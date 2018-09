Genuss pur. Alexander Schlobohm (Mitte) wird von Abdullah Basdas für einen seiner drei Treffer beim 3:2-Sieg gegen den Habenhauser FV geherzt. (Frank Thomas Koch)

Vegesack. Die Bremen-Liga-Fußballer der SG Aumund-Vegesack haben ihre Ladehemmung – allen voran der dreifache Torschütze Alexander Schlobohm – abgelegt. Und siehe da, schon stehen drei Punkte auf der Habenseite, nachdem die Nordbremer beim Tabellennachbarn Habenhauser FV einen 3:2 (3:2)-Auswärtssieg einfuhren. Allerdings stand dieser Erfolg bis zum Schlusspfiff auf der Kippe, auch weil Vegesacks Torhüter Marvin Ekuase sich zwei Patzer erlaubte, die zu den beiden Vegesacker Gegentreffern führten.

Unter den Augen von Kristian Arambasic, Trainer des FC Oberneuland und nächster Heim-Gegner der SAV, eröffnete Alexander Schlobohm bereits in Minute zehn den Torreigen. Eine schöne Kurzpass-Kombination über die rechte Seite von Abdullah Basdas und Nick Enghardt führte zu einer flachen Hereingabe, die der Torschütze in der Mitte aus rund fünf Metern nur noch zu verwandeln brauchte. Doch schon acht Minuten später war der Ausgleich fällig, als Habenhausens Mannschaftskapitän Florian Schiller aus rund 25 Metern abzog und Marvin Ekuase viel zu spät reagierte. Der Ball schlug so unten im SAV-Tor zum 1:1 ein.

Die Nordbremer legten allerdings weiterhin ihr überlegenes Spiel auf dem Rasenplatz am Habenhauser Deich an den Tag und kamen somit auch zu weiteren Möglichkeiten. Eine davon nutzte wiederum Alexander Schlobohm zur erneuten Gästeführung. Eine Flanke von Muhamed Hodzic nickte der SAV-Stürmer aus rund sechs Metern Torentfernung zum 2:1 in die Maschen (32.). Doch wiederum nur sechs Zeigerumdrehungen später fiel das 2:2. Zunächst retteten die Gäste eine Großchance der Habenhauser auf der Torlinie, daraus entwickelte sich allerdings ein weiterer HFV-Angriff, der mit einer Bogenlampe von Leon Louis Trebin endete. Diese unterschätze Marvin Ekuase komplett, und der Ball schlug erneut hinter ihm ein.

„Die beiden Gegentreffer haben den Habenhauser FV natürlich extrem im Spiel gehalten“, konstatierte SAV-Trainer Björn Krämer nach dem Schlusspfiff. „Sie haben in der zweiten Halbzeit nochmal alles probiert, aber letztlich haben wir das Spiel über die Runden gebracht“, so Björn Krämer weiter. Er und SAV-Schlussmann Marvin Ekuase konnten sich beim bestens aufgelegten Alexander Schlobohm bedanken, denn dieser markierte noch vor der Halbzeitpause sein drittes Tor des Tages – es sollte schließlich der Siegtreffer sein. Aus Mittelstürmer-Position vollendete der 26-Jährige in der 42. Minute halbhoch zum 3:2 und ließ so die beiden Torwartpatzer vun Ekuase vergessen.

Nach dem Wiederanpfiff bemühten sich die Gastgeber zwar um den erneuten Ausgleich, kamen allerdings erst in der 87. Minute wirklich zu einer nennenswerten Torchance, als Alexander Behrens knapp über den Torwinkel köpfte. Zuvor hatten die Vegesacker gleich sechsmal die Möglichkeit, mit einem weiteren Tor schon für die Vorentscheidung zu sorgen. „Man merkt der Mannschaft an, wie die letzten Wochen an ihr genagt haben“, gab Trainer Björn Krämer zu bedenken. „Sie ist extrem verunsichert, insofern wäre es mal wichtig gewesen, mit einem Zwei-Tore-Vorsprung spielen zu können. Ich hoffe aber, dieser Sieg gibt uns Auftrieb.“

Den werden die Nordbremer gut gebrauchen können, denn Kristian Arambasic wird mit dem Ziel, die drei Punkte mit nach Oberneuland zu nehmen, an seine alte Wirkungsstätte nach Vegesack reisen.