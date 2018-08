Karlo Oroz (am Ball) erzielte für die "Schwäne" in seinem ersten Spiel gleich acht Treffer. (OLaf Kowalzik)

Schwanewede. Die Verbandsliga-Handballer der HSG Schwanewede/Neuenkirchen haben sich eine Woche vor dem Punktspielstart auf dem Transfermarkt einen richtigen Nachschlag gegönnt. Die „Schwäne“ holten sich mit Karlo Oroz einen hochkarätigen Neuzugang vom Drittliga-Absteiger OHV Aurich.

Der Linksaußen fügte sich beim 31:17 (13:5)-Testspielerfolg über den neu formierten Verbandsliga-Absteiger HSG Grüppenbühren/Bookholzberg mit acht Toren glänzend in sein neues Team ein. Oroz ist schon morgen für den Oberliga-Absteiger in der ersten Pokalrunde in Schiffdorf spielberechtigt.

Treffer in die kurze Ecke, Heber, Kopfleger, Trickwürfe oder einfach nur schmucklos in die lange Ecke gezogen – der Kroate verfügt über ein ebenso spektakuläres wie breit gefächertes Wurfrepertoire. „Eigentlich wollte ich in der kommenden Saison in der ersten oder in der zweiten Bundesliga spielen“, verrät der 28-Jährige, der in den vergangenen drei Spielzeiten dritten Liga 368 (davon 13 Siebenmeter) Mal für Aurich ins gegnerische Netz getroffen hatte. Das macht bei 83 Einsätzen einen Schnitt von 4,4 Toren pro Spiel, die ihn nicht nur in der vergangenen Saison unter die Top 30-Werfer seiner Staffel führten.

Fußverletzung bremst Oroz aus

Das Problem am Sprung in seine Wunschliga war, dass er sich im Mai eine Fußverletzung zugezogen hatte, sich damit zum Saisonende nicht mehr präsentieren konnte und sich seit Juli nur noch individuell fit hielt. Vor allem aber befand er sich auf der Suche nach einer langfristigen beruflichen Perspektive, die ihm das Umfeld der HSG Schwanewede/Neuenkirchen bieten konnte „Vom Handball spielen kann man ja langfristig nicht leben,“ sagt der Schwarzschopf, der in Aurich in einer Autowerkstatt arbeitete.

Da er diese Tätigkeit nicht auf Dauer fortführen wollte, kam sein ehemaliger Mannschaftskamerad Torben Lemke ins Spiel, der seinem Ex-Klub aus Schwanewede den entscheidenden Tipp gab. Danach ging alles blitzschnell und der Transfer wurde fast binnen einer Woche abgewickelt. „Ich bin froh, hier zu sein“, stört den in Slavonski Brod, 175 Kilometer von Zagreb, Geborenen, der Schritt zum Oberliga-Absteiger nicht. Schließlich übt er demnächst einen IT-Job aus, der seinem Wirtschaftsstudium (Bachelor) entspricht. Daher soll auch bald der Umzug aus Aurich in die Region anstehen, damit er noch regelmäßiger am HSG-Training teilnehmen kann.

„Karlo kann die jungen Spieler als Ältester im Team führen und ihnen die professionelle Einstellung vorleben“, wünscht sich HSG-Coach Andreas Szwalkiewicz vom Flügelflitzer eine Führungsrolle und plant ihn auch für die Angriffsmitte und den linken Rückraum ein.

Oroz wurde schon in Aurich als „Dehnungs-Weltmeister“ bezeichnet, weil er seine Muskulatur und Bänder nach dem Training oder Spiel ausgiebig in Schuss hält, während sich der Rest schon längst dem angenehmen Ausklang gewidmet hat. „Diese Einstellung habe ich in Kroatien von klein auf gelernt.“

Mit zehn Jahren hatte er zum ersten Mal nach der kleinen Lederkugel gegriffen und 2008 die kroatische Jugendmeisterschaft gewonnen, bei der er zum besten Spieler der Saison gewählt wurde. Der Rechtshänder durchlief sämtliche Jugend- und Juniorennationalmannschaften seines Landes und wurde dort 2014 mit HC Nexe Naice Vizemeister. Für diesen Klub traf er 2015 im EHF-Cup viermal ins Schwarze, bevor er nach Aurich wechselte.

Der gut deutsch sprechende "Schwäne"-Neuzugang verfügt übrigens auch über fußballerische Qualitäten, wie er bei seinem ersten Training in Schwanewede beim obligatorischen Spiel Jung gegen Alt unter Beweis stellte. Beim 7:1-Erfolg der Routiniers traf er sechs Mal in Schwarze.