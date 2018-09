Ines Reinhardt und Jörg Rathmann verloren ihre beiden Mixed-Partien in zwei Sätzen. (Christian Kosak)

Vegesack. Nach dem Remis zum Auftakt kassierte die SG Aumund-Vegesack I in der Badminton-Weserliga jetzt zwei bittere Niederlagen. „Es fehlte überall ein kleines bisschen“, lautete das Fazit vom Teamchef Carsten Flöter nach dem 2:6 beim 1. Bremer BC und dem 3:5 bei der SG Geestemünde. Der Trainingsrückstand bei einigen Aktiven und Personalmangel bei den Damen habe aber auch zu den Misserfolgen beigetragen. Grund zur Sorge, was den weiteren Saisonverlauf betrifft, sieht Carsten Flöter indes nicht: „Wir rollen das Feld von hinten auf.“

1. Bremer BC – SG Aumund-Vegesack 2:6: Das Ergebnis sieht deutlich aus, doch beim Auswärtsduell bestritten die Vegesacker acht spannende Partien mit durchweg knappen Resultaten. Ihre beiden Punkte holten die Gäste in zwei der fünf Drei-Satz-Begegnungen. Jörg Rathmann und Philipp Manuel Bätjer hatten im zweiten Herren-Doppel den ersten Satz gegen das BBC-Duo Kern/Müller verschlafen (22:24), kamen danach aber besser ins Spiel (22:20, 21:19). Ersatzfrau Manuela Saevecke durfte bei ihrem Einzel ebenfalls nach drei Durchgängen jubeln. Nachdem sie gegen Ilona Ludwig zunächst mit 20:22 den Kürzeren gezogen hatte, gewann sie die folgenden beide Sätze sicher mit 21:12.

Mehr blieb für die Nordbremer beim BBC unter dem Strich aber nicht. Auch nicht für den sonst so spielstarken Vegesacker Teamchef. Der zieht mit seiner Familie gerade um und konnte deshalb nicht regelmäßig trainieren. „Ich habe mein Leistungsniveau noch nicht wiedererlangt. Höchstens beim Kistenschleppen“, verriet er lachend. So schlugen für ihn und seinen Doppelpartner Udo Bätjer zunächst die knappe Drei-Satz-Niederlage gegen Hamann/Küspert (22:10, 20:22, 22:24) und später eine Zwei-Satz-Schlappe im ersten Herren-Einzel gegen Marco Hamann zu Buche (10:21, 22:24).

Auch in den anderen beiden Herren-Einzeln ging die SG Aumund-Vegesack leer aus. „Philipp Bätjer hatte sich wohl etwas übernommen. Er und Manuela Saevecke bestritten unmittelbar vor dem Weserliga-Duell schon in der zweiten Mannschaft jeweils zwei Partien“, berichtete Carsten Flöter.

Glücklos waren die SAV-Akteure ebenfalls beim Damen-Doppel und Mixed. Nach drei Sätzen gegen Ludwig/Frieß mussten Ines Reinhardt und Manuela Saevecke die Segel streichen. Und im Mixed unterlagen Rathmann/Reinhardt zweimal mit 19:21 gegen Müller Frieß.

SG Geestemünde – SG Aumund-Vegesack 5:3: Erneut musste die SAV ohne Stammspielerin Nicole Wohlert auskommen. In der dritten Begegnung der neuen Serie half deshalb Stephanie Graue aus der dritten Mannschaft aus. „Respekt! Sie hat das sehr gut gemacht und gefightet bis zur Erschöpfung“, lobte Carsten Flöter die Ersatzfrau. Doch mit Siegen wurde ihr kämpferischer Einsatz nicht belohnt. Weder im Doppel mit Ines Reinhardt, noch in ihrem Einzel, das mit einer 27:29-Satz-Niederlage gegen Rebecca Quaas begann. Vom anstrengenden Doppeleinsatz am Vortag erholt präsentierte sich Philipp Manuel Bätjer. Er siegte zusammen mit Jörg Rathmann im zweiten Herren-Doppel gegen Fenzke/Philipp und im 3. Herren-Einzel gegen Björn Philipp deutlich. Neben diesen beiden Zählern sprang ein weiterer Punkt durch den Drei-Satz-Erfolg von Udo Bätjer über Christian Fenzke für die SAV heraus.

Mannschaftskapitän Carsten Flöter musste sich wie am Tag zuvor jeweils mit Niederlagen im Doppel und Einzel begnügen. Ebenso wie Ines Reinhardt, die, wie bereits erwähnt, im Damen-Doppel verlor und auch mit Jörg Rathmann im Mixed gegen das Geestemünder Gespann Westphal/Hasselbring unterlag.

Weitere Informationen

1. Bremer BC – SG Aumund-Vegesack 6:2: 1. HD: Hamann/Küspert – Flöter/Udo Bätjer 20:22, 22:20, 24:22; 2. HD: Kern/Müller – Rathmann/Philipp Manuel Bätjer 24:22, 16:21, 19:21; DD: Ludwig/Frieß – Reinhardt/Saevecke 8:21, 22:20, 21:18; 1. HE: Hamann – Flöter 21:10, 24:22; 2. HE: Küspert – Udo Bätjer 21:18, 21:19; 3. HE: Kern – Philipp Manuel Bätjer 18:21, 21:18, 21:16; DE: Ludwig – Saevecke 22:20, 12:21, 12:21; Mixed: Müller/Frieß – Rathmann/Reinhardt 21:19, 21:19

SG Geestemünde – SG Aumund-Vegesack 5:3: 1. HD: Steckbeck/Westphal – Flöter/Udo Bätjer 21:12, 21:13; 2. HD: Fenzke/Philipp – Philipp Manuel Bätjer/Rathmann 12:21, 13:21; DD: Hasselbring/Quaas – Reinhardt/Graue 25:23, 21:10; 1. HE: Steckbeck – Flöter 21:14, 22:20; 2. HE: Fenzke – Udo Bätjer 21:15, 6:21, 7:21; 3. HE: Philipp – Philipp Manuel Bätjer 18:21, 17:21; DE: Quaas – Graue 29:27, 21:17; Mixed: Westphal/Hasselbring – Rathmann/Reinhardt 21:18, 21:13 LAN