Vegesacks Kasim Uslu (grünes Trikot, hier im Spiel gegen Habenhausen) war zuletzt im Pokal gegen Tura Bremen erfolgreich. (Christian Kosak)

Vegesack. Lottopokal, Runde drei: Das Achtelfinale im Rollsportstadion am Jürgensdeich beginnt um 15 Uhr. Ausgeschieden aus dem Wettbewerb sind bereits Titelverteidiger BSC Hastedt und sein unterlegener Final-Gegner Blumenthaler SV.

SAV-Trainer Björn Krämer zeigt sich vor dem Achtelfinale vorsichtig optimistisch. Insbesondere deshalb, weil seine Mannschaft am vergangenen Wochenende im Meisterschaftsspiel gegen den Titelanwärter FC Oberneuland eine starke Leistung zeigte. Zwar mussten sich die Vegesacker, wie berichtet, mit 0:2 geschlagen geben, hätten aber angesichts ihrer guten Torchancen auch als Sieger vom Platz gehen können, wie FC-Coach Kristian Arambasic freimütig einräumte.

Der 41-Jährige hatte die Vegesacker vier Jahre lang unter seinen Fittichen und sie in der Saison 2012/13 nach dem Gewinn des Lottopokals in die erste DFB-Hauptrunde gegen den Bundesligisten TSG Hoffenheim geführt. Bis zur Halbzeit hatten die Nordbremer ein 0:0 gehalten, nach 90 Minuten aber mit 0:9 verloren. Am Sonntag nun wollen die Nordbremer abermals dafür sorgen, dass sie auch in dieser Winterpause vom Pokalfinale träumen können. „Wenn wir die dritte Runde überstehen, können wir uns mit gesteigertem Selbstbewusstsein auf die Punktspiele in der Bremen-Liga konzentrieren und dann entspannt auf die Pokal-Auslosung warten“, erläutert Krämer den psychologischen Aspekt der Sonntagsaufgabe. Natürlich aber macht er auch kein Hehl daraus, dass auf dem Rasenplatz am Jürgensdeich eine hohe Hürde zu nehmen ist. Zweimal hat sich der SAV-Coach in jüngster Vergangenheit Spiele des FC Union angeschaut. Und was er sah, beeindruckte ihn.

Der ehrgeizige Landesligist sei zweikampfstark und stehe kompakt in der Abwehr. Und in der Angriffsformation hat Krämer schnelle Stürme wie den Ex-Vegesacker Amadou Jaiteh ausgemacht. Obgleich der Pokal bekanntlich eigene Gesetze schreibt und deshalb den vermeintlichen Underdog beflügelt, reisen die Nordbremer am Sonntag als Favorit zum Jürgensdeich. „Wir wollen das Heft des Handels in die Hand nehmen“, sagt der SAV-Trainer. Was wiederum an die Partie gegen Oberneuland erinnert, in der die SAV den Meisterschaftsanwärter mit hohem Pressing überraschte. Auch dem FC Union soll wenig Raum für den Spielaufbau gewährt werden. Krämer formuliert es so: „Wir wollen hoch konzentriert zu Werke gehen und bei Ballverlust schnell in den Verteidigungsmodus umschalten.“

Das ist alleine schon deshalb wichtig, weil der FC Union 60 über die bislang erfolgreichste Offensive in der Landesliga verfügt. 25 Treffer haben die Stadtbremer in sechs Punktspielen erzielt, so viele wie kein anderes Team. Das spiegelt die Handschrift ihres neuen Trainer Frank Dahlenberg wider, der auch in nordbremischen Fußballkreisen kein Unbekannter ist. Der 48-Jährige coachte in der Landesliga-Saison 2011/12 den TSV Lesum-Burgdamm. Beim 4:2-Erfolg des FC Union 60 über den Klassengefährten TuS Komet Arsten ließ sich Aaron Jacob Gallinger als dreifacher Torschütze feiern. Die SG Aumund-Vegesack setzte sich in der zweiten Pokalrunde mit 3:0 bei Tura Bremen durch. Die Tore erzielten Alexander Schlobohm (2) und Kasim Uslu. Beide gehören auch am Sonntag zum Kader der Nordbremer, deren Coach zurzeit über keine personellen Probleme klagen muss.

Für die Frauen-Mannschaften des Bremer Fußballverbandes steht an diesem Wochenende bereits das Pokal-Viertelfinale auf dem Spielplan. Und weil die Herren des Blumenthaler SV nach der 0:1-Niederlage gegen die BTS Neustadt bereits ausgeschieden sind, sollen nun die Blumenthaler Damen die Vereinsehre am Burgwall retten. Allerdings ist die Aufgabe groß. Am Sonntag ab 11 Uhr erwartet das Verbandsliga-Team den Regionalligisten und Pokalverteidiger TuS Schwachhausen im Burgwallstadion.

Weitere Informationen

Spiele (Runde drei)

Bremer SV – KSV Vatan Sport (Sbd., 13 Uhr)

TS Woltmershausen – Habenhauser FV (Sbd., 14 Uhr)

FC Oberneuland – BTS Neustadt (Sbd., 15 Uhr)

VfL 07 Bremen – SC Borgfeld (Sbd., 15.30 Uhr)

TSV Insum – SFL Bremerhaven (Sbd., 14.30 Uhr)

ESC Geestemünde – Leher TS (So., 11 Uhr)

FC Union 60 – SG Aumund-Vegesack (So., 15 Uhr)

ATSV Sebaldsbrück – SV Hemelingen (So., 15 Uhr)