War auch schon Interimstrainer: Florian Fronz (links), der sich jetzt wieder auf seine Spielerrolle konzentrieren kann. (Christian Kosak)

Schwanewede. Die Landesliga-Handballer der HSG Schwanewede/Neuenkirchen II sind in dieser Saison arg gebeutelt. Beim morgigen Nordderby gegen den SV Grambke-Oslebshausen (19 Uhr, Heideschule) sitzt nach der Hängepartie um den Verbleib von Florian Pomorski nach Florian Fronz und Carsten von der Heyde mit Marko Koß schon der dritte Trainer auf der Bank. Das sind Zustände, wie man sie eigentlich nur von den Zweitliga-Fußballern des Hamburger SV kennt.

Eine Hire-and-fire-Mentalität wie bei den Kickern von der Elbe gibt es im Landkreis Osterholz freilich nicht. Ihr rotierendes Trainerkarussell hat ganz andere Gründe, denn „Pommes“ Pomorski musste seinem Beruf dem Ehrenamt an der Außenlinie uneingeschränkt vorziehen. Weshalb die beiden Feldspieler Florian Fronz und Carsten von der Heyde interimsmäßig eingesprungen waren. Mittlerweile haben die „Schwäne“ mit dem 30-jährigen Marko Koß eine feste Lösung mindestens bis zum Saisonende gefunden.

Den SVGO überflügeln

Die personelle Situation auf der HSG-Bank ist ein Spiegelbild des Tabellenstandes, denn mit 2:10 Punkten nehmen die „Schwäne“ zurzeit den vorletzten und damit den direkten Abstiegsplatz in Richtung Landesklasse ein. Allerdings logiert ihr Nordrivale SV Grambke-Oslebshausen auch nur einen Punkt über ihnen, sodass die Verbandsliga-Reserve die Gelb-Blauen mit einem Sieg überflügeln kann. „Das haben wir natürlich auch vor“, unterstreicht Marko Koß die Ambitionen, möglichst schnell in ruhige Fahrwasser zu kommen.

Dass es bislang nicht geklappt hat, war der größeren Verletzungsproblematik geschuldet. Dadurch wurde auch die Koß-Heimpremiere am 27. Oktober gegen Bützfleth/Drochtersen verloren, sodass es mit dem 33:32 Ende September gegen Spaden bislang nur zu einem einzigen Sieg gelangt hatte – damals noch ohne Koß.

„Es ist schwierig, aber wir befinden uns jetzt auf einem guten Weg“, meint der neue HSG-Übungsleiter und denkt da an das jüngste Gespräch, das er mit dem Trainer-Tandem der ersten Herren, Andreas Szwalkiewicz und Dennis Graeve, geführt hat. „Für uns ist der Unterbau in der Landesliga wichtig“, unterstreicht „Andi“ Szwalkiewicz die Rolle der Reserve in der sechsthöchsten Spielklasse. „Dort können sich all diejenigen Spieler für uns empfehlen, die den Sprung in die erste Mannschaft noch nicht komplett geschafft haben“, sagt er. Zu Beginn der aktuellen Saison waren es Niklas Mechau und Jannis Molzahn, die dieses Sprungbrett in die Verbandsliga genutzt haben. Das soll in der HSG-Familie aber keine Einbahnstraße sein, da auch Szwalkiewicz die Zweite gerne in der Landesliga spielen sehen will. „Wir haben einen gemeinsamen Schlachtplan entwickelt“, verrät der Verbandsliga-Coach. Will heißen, dass die beiden Mannschaften vermehrt miteinander trainieren und auch mehr die Spieler untereinander tauschen wollen. Damit sollte es vor allem in der Rückrunde losgehen.

Im Derby gegen den SVGO wird der Kader der Reserve aber auch schon aufgepeppt, denn nach dem Spiel der Ersten sollen der Ex-Grambker Torben Pilger, Thorin Helfers und Jannis Molzahn sowie die A-Jugendlichen das Perspektivteam verstärken. Das war vor zwei Jahren mit exakt der gleichen Punktzahl in die Saison gestartet. Am Ende langte es zu 35:21 Zählern und dem siebten Rang. So soll es möglichst auch in dieser Saison werden.

Zur Sache

SVGO zuletzt zweimal unterlegen

Der SV Grambke-Oslebshausen geht mit einigen personellen Sorgenfalten ins Nordderby, denn mit Philip Schmidt, Marcel Hägermann und Johannes Hanke werden drei Spieler definitiv verletzungsbedingt fehlen. Der Einsatz des angeschlagenen Abwehrchefs Adrian Rüttjerott bleibt bis zum Anpfiff offen. „Meine Jungs sind mega-heiß, und wir brauchen die Punkte“, sagt SVGO-Spielertrainer Holger Langer. Da seine Spieler die beiden Vergleiche mit den „Schwänen“ in der vergangenen Saison verloren, wollen sie diesmal unbedingt gewinnen.