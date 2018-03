Schwanewede. Die Aufschrift „Die Ausreißer“ auf dem Mannschaftsbus der männlichen C-Jugend der HSG Schwanewede/Neuenkirchen hätte passender nicht sein können. Ein Ausreißer war das Ergebnis des Handball-Oberligisten allemal, jedoch unerwünscht, denn die Punkte blieben bei der 21:28-Niederlage überraschenderweise bei der JSG Weserbergland.

Die „Schwäne“ müssen damit ihre Meisterschaftsfeier nach ihrer ersten Saisonniederlage um eine Woche verschieben. „Die holen wir am Sonnabend um 15 Uhr in der Heideschule gegen die HSG Schaumburg-Nord nach“, versprach der Schwaneweder Trainer Jens Meinhold.

Das Ergebnis im Emmerthal im Landkreis Hameln-Pyrmont war das Spiegelbild der Vorbereitung auf das Spiel, die aufgrund von einer Grippewelle und Verletzungssorgen eher chaotisch verlaufen war. Außerdem hatten die Gäste mit dem Haftmittelverbot in der Halle große Probleme. Ohne Backe fehlte ihnen im Angriff einiges von der gewohnten Präzision. „Das darf aber alles keine Ausrede sein“, betonte Jens Meinhold. „So schlecht, wie wir uns in der ersten Hälfte präsentiert haben, kann man sich gar nicht verkaufen.“

Der Tabellenvierte wollte seine letzte Chance auf die Verbandsmeisterschaft unbedingt nutzen und kämpfte die HSG Schwanewede/Neuenkirchen in Grund und Boden. Die kam in der Abwehr immer wieder den entscheidenden letzten Schritt zu spät und lag daher schon beim Pausenpfiff uneinholbar mit 7:19 zurück. Symptomatisch war aber auch, dass selbst der sonst wurfgewaltige Rückraum des Spitzenreiters nur acht magere Tore in der gesamten Partie zustande gebracht hatte.

„Meine Mannschaft hat einen rabenschwarzen Tag erwischt, das war eine kollektiv katastrophale Leistung“, kommentierte Jens Meinhold die Begegnung. Er nahm lediglich Timon Winter und die beiden Torhüter Dominik Koppenstein und Georgios Lois aus der Pauschalkritik für sein Team heraus. „Vielleicht war das ja der Warnschuss zur rechten Zeit“, sinnierte der HSG-Coach, „denn die Meisterschaftsendrunde der beiden Oberliga-Staffeln ist ja nicht mehr weit.“

HSG Schwanewede/Neuenkirchen: Koppenstein, Schröder; Schütte (1), Winter (6), Wendte (1), Luhrmann, Stelter (2), Paltinat (1), Lois (3), Kleppsch (4), Dreßen (2), Kel-ler (1).