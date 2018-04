Vegesack. Gefeiert wird am Sonnabend in der Turnhalle der Gerhard-Rohlfs-Oberschule auf jeden Fall. Da der Mannschaftsführer der SG Aumund-Vegesack, Gregor Grzesik, an diesem letzten Heimspiel gegen den Vorletzten MTV Tostedt in der Tischtennis-Landesliga Lüneburg Geburtstag hat, wird die Stimmung sicherlich schon gut sein. Auch, weil das SAV-Team anschließend mit seinen Fans noch gemeinsam die Saison ausklingen lassen möchte.

Ob die Stimmung letztlich noch besser ist, hängt auch von dem Spiel Post SV Stade gegen TuSG Ritterhude II an diesem Freitag (20 Uhr) ab. Sollten die Ritterhuder aus Stade ein Unentschieden oder einen Sieg mitbringen, könnten die Vegesacker mit einem Erfolg gegen die Tostedter die Stader noch überholen und auf den Relegationsplatz (Rang acht) springen. Wenn nicht, kann das SAV-Team am Sonnabend beim Saisonfinale gegen MTV Tostedt schon für die Bezirksoberliga planen und befreit aufspielen – der Abstieg wäre schon vor Spielbeginn (14.30 Uhr) besiegelt.

Sollte dieses der Fall sein, könnten sich die Mannen um den verletzten SAV-Akteur Gregor Grzesik noch mehr auf den Abschied von zwei Spielern konzentrieren. Vegesacks Nummer zwei Gerrit Meyer pausiert aus gesundheitlichen Gründen mindestens für ein Jahr und Thorsten Holländer zieht es ja aus bekannten Gründen nach Köln. Wer den Grzesik-Part gegen Tostedt einnehmen wird, stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest. Da die zweite Mannschaft am Sonnabend fast zeitgleich in Hutbergen spielt (17 Uhr), muss wieder viel telefoniert werden.