Der "Schwäne"-Akteur Karlo Oroz (links) versucht sich hier im Verbandsliga-Spitzenspiel zu behaupten. (Christian Kosak)

Schwanewede. „The final Countdown“ wummerte es direkt vor dem Anpfiff des 37:28 (21:15)-Heimsiegs der HSG Schwanewede/Neuenkirchen gegen den ATSV Habenhausen II durch die Halle. Na ja, am fünften von 26 Spieltagen war das in der Handball-Verbandsliga der Männer sicherlich etwas zu hoch gehängt, verlieren wollten die „Schwäne“ das Topspiel gegen die Oberliga-Reserve trotzdem nicht.

„Dann hätten wir ja schon vier Punkte Rückstand auf den Mitabsteiger gehabt“, sagte der HSG-Coach Andreas Szwalkiewicz. Hat sie aber nicht. Die Hausherren setzten sich gegen die Stadtbremer unerwartet klar mit neun Toren Differenz durch und zogen in der Tabelle am nun punktgleichen Rivalen vorbei.

„Jaaaaa, Bumm!“, brüllte Schwanewedes Torwart Rene Steffens nach der Pause und lieferte dabei eine prächtige Show ab. Er zelebrierte jede seiner 16 Paraden nach dem Seitenwechsel derart, dass allein schon das zu gucken bei seinen Rumpelstilzchen-Sperenzchen Riesenspaß machte. „Wenn die Abwehr steht, dann komme ich natürlich auch besser ins Spiel“, lachte der Mann mit dem markanten Spitzbart hochzufrieden. „Nach der Pause haben die ATSV-Schützen dann zu sehr vor meinem Tor nachgedacht und es mir damit leichter gemacht.“

Permanent geplappert

Der geschulte Blick auf die Verteidigungsreihe bestätigt Steffens Aussage. In der schickte Niels Huckschlag seine Nebenleute permanent plappernd und präzise auf die Positionen wie ein Einweiser die Autos auf ihre Parkplätze. Als Vorgezogener in der 5:1-Formation meldete Karlo Oroz den Habenhauser Spielmacher Marco Wilhelms ab und lähmte mit geschickten Laufwegen auch sonst die ATSV-Angriffsbemühungen. Auf den beiden Halbpositionen zogen außerdem Niklas Mechau und Fabian Hartwich dem Zweitplatzierten die restlichen Nerven.

Der Spielfilm verlief daher ganz nach dem Geschmack der 270 Zuschauer, da sich die Heimmannschaft mit dem Treffer von Tim Paltinat sofort auf 8:2 absetzte (9.) und die Führung durch Marc Blum bis auf 18:7 ausbaute (22.). „Das war unser bester Auftakt der Saison“, beschrieb Schwanewedes Co-Trainer Dennis Graeve den unfassbaren Start seines Teams. Der Gegner steuerte schnurstracks auf eine Katastrophe zu, hätte er danach nicht Marc Blum und Nedal Alibrahim eine Manndeckung verpasst.

„Die hat uns erstaunlicherweise überhaupt nicht geschmeckt und bei uns zum Flattermann geführt“, staunte Andreas Szwalkiewicz. Auf einmal war es gestandenen Spielern wie Karlo Oroz, Niels Huckschlag oder auch Tim Paltinat nicht mehr möglich, die nun aufgelockerte ATSV-Deckung durcheinander zu wirbeln. Im Gegenteil – die Habenhauser verkürzten durch den Treffer des Ex-Grambkers Marc Krüger (fünf Tore) auf 20:15, bevor sich die Hausherren mit dem 21:15 von Niels Huckschlag in die Pause retteten.

„Das hätten wir spielerisch besser lösen müssen“, kritisierte „Andi“ Szwalkiewicz den rasanten Einbruch. „Ein paar Minuten länger, und wir hätten die HSG-Verwirrung zu einem noch knapperen Spielstand nutzen können“, war Habenhausens Trainer Philipp Grieme überzeugt. Dem hatte ohnehin schon sein starker Rückraumschütze Bjarne Ruthke urlaubsbedingt gefehlt. So aber konnte das Schwaneweder Trainer-Tandem die Mannschaft auf die veränderte Situation einstellen, die beim 27:18 von Marc Blum sofort wieder alle Fäden in die Hand nahm (40.).

„Zum Glück haben wir es nach dem Wilhelmshaven-Spiel gelernt, bis zum Ende voll durchzuziehen“, lobte Szwalkiewicz. Seine Spieler kamen dabei vor allem über den starken Kreisläufer Fabian Hartwich ins Spiel, der fünf seiner sieben Tore nach der Pause erzielte. Klappte das nicht, schuf er Platz für seine Mitspieler oder spielte seine Mitspieler in artistischer Schräglage per Heber an. Sehenswert waren auch die variablen Tore von Karlo Oroz, bei denen die Fans auch schon mal mit der Zunge schnalzten. Dadurch ließ die HSG Schwanewede/Neuenkirchen auch im dritten Heimspiel nur wenige Wünsche offen.