Vegesack. Die Stimmung bei den Nordbremern könnte noch mehr in den Keller gehen, wenn das SAV-Team an diesem Freitag beim Drittletzten TSV Bremervörde (Beginn 20 Uhr) und am Sonntag im Heimspiel gegen den Zweitplatzierten TV Oyten (14 Uhr/Sporthalle Gerhard-Rohlfs-Oberschule) punktemäßig leer ausgeht.

„Daran wollen wir aber nicht denken. So haben wir 2:2 Punkte im Visier – 4:0 Zähler würden wir aber auch gerne mitnehmen“, äußerte sich der SAV-Mannschaftsführer Gregor Grzesik. Die Vegesacker können bei diesem Doppeltest auf ihre Stammformation zurückgreifen. Laut Grzesik wird es auch bei der Doppel-Besetzung keine personelle Veränderungen geben. „Dennoch wartet ein hartes Stück Arbeit auf uns. Vor allem, wenn Oyten bei uns mit der stärksten Besetzung spielt.“

Inzwischen sind die Vegesacker schon auf den fünften Platz abgerutscht. Nach dem 9:5-Heimerfolg des Post SV Stade II gegen den Achtplatzierten MTV Elm wurde das SAV-Team von den Stadern überholt. „Es ist wichtig, dass wir nun wieder die Kurve bekommen und einen Fehlstart im neuen Jahr vermeiden. Wichtig ist auch, dass die gesamte Mannschaft Punkte einfährt und wir uns nicht nur auf Jakob Guzmann verlassen“, berichtete Grzesik. In der Hinrunde konnten die Vegesacker vor heimischer Kulisse die Bremervördener mit 9:2 bezwingen. In der Auswärtsbegegnung gegen den TV Oyten mussten sich die Nordbremer Akteure ohne den damals verletzten Patrick Jahic (seinen Part übernahm Rainer Kruse) mit 4:9 beugen.