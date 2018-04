Die erfolgreichen Nordbremer Finalteilnehmer/innen (von links): Jonas Gambalat, Jonas Prigge, Kei Hobbiebrunken, Alina Niemietz, Joshua Kasper (alle SG Aumund-Vegesack), Vivien Henniges, Jonathan Seele und Jennifer-Ruth Proske (alle Blumenthaler TV). (Martin Prigge)

Bremen-Nord. Die Nordbremer Schwimmerinnen und Schwimmer haben bei der von der SG Aumund-Vegesack veranstalteten 48. Väsacker Jung un sine Gesche neben neuen Qualifikationen für die norddeutschen Meisterschaften (NDM) und Teilnahmen an den Finalläufen über 100 Meter Freistil insgesamt 80 Goldmedaillen in den Stadtteil geholt. 56 davon gingen an die SAV, die 81 Athleten gemeldet hatte, und 24 Mal standen die Schwimmer des Blumenthaler TV beziehungsweise der TSG Huchting/Blumenthal (20 Aktive) ganz oben.

Am Ende entschied der teilnehmerstarke Gastgeber die Mannschaftswertung mit 1766 Punkten deutlich vor der SGS Bremerhaven (807) und der TSG Huchting/Blumenthal (532). Der BTV wurde Fünfter (133). Besonders spannend waren die Finalläufe über 100 Meter Freistil. Bei den Damen und Herren waren hier von 16 Athleten die Hälfte für Bremen-Nord am Start.

Das offene Finale der Damen gewann Tjale Schütz (Jahrgang 2001) von der SGS Bremerhaven, Vivien Henniges (2000/BTV) holte Bronze, Alina Niemietz (1998/SAV) wurde Fünfte und dahinter schwamm Jennifer-Ruth Proske (2005/BTV) auf Rang sechs. Bei den Herren siegte BTV-Ass Jonathan Seele (2001) hauchdünn vor Vegesacks Kei Hobbiebrunken (2000), der dicht gefolgt von seinen Mannschaftskameraden Joshua Kasper (2001/3.), Jonas Gambalat (2002/4.) und Jonas Prigge (1998/6.) die Silbermedaille einstrich.

NDM-Qualifikation geschafft

Außerdem belegten im Schwimmerischen Mehrkampf (SMK) mit Lara Timme (2008) und im Jugendmehrkampf (JMK) mit Lisa Driemert (2006), Emma Wegner (2006) und Deniz Buga (2005) vier Vegesacker Athleten erste Plätze. Im Bremerhavener Bad 3 gab es außerdem einige neue Qualifikationen für die NDM Ende April. Nele Simon (2004/BTV) qualifizierte sich über 50 Meter Rücken und 50 Meter Brust, Jonathan Seele über 50 und 200 Meter Brust, Jennifer-Ruth Proske über 50 Meter Brust, Jendrik Seele (2001/BTV) über 200 Meter Rücken und Lea Schilling (2001/BTV) über 200 Meter Schmetterling. Auf Seiten der Vegesacker wurden die unterbotenen Pflichtzeiten von Timo Niemietz (2000) über 100 Meter Rücken und 100 Meter Schmetterling sowie von Joshua Kasper über 50 Meter Schmetterling gefeiert.

Erfolgreichste Vegesacker Goldmedaillensammlerin war das SAV-Nachwuchstalent Daria Burmatov (2009), die insgesamt sieben Mal das Podest erklomm. Die gleiche Anzahl an ersten Rängen bejubelten Jennifer-Ruth Proske und Jonathan Seele für den BTV. Viermal waren die SAVer Yoan Gutev (2009) und Kei Hobbiebrunken erfolgreich und Dreifachgold gab es für Vegesacks Sina Große (2005), Eske Beninga (2004), Joshua Kasper, Jan Diercks (2000) und Sara Gäbler (1997).

Doppelgold gefeiert

Für den BTV fuhr darüber hinaus Lea Schilling Doppelgold ein, was in den Farben der SAV den Schwimmern Arash Wahab (2009), Moritz Melichar (2009), Sarah Sbach (2007), Lenya Gambalat (2006), Deniz Buga, Leon Nobel, Timo Niemietz und Alina Niemietz gelang. Je einen weiteren ersten Platz steuerten schließlich Franka Sultan, Henri Stickdorn, Jendrik Seele, Lasse Dohrmann, Monja Bakary, Nele Simon, Sarah Ritzel und Vivien Henniges (alle BTV) sowie Alina Strászai, Emma Wegner, Katrin Diercks, Lara Timme, Lea Michaelis, Lisa Driemert, Luca Voß, Maureen Knust, Melissa Apelt und Tasja Gambalat bei.