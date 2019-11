Gökay Tuzlar (am Ball, hier im Spiel gegen Findorff) besaß zwei gute Möglichkeiten zum Ausgleichstreffer. (Christian Kosak)

Blumenthal. Die Blumenthaler rutschten damit auf den zehnten Tabellenrang ab und verpassten die Gelegenheit, die Pusdorfer punktemäßig zu überholen.

In den ersten 45 Minuten verzeichneten die Schützlinge von Trainer Aydin Pekyalcin auf dem Kunstrasenplatz des Burgwall Torchancen für zwei Spiele. „Da hätten wir unsere Chancen ausnutzen müssen, wir waren auf jeden Fall dran“, machte der DJK-Coach nach dem Schlusspfiff ganz eindeutig den Knackpunkt des Spiels aus.

„Am Ende wurden wir für die erste Halbzeit bestraft“, meinte Aydin Pekyalcin. In der Tat, drei Tormöglichkeiten der Gäste standen sechs zum Teil hochkarätige Chancen der Gastgeber gegenüber, alleine bei den Platzherren stand nach 45 Minuten immer noch die Null in der Offensiv-Bilanz. Dagegen hatten die Woltmershauser den Ball einmal über die Torlinie gebracht, wenn auch mit gütiger Mithilfe der Blumenthaler Hintermannschaft.

Abstaubertor nach Torwart-Fehler

Weil DJK-Mannschaftskapitän Turgay Kaptan völlig überflüssig an der Seitenlinie Gästestürmer Mamadou Bah gefoult hatte, durften die Pusdorfer eine Freistoßflanke ausführen, in dessen Folge Malgeunsaem Kim auf das Tor von Carlos Obiegly schoss. Der Keeper ließ den Ball am Boden liegend jedoch nach vorne abprallen, und Ruben Liesigk staubte zum Führungstor ab. „Woltmershausen hat halt seine Chancen jeweils genutzt“, konstatierte Aydin Pekyalcin später und meinte damit natürlich insbesondere das 1:0, das den weiteren Spielverlauf prägte. Denn in der zweiten Halbzeit kamen die Gastgeber nicht mehr so häufig zum Zuge in der Offensive, einzig ein Schuss ans Außennetz des nun in den Sturm beorderten Marcel Wilpert gab es zu notieren.

Allerdings handelte sich Marcel Wilpert in der 73. Minute die Gelb-Rote Karte wegen Meckerns und anschließender Beleidigung des Unparteiischen ein. Marcel Wilpert beteuerte zwar seine Unschuld, Schiedsrichter Burc Yüntdag (SV Grohn) blieb jedoch bei seiner Entscheidung. Somit mussten die Platzherren die knapp 20 letzten Minuten in Unterzahl absolvieren und bekamen den Knockout in der Schlussminute, als TSW-Mannschaftskapitän Manuel Joao Dinis Carrilho mit einem Heber nach einem schnellen Einwurf in Höhe der Mittellinie alles klar machte. Somit trauerten die Gastgeber ihren vergebenen Tormöglichkeiten aus der ersten halben Stunde einmal mehr nach.

Bereits nach knapp zehn Minuten zielte Marcel Wilpert per Kopf nach Ecke von Gökay Tuzlar knapp drüber. Ibrahim Tiras scheiterte wenig später an TSW-Torhüter Pascal Wiewrodt, der den Ball zur Ecke lenkte. Dann verzog Fahrudin Ramic nach einer schönen Rücklage von Marius Schramm von der Torauslinie. Zwei Kopfbälle von Ertan Kilic und Mamadou Sow fanden ebenfalls nicht ins Tor, allerdings verletzte sich Mamadou Sow bei seinem Kopfstoß, sodass für ihn Bilal Subasoglu ins Spiel kam. Ohne allerdings große Akzente zu setzen, denn die beiden nächsten DJK-Torchancen besaß jeweils Gökay Tuzlar im Abstand von wenigen Sekunden. Er setzte seine Schüsse jedoch jeweils viel zu hoch an, und dann brach das Unheil über die DJK Germania Blumenthal herein.