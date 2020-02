Torjäger Karlo Oroz will mit den "Schwänen" bei der SG VTB/Altjührden unbedingt punkten. (OLAF KOWALZIK)

Schwanewede/Grambke. Die Konstellation ist drehbuchreif: Im Spiel eins nach Trainer Andreas Swalkiewicz treten die Oberliga-Handballer der HSG Schwanewede/Neuenkirchen an diesem Sonnabend um 19.30 Uhr bei der SG VTB/Altjührden an – der künftigen Mannschaft ihres Ex-Trainers. Der allerdings, wird nicht in der Halle zu finden sein.

Zwei Klassen tiefer wartet auf den SV Grambke-Oslebshausen die nächste Herausforderung im Kampf um den Klassenerhalt in der Landesliga der Männer. Der SVGO tritt bei der SG Arbergen-Mahndorf an. Klassengefährte HSG Schwanewede/Neuenkirchen II hat kurzfristig spielfrei, da für die Partie beim TS Woltmershausen laut TSW-Co-Trainer Erik Onnen keine Schiedsrichter zur Verfügung stehen.

SG VTB/Altjührden – HSG Schwanewede/Neuenkirchen: Zwei Übungseinheiten blieben „Schwäne“-Trainer Henning Schomann, um sein neues Team kennenzulernen, zu verstehen und es auf das Gastspiel bei der SG VTB/Altjührden einzustellen. Dabei kommt ihm allerdings zugute, dass er ausgerechnet beim 32:30-Hinspielerfolg aushilfsweise auf der „Schwäne“-Bank saß und sein Team auch sonst einige Male in der Heidehalle als neugieriger Zuschauer gesehen hat. „Zunächst müssen wir aber erst einmal sehen, dass wir den Fokus extrem auf uns legen“, meint er. Sein Vorteil ist, „dass ich ein gut gemachtes Nest vorfinde“, lobt er die Arbeit seiner beiden Vorgänger Andreas Szwalkiewicz/Dennis Graeve. „Die Jungs sind gut eingestellt, es ist eine angenehme Situation“, fährt er fort. Trotzdem würde ein sofortiges Erfolgserlebnis seine Arbeit noch leichter machen und das Team weiter beflügeln.

Angesichts der Art des Wechsel von Schomanns Vorgängern nach Altjührden (wir berichteten) brennen die „Schwäne“ noch mehr auf das Duell mit dem punktgleichen Drittplatzierten als ohnehin schon. Der neue HSG-Coach warnt jedoch vor einer allzu ungestümen Spielweise. „Wir gewinnen nur mit einem klaren Kopf“, betont er und sieht „eine Siegchance als realistisch“ an. Andreas Szwalkiewicz und Dennis Graeve werden das Duell weder als Trainer auf der SG-Bank, noch live als Zuschauer in der Halle verfolgen. „Wir treten unseren Dienst in Altjührden zum Wochenbeginn an und schauen nicht zu“, präzisiert Andreas Szwalkiewicz.

Sbd., 19.30 Uhr, SH Manfred-Schmidt

SG Arbergen-Mahndorf – SV Grambke-Oslebshausen: Bei Marcel Hägermann war unter der Woche viel los. Erst feierte seine Tochter Larissa ihren Geburtstag, einen Tag später war der Trainer des SV Grambke-Oslebshausen dann selbst an der Reihe. Im Gegensatz dazu ging es im Vorbereitungstraining auf das Gastspiel beim guten Aufsteiger SG Arbergen-Mahndorf etwas beschaulicher zu. Immerhin stimmten sich die Gelb-Blauen in einem Test gegen die eigene Zweite auf den Gang zum Sechstplatzierten ein.

„Die Ostbremer sind schlagbar, das hat zuletzt der 24:23-Erfolg von Bützfleth über sie gezeigt“, ist Marcel Hägermann überzeugt, dass der SVGO nicht chancenlos ist. „Dazu müssen wir aber einen sehr guten Tag haben“, ergänzt er. Nichtsdestotrotz würden dem SVGO weitere Überraschungspunkte im Kampf um den Klassenerhalt richtig guttun.

Kostja Wilken und Sebastian Dunker werden fehlen, der Einsatz von Philip Schmidt ist fraglich. Pascal Hinrichs (umgeknickt) laboriert an einer Fußverletzung, er will aber spielen. Außerdem steht der Kreisläufer Tobias Götz wieder zur Verfügung. Leon Feldermann, Adrian Rüttjerott und Jochen Feldermann reisen direkt vom A-Jugend-Punktspiel aus Schiffdorf an.

Sbd., 19 Uhr, BSA Hemelingen