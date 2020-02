Den benötigt sie, um in der kommenden Saison als in die A-Jugend aufgerücktes Team direkt in der Landesliga zu starten zu können. Nach ihrer 17:27 (9:11)-Niederlage beim TV Oyten sind diese Chancen gesunken, denn nun trennen die „Schwäne“ von dem alles entscheidenden Rang fünf Punkte. „Wir müssen langsam liefern“, betont der HSG-Trainer Henning Schomann und blickt dabei auf das nächste Heimspiel an diesem Sonntag um 17 Uhr in der Heideschule gegen den VfL Fredenbeck. Der Gast ist nämlich der besagte Dritte, und ausgerechnet gegen den fuhr das Schomann-Team den bislang einzigen Saisonsieg ein (22:21). Unter der Woche in Oyten lief bei der HSG Schwanewede/Neuenkirchen dagegen nicht viel zusammen. Denn den Spielern unterliefen im Angriff reichlich Fehler. Deshalb konnten sie sich einzig und allein bei ihrem überragend haltenden Torwart Moritz Schröder bedanken, dass der Halbzeitrückstand nur zwei Tore betrug.

Zweimal waren die Gäste im zweiten Durchgang mit einem Tor an Oyten dran (14:15/15:16), bevor es nach dem 16:18-Anschluss von Mathis Winkel richtig deutlich wurde. Denn während die „Schwäne“ in den finalen sieben Minuten nur noch einmal trafen, flogen die Oytener Würfe noch neunmal zwischen die beiden HSG-Torstangen. „Wir mussten in dieser Zeit zweimal in Unterzahl spielen, trotzdem habe ich die Abwehr geöffnet, um noch eine Erfolgschance zu haben“, erklärte Henning Schomann den sehr deutlichen Spielausgang.

Seine Mannschaft ist jetzt mit 2:10 Punkten Sechster und damit Tabellenletzter, dafür genießt sie bis zum Saisonende aber auch durchweg Heimrecht. Sollten die „Schwäne“ den Sprung auf den dritten Rang am Ende nicht mehr schaffen, dann müssen sie sich in der Relegationsrunde für die A-Jugend-Landesliga qualifizieren.

HSG Schwanewede/Neuenkirchen: Koppenstein, Schröder; Schütte, Winter (7/1), Wendte (3), Scharnke, Paltinat (2), Müller, Ellmers (1), Winkel (3), Keller, Meinhold (1).