Vegesacks Stammtorwart Ermin Alijagic muss in der Neustadt verletzungsbedingt passen. (Christian Kosak)

Bremen-Nord. Aufatmen bei der SG Aumund-Vegesack, Verdruss beim Blumenthaler SV: In sehr unterschiedlichen Gefühlswelten haben die beiden nordbremischen Fußball-Bremen-Ligisten den Abschluss des ersten Saisondrittels erlebt. Die SAV tritt nun nach dem 2:1-Sieg über die Leher Turnerschaft, der eine Serie von fünf Niederlagen in Folge beendete, an diesem Sonnabend um 13 Uhr mit frischem Mut bei der BTS Neustadt an.

Beim Blumenthaler SV dürfte die Erinnerung an die 2:4-Heimpleite gegen den SV Hemelingen derweil noch immer für eine Portion Wut sorgen. Dennoch ist am Sonntag vor allem ein kühler Kopf gefragt, wenn um 15.30 Uhr die Partie beim abgeklärten Titelkandidaten SFL Bremerhaven angepfiffen wird.

BTS Neustadt – SG Aumund-Vegesack: Der in der Schlussphase des Spiels noch gefährdete 2:1-Erfolg über die Leher TS hat der Gefühlswelt der Vegesacker Kicker sichtlich gut getan. „Jedem einzelnen Spieler ist eine Last abgefallen, das hat man im Training gemerkt“, sagt Björn Krämer – was auch für den SAV-Coach selbst gilt.

„Es war nach dem ersehnten Heimsieg ein anderes Wochenende als sonst“, erläutert er. Doch die Freude über das Ende der Niederlagenserie und den Gewinn von drei Punkten soll nun in neue Motivation umgemünzt werden. Krämer formuliert es so: „Bei der BTS Neustadt wollen wir sofort nachlegen.“

Das ist leichter gesagt als getan. Zwar kämpfen die Neustädter auch in dieser Saison wieder um den Klassenerhalt, doch unterschätzen dürfe man sie nie, warnt Krämer seine Spieler. In guter Erinnerung ist ihm dabei die vergangene Saison, als die SAV die Bremer Turn- und Sportgemeinde auf eigenem Platz nur knapp mit 2:1 bezwang, auswärts aber eine glatte 1:3-Niederlage kassierte.

Die Mannschaft von Trainer Volker Fahlbusch hat sich den auch in den vergangenen Jahren immer wieder am eigenen Zopf aus dem Abstiegsschlamassel gezogen, ist jetzt aber nach acht Niederlagen und nur zwei Siegen dringend auf Punkte angewiesen.

Die Voraussetzungen für eine abermals spannende Auseinandersetzung zwischen Neustadt und Vegesack auf dem Rasenplatz an der Erlenstraße sind also gegeben: Die Gastgeber wollen ihre Abwärtsspirale stoppen, die Gäste den ersten leichten Aufwärtstrend festigen. Und dafür spricht auch, dass sich ihre personelle Lage verbessert hat.

Auch wenn Björn Krämer mit Lokman Abdi und Ibrahim Fidan weiterhin auf zwei seiner stärksten, weil auf jeder Feldposition einsetzbaren Akteure verletzungsbedingt verzichten muss. Auch Stammtorwart Ermin Alijagic steht deshalb nicht zur Verfügung. Allerdings ist Markus Böttcher ein gleichwertiger Ersatzmann. Damit er aber nicht allzu stark beschäftigt wird, sollen seine Vorderleute rechtzeitig und deutlich die Weichen auf Sieg stellen. Die Achillessehne der BTS Neustadt ist schließlich die Defensive. Sie hat in jedem der bisherigen zehn Spiele im Durchschnitt vier Treffer kassiert und damit bislang die meisten aller Bremen-Ligisten, nämlich 39.

SFL Bremerhaven – Blumenthaler SV: Am Burgwall ist noch immer die Rote Karte für Torwart Jascha Tiemann Gesprächsthema, die ihm der Unparteiische nach einem Zusammenprall mit einem Spieler des SV Hemelingen zeigte (28.). Ein Platzverweis, der maßgeblich zur 2:4-Niederlage der Nordbremer beitrug. Zwar sei auf einem Video deutlich zu sehen, dass Tiemann den Ball im Luftkampf getroffen und weggeschlagen habe, sagt Trainer Denis Spitzer. Aber das habe sich der Schiri nicht ansehen wollen.

Längere Sperre für Jascha Tiemann?

Der BSV-Trainer muss nach eigenen Worten davon ausgehen, dass sein Stammkeeper einige Spieltage gesperrt wird. Auf alle Fälle darf er an diesem Sonntag nicht zwischen den Pfosten stehen, und wird von Thomas Büttelmann vertreten. Und auf den 30-Jährigen wartet alles andere als eine leichte Aufgabe, denn die Seestädter gehören nicht nur zu den defensivstärksten Teams der Liga, sondern haben nach dem FC Oberneuland, dem Blumenthaler SV und dem TuS Schwachhausen auch die meisten Treffer erzielt.

Björn Spitzer hat nach eigenem Bekunden großen Respekt vor der Mannschaft seines Kollegen Marcus Klame. Sie sei von allen Teams der Bremen-Liga am besten organisiert, lautet das Urteil des Blumenthaler Trainers. Der angesichts der Spielstärke und individuellen Fähigkeiten seiner Crew dennoch das Ziel ausgibt, auch beim Tabellendritten drei Punkte einzusacken. Die Aufgabe, beim SFL Bremerhaven ein optimales Ergebnis zu erzielen, stuft Spitzer verständlicherweise dennoch in die Kategorie „schwer“ ein. Allein schon deshalb, weil auch Außenstürmer Sebastian Kurkiewicz nach dem Abpfiff des Spiels gegen Hemelingen wegen Beleidigung noch die gelb-rote Karte des Schiedsrichters sah und gesperrt ist.

„Ein herber Verlust“, sagt sein Trainer und verweist auf die Torgefahr, die der 32-Jährige ausstrahlt, der bislang sechs Treffer für den BSV erzielt hat. Ein Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Alexander Koscheck, der sich in der Schlussphase des jüngsten Heimspiels eine Leistenverletzung zuzog.

Überhaupt gilt es für den Coach der Burgwall-Elf, erneut an einer leistungsstarken Defensivformation zu basteln, die den Seestädtern keinen Raum für ihren meist gut durchdachten Drang zum Tor lässt. Und im Mittelfeld sollen Malte Tietze und Moritz Hannemann die Dominanz erobern und den Acker für Treffer bestellen, die zum Auswärtssieg reichen. Angesichts der Stärke der Seestädter und dem erzwungenen Verzicht auf zwei der eigenen Leistungsträger wäre Spitzer aber sicherlich auch mit einem Remis zufrieden.