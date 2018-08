Die Oytenerin Paula Schlenker setzte ihre beeindruckende Erfolgsserie in Schwanewede fort. (Björn Hake)

Nach vielen Wochen der Trockenheit sind die Reitplätze des RC General Rosenberg am dritten von insgesamt vier Turniertagen im wahrsten Sinne des Wortes untergegangen. „Vor allem der Dressurbereich stand vollkommen unter Wasser, auch gerade weil es vorher so lange trocken war“, bedauerte Rosenbergs Vorsitzende Insa Peters-Rehwinkel. An dem betreffenden Sonnabend habe es fast permanent geregnet und dann einmal sogar heftig wie aus Eimern geschüttet. „Der Platz war dezent nass“, scherzte Anna-Marie Becker vom Bremer RC mit einer großen Untertreibung. Dennoch konnten sowohl die Spring- als auch die Dressurreiter ihr Programm durchziehen.

„Ich fand die Verhältnisse ganz gut“, sagte S-Dressurreiterin Amena Rauf-Vater vom Bremer RC. „Wir hatten sogar eine sehr gute Starterfüllung am Sonnabend“, betonte Insa Peters-Rehwinkel. Doch am S-Springen des dritten Tages beteiligten sich auch wegen des Regens nur noch 30 von insgesamt 51 genannten Paaren. Am vierten und letzten Tag war die Quote dann mit 32 Kombinationen aus Pferd und Reiter bei 46 Nennungen im S-Springen mit Stechen um den Großen Preis von Schwanewede der Firma Edeka Braasch schon wieder etwas besser.

Lokalmatador Stephan Morisse vom RC General Rosenberg verzichtete aber lieber auf den vierten Tag. Dies lag auch daran, dass der Springreiter sich über den Tag zuvor geärgert hatte: „Die Zeiten haben sich ständig geändert. Außerdem war der Abreiteplatz zu nass und wurde zu wenig geschleppt.“ So kümmerte er sich lieber um seinen Schützling Jasmin Gröner von der RG St. Hubertus Geestenseth. Aber für sie lief es auf Cipriano auch nicht rund – Gröner gab deshalb auf. „Am vierten Tag hat das Wetter wieder mitgespielt“, freute sich Stephan Morisse dennoch. Die Bedingungen auf den Plätzen seien auch wieder besser gewesen.

Davon profitierte auch Paula Schlenker vom Bremer RC. Die 20-Jährige gewann auf Scrabble GP das S-Springen mit Stechen. „Der Abreiteplatz war am Sonnabend schon grenzwertig“, ließ die Oytenerin wissen. Die Juniorin wird das Land Bremen auf ihrem 14-jährigen deutschen Sportpferd Scrabble GP genau wie der noch jüngere Maximilian Rolf vom RC Rosenbusch Oberneuland auf Al Capone in knapp zwei Wochen bei den deutschen Meisterschaften in München vertreten wird. „Es spricht für das Turnier in Schwanewede, dass beide ihre Pferde, mit denen sie in München starten werden, nicht geschont haben“, teilte der Springbeauftragte des Bremer Pferdesportverbandes, Ronald Donn, mit.

Die Parcoursbauer Eckart Heuer und Kai Schildwächter haben den Schwierigkeitsgrad für den Spring-Höhepunkt am vierten Tag sehr gut gewählt. Alle zehn Paare ohne Abwurf wurden platziert. Hinzu kam nur noch Lennert Hauschild vom RC Rosenbusch Oberneuland mit einem Fehler auf Champagner. Mit seinem zweiten Pferd, Pride, mit dem er auch den Bremer Landesmeistertitel einfuhr, erreichte er zwar das Stechen, leistete sich hier aber als letzter Starter ebenso wie Jürgen Oetjen (RV Selsingen) auf Lady Lou und Anja-Sabrina Heinsohn (RV Zeven) auf ATC‘s Shanghai vier Strafpunkte. Bei Rene Dittmer (RV Harsefeld) auf Geum waren es sogar acht Fehlerpunkte.

Janne Sosath-Hahn vom Stedinger RFV Sturmvogel Berne verpasste auf Casiro mit zwei Fehlern die Zusatzrunde. „Dabei hatte ich eigentlich ein gutes Gefühl“, sagte die Tochter von Gerd Sosath und Schwester von Hendrik Sosath. Nach dem einen Fehler habe sie es dann auch nicht mehr ganz so genau genommen: „An das letzte Hindernis bin ich deshalb etwas zu doll herangeritten“, so Sosath-Hahn.

Im Stechen legte Hans-Christoph Kühl (RV Lilienthal) auf Lola in 35,11 Sekunden einen tollen Ritt vor. Da die Teilnehmer der Bremer Landesmeisterschaften immer in umge­kehrter Reihenfolge ihrer vorherigen Plat­zierung ganz zum Schluss kommen, hatte Paula Schlenker den Vorteil, sich als Vorletzte fast das gesamte Feld erst einmal anschauen zu können. Dann unterbot sie Kühl noch um ganze drei Hundertstelsekunden. Lennert Hauschild war zum Abschluss auf Pride

sogar noch um 0,61 Sekunden schneller unterwegs, erlaubte sich dabei aber auch einen ­Abwurf.

Der Landesmeistertitel auf seinem neunjährigen Wallach auf der großen Tour war für Hauschild aber Trost genug. „Trotz des vielen Regens am Vortag war der Boden auch sehr gut“, betonte der 25-Jährige. Für Paula Schlenker setzte sich die einzigartige Erfolgsserie der vergangenen Wochen mit dem Sieg des Großen Preises von Schwanewede fort. Sie war bereits mit drei Siegen in Zwei-Sterne-S-Springen aus den Vorwochen im Gepäck angereist. Dazu gesellte sich nun ein weiterer Sieg im S-Springen mit einem Stern. „Wir sind gut für die deutschen Meisterschaften gerüstet“, so Paula Schlenker.

Nach dem Regen blieben einige Reiter dem trockenen vierten Turniertag fern. „Dafür habe ich aber auch Verständnis. Sie wollten so etwas nicht noch einmal mitmachen“, gab Insa Peters-Rehwinkel zu bedenken. Ihr Vereinskamerad Kristian Göbel verfehlte am Freitag im Zwei-Sterne-M-Springen auf J-Star vom Bareelhof mit zwei Abwürfen eine Platzierung und ersparte sich und seinem Pferd daraufhin die beiden S-Springen, die ebenfalls in die Wertung der Bremer Landesmeisterschaften der Großen Tour eingingen. Die beiden Fehler waren aber auch schon so gravierend, dass es für den Eggestedter kaum noch möglich gewesen wäre, um die Bremer Medaillen mitzukämpfen.

„Durch die Neuordnung der Klassen bekommen wir jetzt aber wieder unsere Podeste voll“, lobte der Präsident des Bremer Pferdesportverbandes, Walter Kind, die Änderungen. „Wir haben die Meisterschaften wieder für alle Sportler geöffnet“, ergänzte Ronald Donn – es hätten auch plötzlich ganz andere Reiter oben gestanden.