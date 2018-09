Daria Burmatov dominierte die Nachwuchskonkurrenzen. (Harald Schützek)

Bremen-Nord. Aus den 192 Athleten von 13 teilnehmenden Vereinen ragten besonders die schnellen Gästeschwimmer des dominierenden Delmenhorster SV 1905 heraus, die insgesamt die stolze Zahl von 85 Goldmedaillen einstrichen. So durfte sich der Nordbremer Gastgeber immerhin noch über 55 erste Plätze seiner Aktiven freuen.

Am erfolgreichsten waren die Vegesacker bei ihrem „Nationalen“ in den älteren Jahrgängen beziehungsweise der offenen Klasse und bei den jüngsten Startern. So feierte der diesjährige Teilnehmer bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften Kei Hobbiebrunken (Jahrgang 2000) für die ältere Fraktion gleich sechs Goldmedaillen, derweil das SAV-Nachwuchstalent Daria Burmatov (2009) dieselbe Anzahl an Edelmetall aus dem Becken fischte und zugleich den zum zweiten Mal ausgetragenen Kindermehrkampf für sich entschied.

Die diesjährige Vegesacker DJM-Debütantin Eske Beninga (2004) knüpfte mit fünf Siegen an ihre guten Leistungen an. Viermal Gold gewannen zudem Leon Nobel (2005), der zugleich mit enormen Leistungssteigerungen glänzte, Daniel Velikin (2010) – und dreimal siegte Lisa Driemert (2006). Doppelerfolge gab es darüber hinaus für die SAVer Yoan Gutev, der ebenso wie Daria Burmatov die starke 2009er SAV-Phalanx bildete und den Kindermehrkampf gewann plus Moritz Melichar (2009), Lilli Brotzmann (2008), Lara Timme (2008), Kristof Schnieders (2007), Rosa Jungmann (2005), Luca Voß (2004) und Cécile Garnier (1999).

Je einen Tagessieg strichen für die Vegesacker außerdem Mareike Melichar (2010), Lennart Sbach (2010), Pascal Mellüh (2007), Parsa Wahab (2007), Christine Ruff (2006), Deniz Buga (2005), Lina Hauptmann (2004), Maureen Knust (2003), Pascal Rajski (2003), Anna Prigge (2000) sowie Timo Niemietz (2000) ein. Für den Blumenthaler TV schwamm Torsten Sauerwald über 100 Meter Brust überdies noch zu einer Silbermedaille.

Vegesacks Trainer Harald Schützek zeigte sich am Ende mit den Leistungen seiner Schützlinge zufrieden: „Einige der Schwimmer konnten sehr gut mit den starken Delmenhorstern mithalten. Für diesen aus dem Training geschwommenen Durchgangswettkampf kann ich mit den Resultaten in der Summe zufrieden sein.“