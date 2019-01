Vegesack. Fast hätte der Tischtennis-Landesligist SG Aumund-Vegesack beim Gastspiel gegen den Abstiegs-Mitkonkurrenten Post SV Stade den Hinrundensieg wiederholt – aber eben nur fast. Dabei hatten die Vegesacker beim 8:8-Unentschieden nach langen 195 Spielminuten gleich mehrere Möglichkeiten, um den Bigpoint in Sachen Abstiegskampf einzutüten.

1. Chance: Nach einer 7:3-Führung konnte der Gast gleich drei Begegnungen in Folge nicht nutzen.

2. Chance: Das SAV-Spitzendoppel Jakob Guzmann/Gregor Grzesik (Grzesik sprang oben für den verletzten Gerrit Meyer ein) konnte sich im letzten entscheidenden Abschlussdoppel nach der 8:7-Führung nicht behaupten.

3. Chance: Im mittleren Paarkreuz hatte der Vegesacker Tobias Burkhardt im Einzel hauchdünn mit 2:3 das Nachsehen und verpasste es so in dieser Phase, den vorentscheidenden achten Punkt zu holen. Auch konnte zuvor der hochgerückte Gregor Grzesik in seinem ersten Einzel einen 2:0-Vorsprung nicht nutzen (2:3).

Mit einer 2:1-Führung gingen die Gäste aus den Doppeln heraus. Nach der 0:3-Niederlage von Holländer/Jahic gegen Barkow/Reusner (7:11, 11:13, 6:11), setzten sich Guzmann/Grzesik gegen Au/Gerloff (11:5, 12:10, 11:3) und Burkhardt/Kunte gegen Waldvogel/Scholles (11:9, 9:11, 14:12, 4:11, 12:10) durch. Hiernach wollte auch Vegesacks Thorsten Holländer gegen Stades Nummer eins Torsten Barkow bestehen, konnte aber am Ende die 1:3-Niederlage nicht verhindern (5:11, 11:9, 6:11, 8:11). Nach dem 2:2-Zwischenstand wurden auch in den anschließenden beiden Begegnungen wieder die Punkte geteilt. Der SAVer Jakob Guzmann zeigte sich gegen Andreas Au in der Schlussphase sehr nervenstark und behielt nach fünf Sätzen die Oberhand (11:4, 6:11, 11:8, 5:11, 11:9). Dagegen musste Gregor Grzesik hauchdünn gegen den Stader Maik Reusner die Segel streichen (11:9, 11:6, 8:11, 4:11, 6:11).

Nach dem 3:3-Gleichstand drehten die Nordbremer Akteure dann gewaltig auf und konnten so gleich vier Siege in Folge bejubeln. Zuerst war Tobias Burkhardt an der Reihe und bezwang Sören Gerloff mit 3:2 (12:10, 12:10, 7:11, 9:11, 11:5). Der Zweit-Herrenspieler Marcus Kunte nahm dann anschließend die verdienten Glückwünsche seines Gegenübers Ingo Waldvogel (11:7, 11:4, 11:9) entgegen. Ebenfalls mit 3:0 gewann Patrick Jahic gegen Matthias Scholles (11:9, 11:8, 11:7) und der in diesem Spiel nicht zu bezwingende Jakob Guzmann (20:2-Einzelbilanz) gegen Torsten Barkow (11:8, 11:9, 12:10). Nun fehlten nur noch zwei Zähler zum SAV-Sieg, doch bei den anschließenden drei Möglichkeiten wollte es einfach nicht klappen. Jeweils mit 1:3 mussten sich Thorsten Holländer gegen Andreas Au (7:11, 11:9, 4:11, 11:13) und Gregor Grzesik gegen Sören Gerloff (3:11, 8:11, 11:4, 10:12) beugen. Spannender machte es Tobias Burkhardt bei seinem 2:3 gegen Maik Reusner (8:11, 8:11, 11:9, 11:7, 7:11).

Den achten SAV-Punkt sackte dann im unteren Paarkreuz Patrick Jahic ein, der den Gastgeber-Akteur Ingo Waldvogel mit 3:0 in die Schranken wies (12:10, 13:11, 11:4). Es folgte das 0:3 von Marcus Kunte gegen Matthias Scholles (6:11, 6:11, 7:11) und die 0:3-Doppelniederlage von Guzmann/Grzesik gegen das Stader Duo Barkow/Reusner (7:11, 7:11, 7:11). Somit sicherten sich die Nordbremer zu später Stunde (23.15 Uhr) im Abstiegskampf einen Zähler und gastieren nun am Sonnabend, 17. Februar, beim Viertplatzierten ESV Lüneburg.