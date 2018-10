Lesums Jordan Pfannschmidt musste gegen TuS Komet Arsten gleich 13 Gegentreffer hinnehmen. (Maximilian von Lachner)

Lesum. Aufgrund großer Personalsorgen – die „Heidberger“ hatten nur elf Spieler im Aufgebot – mussten die Mannen um TSV-Trainer Bayram Özkul eine sehr schmerzliche 1:13 (1:5)-Auswärtsniederlage gegen TuS Komet Arsten hinnehmen. Auf Seiten der Gastgeber ragte Sidarta Howard Barbosa Ferreira heraus, der in dieser Partie insgesamt sechs Tore erzielte.

„Wir hatten vor dem Spiel wieder einige Absagen“, äußerte sich Lesums Trainer Özkul, der selber auch wegen Rückenproblemen passen musste. Zudem verletzte sich in der Aufwärmphase noch Lesums Schlussmann Dominik Diessel – für ihn rückte der zweite Keeper Jordan Pfannschmidt ins Tor –, Diessel spielte dafür im Feld. So fackelten die Stadtbremer nicht lange, und es stand nach zwölf Minuten bereits 3:0. Sidarta Howard Barbosa Ferreira (1.), Maik Ahlers (4.) und Menat Belkessam (12.) trafen ins Schwarze.

„Das war ein heiteres Scheibenschießen. Wir standen insgesamt zu hoch, und die haben genaue Bälle in den Lauf gespielt“, berichtete Özkul. Doch die Nordbremer hatten auch Möglichkeiten zu einem Torerfolg. „Die sind eben anfällig, wenn man Druck macht“, sagte Özkul. Druck machte Lesum, als Nico Fittkau alleine vor dem TuS-Torwart Chris-Ole Maaß auftauchte, doch er schob den Ball knapp am Tor vorbei. Druck machte auch Behar Ramadani in der 14. Minute. Nach einer guten Kombination über außen brachte Nico Fittkau das Spielgerät in die Mitte, wo Ramadani nach einer Körpertäuschung Chris-Ole Maaß dieses Mal überwinden konnte.

Auch noch eine gute Chance erspielte sich Lesum durch Kuersat Karakay. „Er hätte aber ein paar Meter noch gehen können, schloss aber zu früh ab. Das hätte das 2:2 sein können“, ärgerte sich Özkul. Nach der Pause spielten die Gäste nur noch mit zehn Mann. Kuersat Karakay musste verletzungsbedingt passen (60.). „Insgesamt war es ein Spiel zum Vergessen. Ich hoffe, dass es zum nächsten Heimspiel gegen Union am Sonnabend personell bei uns wieder besser aussieht“, sagte Özkul.

Die weitere Torfolge: 4:1 Maik Ahlers (23.), 5:1 Sidarta Howard Barbosa Ferreira (45.), 6:1 Jordan Pfannschmidt (58./Eigentor), 7:1 Sidarta Howard Barbosa Ferreira (62.), 8:1 Patrick Arnold (66.), 9:1 Sebastian Seebeck (71.), 10:1 Justin Fronia (75.), 11:1 Sidarta Howard Barbosa Ferreira (86.), 12:1 Sidarta Howard Barbosa Ferreira (88.), 13:1 Sidarta Howard Barbosa Ferreira (90.).