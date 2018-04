SAV-Spieler Ferdi Uslu (rechts) könnte gegen den Bremer SV wieder zum Einsatz kommen. (Karsten Klama)

Vegesack. Die Tatsache bewegt zwar vor allem die Gemüter der Fans, während Trainer und Spieler sie eher als Randnotiz wahrnehmen. Doch erstmals in dieser Saison befindet sich die SG Aumund-Vegesack mit dem alten Nordrivalen Blumenthaler SV in der Fußball-Bremen-Liga auf Augenhöhe. Beide Teams weisen nach 25 Spielen 44 Punkte auf, die Burgwall-Elf rangiert als Tabellensechster nur dank des um zwei Treffer besseren Torverhältnisses vor den Vegesackern. Die haben an diesem Sonnabend allerdings gegen den Bremer SV die weitaus schwerere Aufgabe zu meistern als der Nachbar, der am Sonntag beim Habenhauser FV gastiert.

SG Aumund-Vegesack – Bremer SV: Keine Frage, die SAV hat einen Lauf. Dass die Mannschaft von Trainer Björn Krämer allein in der Rückserie schon 22 Punkte sammelte, hatten ihr selbst eingefleischte Fans kaum zugetraut. Doch die kontinuierliche und akribische Arbeit im Training hat sich ausgezahlt. „Wir haben unser Spielsystem gefunden und werden auch gegen den Bremer SV daran festhalten“, sagt der erfolgreiche Coach. Das bedeutet unter anderem, an diesem Sonnabend ab 14 Uhr im Vegesacker Stadion so oft wie möglich eigene Akzente zu setzen und den Gegner damit ins Grübeln zu bringen.

Natürlich hat der SAV-Trainer großen Respekt vor dem amtierenden Meister. Schließlich gab der zuletzt im Burgwallstadion eine überraschende und für die Konkurrenten im Titelkampf nachdenkliche Visitenkarte ab: Obwohl die Waller rund 60 Minuten in Unterzahl agieren mussten, präsentierten sie sich als das dominante Team. Dreh- und Angelpunkt im Mittelfeld ist ihr Kapitän Alexander Arnhold, der oft die schnellen und torgefährlichen Onur Uzun und Vafing Jabateh in Szene setzt.

Zuversichtlicher Krämer

Björn Krämer ist gleichwohl zuversichtlich. Es sei zwar schwer, den schnellen Vorstößen des BSV über die Außenbahnen 90 Minuten lang die Wirkung zu nehmen. Aber seine Mannschaft wisse um die Mittel, wie man auch auf ein gegnerisches Großkaliber wie den Bremer SV Zugriff bekommen könne. Das musste zuletzt die heimstarke Leher Turnerschaft erfahren, die sich auf eigenem Platz eine 1:4-Niederlage gegen die Nordbremer einhandelte. Björn Krämer hat allerdings nicht nur gute Erinnerungen an diese Partie.

Für seinen Defensivspezialisten Elias Steege war sie nämlich schon in der 36. Spielminute zu Ende. Er musste mit einem Innenbandriss am Fuß passen. Seine Position dürfte gegen den Bremer SV Ferdi Uslu oder Marcel Burkewicz einnehmen. Mit einem Erfolg könnten die Vegesacker ihre Fans schon mal auf das Lottopokal-Halbfinale am Mittwoch um 18 Uhr gegen den BSC Hastedt einstimmen.

Habenhauser FV – Blumenthaler SV: Fünf Siege, drei Niederlagen und ein Unentschieden stehen für den Blumenthaler SV in den Begegnungen mit dem Habenhauser FV seit September 2013 zu Buche. So gesehen, reisen die Nordbremer am Sonntag keineswegs als klarer Favorit zum Bunnsacker Weg, wo das 26. Saisonspiel beider Mannschaften um 15 Uhr angepfiffen wird. Und nach der peinlichen 1:4-Heimpleite der Burgwall-Elf vor einer Woche gegen den Bremer SV dürfte sich der gastgebende Tabellenelfte auch gute Chancen ausrechnen.

Dennoch, legt man die Spielstärke beider Mannschaften zugrunde, sollten die Nordbremer mit gesundem Optimismus anreisen. „Wir haben die Fehler im Spiel gegen den Bremer SV besprochen und wollen in Habenhausen erfolgreich sein“, gibt Blumenthals Coach Malte Jaskosch die Parole aus. Es waren vor allem individuelle Patzer, die seine Mannschaft vor einer Woche auf die Verliererstraße brachte. Allerdings resultierten sie auch aus der Tatsache, dass der Tabellensechste als Mannschaft die Defensivarbeit fahrlässig verrichtete und sich im Spielaufbau uninspiriert zeigte. Und aus Erfahrung weiß der Blumenthaler SV, dass diese Mängel auch am Bunnsackerweg ins Verderben führen können.

„Natürlich denken die Spieler bereits an das Halbfinale im Lottopokal“, sagt Jaskosch. Das findet am Dienstag, 17. April, um 18 Uhr beim starken Landesligisten SFL Bremerhaven statt, darf nach den Worten des Blumenthaler Trainers jedoch keine Entschuldigung für nachlassenden Ehrgeiz im Punktspiel am Sonntag sein. Dann gehört Dennis Spitzer wieder zum Team, der am vergangenen Sonnabend seine fünfte Karte absitzen musste. Er und Moritz Hannemann, der gegen den Bremer SV geschont und erst kurz vor Schluss eingewechselt wurde, sollen dem Spiel der Burgwal-Elf die entscheidenden Impulse geben. Darüber hinaus kündigte Jaskosch Änderungen im Spielsystem an. Und dass er sich zudem personell etwas einfallen lasse. Die Pleite gegen den Bremer SV hat nachhaltige Wirkung gezeigt.