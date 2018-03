Nick Enghardt (am Ball) erzielte beim 3:2 gegen Schwachhausen den Treffer zum 1:0 für die gastgebende SAV. (SEBI BERENS)

Vegesack. „Ich weiß nicht, wie viele zigtausend Trainer schon daran gescheitert sind, ihre Mannschaft nach einer Glanzleistung wieder genauso einzustellen wie im vorherigen Spiel“ – Björn Krämer, Trainer der SG Aumund-Vegesack, klang nach dem Match gegen den Tabellennachbarn der Fußball-Bremen-Liga, TuS Schwachhausen, wie ein Coach, der gerade eine Niederlage erklären möchte. Dabei hatten die Hausherren – gut eine Woche nach dem 2:1-Coup beim FC Oberneuland – gewonnen, wenn auch glücklich mit 3:2. „Wir haben aber nicht gut gespielt und besonders gegen Ende der ersten Halbzeit Glück gehabt, nicht in Rückstand zu geraten“, räumte Krämer ein.

Aber erst in der Schlussphase der Partie überschlugen sich die Ereignisse. Fünf Minuten vor dem Ende stellte SAV-Innenverteidiger Marco Prigge Referee Tobias Manasco nach einem umstrittenen Freistoßpfiff die wenig charmante Frage: „Bist du blind?“ Dafür erhielt er die Rote Karte. Wer beim Stand von 2:2 noch Geld auf einen Sieg der Gastgeber gesetzt hätte, wäre vermutlich ein ganzes Stück reicher geworden.

Nachdem der Unparteiische eine Attacke gegen Jannis Kurkiewicz im Strafraum nicht als elfmeterwürdig bewertet hatte, sprach er dem Heimteam kurz darauf einen Freistoß in einer Entfernung von knapp 30 Metern zu. Muhamed Hodzic zirkelte die Kugel halb als Flanke, halb als Schuss in Richtung langer Ecke. Weil auch TuS-Keeper Felix Aschmoneit wohl damit rechnete, dass den Ball noch irgendjemand berühren würde, reagierte er nicht und musste die Kugel somit aus dem Netz holen (88.).

Die Bank der Platzherren vermochte ihr Glück nach dem Siegtor gar nicht zu fassen. Wie von Sinnen sprangen alle Beteiligten auf und rannten auf den Rasen. „Ich kenne meine Jungs schon länger. Ich habe bis zum Schluss an den Sieg geglaubt“, versicherte Björn Krämer.

Beim 1:1 für die Gäste nach 23 Minuten, mit dem die SAV-Führung von Nick Enghardt (20.) schnell egalisiert war, hinterließ Vegesacks Tormann Marvin Ekuase nicht den besten Eindruck. Er spekulierte auf eine Flanke von Thorsten Schwarz aus spitzem Winkel. Stattdessen wurde es aber ein Schuss, bei dem der 19-Jährige das Leder nach vorne prallen ließ.

Christian Schwarz staubte ab. Matthias Märtens und Sinan Alija hätten die Gastgeber jedoch in der Folgezeit wieder in Führung bringen können, scheiterten jedoch jeweils unbedrängt an Felix Aschmoneit. „Da haben wir unser Können mal kurz aufblitzen lassen“, sagte Krämer. Doch in den Minuten vor dem Pausenpfiff war der Gast dem zweiten Tor näher als die Nordbremer. So visierte Carsten Abbes lediglich den SAV-Pfosten an (44.).

Gleich nach der Rückkehr aus den Kabinen ließ Sinan Alija ein ziemliches Pfund aus 20 Metern ab. Der Ball prallte gegen die Querlatte. „Kann der nicht reingehen?“ – Vegesacks Co-Trainer Issam El-Madhoun schien der Verzweiflung nahe. Kurz darauf fand Alija, der mal eine Bewährungschance von Anfang an bekam, noch einmal seinen Meister in Aschmoneit. „Ihr seid drin jetzt“, feuerte Björn Krämer seine Spieler weiter an. Doch mitten in dieser Drangphase konterte der Gast die Grün-Weißen zum 2:1 durch Boris Vöge aus (57.). Zudem lieferte sich der frühere A-Junior des Blumenthaler SV, Marvin Ntamag, auf der linken Seite spannende Zweikämpfe mit Clinton Mc Mensah Quarshie. Nach etwas mehr als einer Stunde fälschte Marco Prigge einen Ntamag-Schuss –gerade eben zur Ecke ab.

Muhamed Hodzic (69.), Nick Enghardt (72.) und Marco Prigge freistehend per Kopf (73.) verpassten auf der anderen Seite jeweils den Ausgleich. Der war dann aber 60 Sekunden später fällig. Jannis Kurkiewicz nutzte einen Abpraller von Felix Aschmoneit mit viel Wucht zum 2:2. Den Schlusspunkt setzte dann Muhamed Hodzic in Unterzahl.