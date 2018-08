In einer Trinkpause stellte Blumenthals Trainer Denis Spitzer (Mitte) seine Mannschaft nach dem 1:1-Zwischenstand gegen den Nachbarn SG Aumund-Vege­sack neu ein. (Christian Kosak)

Als Blumenthals Schlussmann Jascha Tiemann den Platz nach seiner Roten Karte in der 57. Minute verlassen musste, konnte er diese Entscheidung überhaupt nicht nachvollziehen, weil er den Ball nur mit der Schulter berührt hatte. So mussten die Kicker des Blumenthaler SV beim Bremen-Liga-Auftakt gegen die SG Aumund-Vegesack (1:2) vor 390 Fans länger in Unterzahl spielen – konnten dieses aber recht gut kompensieren.

„Nach dem zweiten Gegentor mussten wir extrem hoch stehen. Wir versuchten dann mit langen Bällen nach vorne zu kommen. Das war dann in Unterzahl extrem schwer für uns,“ äußerte sich der BSV-Kapitän Patrick Chwiendacz nach dem Abpfiff des guten Schiedsrichters Daniel Grube. Muhamed Hodzic (14.) brachte den Gast aus Vegesack mit 1:0 in Führung. Per Freistoß markierte Blumenthals Oguzhan Dalan in der 22. Minute das 1:1.

Bereits zehn Minuten später erzielte der SAV-Mittelfeldspieler Nick Enghardt das 2:1-Siegtor (32.). „Wir sind jetzt nicht traurig, aber doch ein bisschen enttäuscht. Die Partie war chancenarm und alle drei Tore sind nach Standards gefallen. Ich hatte mir spielerisch insgeheim ein bisschen mehr von meiner Mannschaft erhofft. Sie haben nicht ganz das umgesetzt, was ich ihnen vorgegeben habe“, meinte der BSV-Trainer Denis Spitzer. Die Niederlage ging für ihn in Ordnung, weil es Vegesack besser machte. „Wir haben einfach kein Mittel gefunden, dagegen anzukommen. Aber es stört mich einfach die Umsetzung. Wir wollten einen richtig guten Fußball spielen. Und dann haben wir zu früh den langen Ball gesucht. Aber generell die Mischung zwischen Kurzpassspiel und die Pässe in die Tiefe waren einfach nicht gegeben. Daran müssen wir noch arbeiten“, sagte Spitzer.

Blumenthals Coach sprach auch noch die fehlenden Entscheidungsfindung an. „Ob es die mangelnde Erfahrung ist, weiß ich nicht. Ich will das nicht alles auf das Alter schieben. Es ist natürlich ärgerlich, in so einer Situation eine Rote Karte zu bekommen. Wir waren im Spielaufbau, leisteten uns einen Fehlpass und bekommen so einen Konter. Das darf einfach nicht passieren“, kritisierte Spitzer.

Die SAV-Offensivkraft Mirko Jankowski meinte, dass SAV die bessere Mannschaft war. Die Rote Karte für den BSV-Torwart Jascha Tiemann – nach einem Handspiel außerhalb des Strafraumes – „kam genau zum richtigen Zeitpunkt. Der Torwart war bei meinem Schuss etwas weit draußen gewesen und trifft den Ball mit der Hand. Wir hätten das Spiel früher entscheiden müssen. Das war ein verdienter Sieg für uns“, so Jankowski.

Dieser Meinung war auch Vegesacks Abwehrspieler Christian Boehmer. „Wir hätten aber unsere Chancen ruhiger zu Ende spielen müssen. Dann hätten wir früher mehr Ruhe reingekriegt. Blumenthal hat eine sehr spielstarke Truppe.“ Vor dem Anpfiff wurde übrigens eine Schweigeminute für den verstorbenen langjährigen SAV-Betreuer Claus Mania eingelegt – SAV spielte so mit Trauerflor.

Blumenthaler SV – SG Aumund-Vegesack 2:1 (2:1)

Blumenthaler SV: Tiemann; Abdi, Cordes, Khan (57. Koscheck), Matar (57. Büttelmann), Begic (57. Bondombe-Simba), Warm, Hannemann, Chaaban, Dalan, Chwiendacz

SG Aumund-Vegesack: Ekuase; Kolek, Boehmer, Syla, Hodzic, Jankowski (88. Burkevics), Ferdi Uslu, Bosse, Enghardt, Basdas, Kasim Uslu (85. Demir)

Tore: 0:1 Muhamed Hodzic (14.), 1:1 Oguzhan Dalan (22.), 1:2 Nick Enghardt (32.)

Schiedsrichter: Daniel Grube (TS Woltmershausen)

Zuschauer: 390

Besonderes Vorkommnis: In der 57. Minute sieht der BSV-Torwart Jascha Tiemann nach einem Handspiel außerhalb des Strafraumes die Rote Karte OSH