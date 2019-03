Jennifer Meierhöfer erzielte im Bremenliga-Spitzenspiel gegen den noch ungeschlagenen Spitzenreiter TuS Komet Arsten II acht Treffer. Zum Sieg für die HSG Schwanewede/Neuenkirchen reichte es trotzdem nicht ganz. (Kosak)

Schwanewede/Lesum. Die Handballerinnen der HSG Schwanewede/Neuenkirchen haben es trotz einer zwischenzeitlichen 22:17-Führung versäumt, dem Bremenliga-Klassenbesten TuS Komet Arsten II die erste Saisonniederlage beizubringen. Nach dem 25:25-Remis im Topspiel ist der Tabellenzweite auf Schützenhilfe angewiesen, um Arsten noch zu überholen und den direkten Aufstiegsrang zu belegen. Die HSG Lesum/St. Magnus zog zudem bei der SG Buntentor/Neustadt mit 16:25 den Kürzeren.

HSG Schwanewede/Neuenkirchen – TuS Komet Arsten II 25:25 (15:12): „Es war gegen den ungeschlagenen Tabellenführer aus Arsten das erwartet schwere und enge Spiel“, teilte HSG-Trainer Ulf Dremel mit. Seine Formation habe dabei eine sehr gute Leistung abgeliefert, sich dann aber doch nicht für eine kämpferisch und spielerisch hervorragende Partie mit einem Sieg belohnt.

„Wir sind direkt sehr konzentriert gestartet und haben speziell in der Abwehr ein sehr gutes Match geboten“, so Dremel. Im Angriff habe sich sein Team aber wieder ein paar unnötige Ballverluste geleistet, die Arsten dann zu leichten Toren genutzt hätte. Grundsätzlich sei der Zweite speziell im ersten Durchgang aber voll auf der Höhe gewesen.

„In Durchgang zwei haben wir wieder sehr gut begonnen und konnten unsere Führung auch noch weiter ausbauen“, berichtete Ulf Dremel. Mitte des zweiten Abschnitts schlichen sich dann vermehrt Fehler im Aufbauspiel des Heimteams ein. „So haben wir uns das Leben selbst schwer gemacht und die Gäste wieder aufgebaut“, bedauerte Dremel. Auch in der Abwehr seien zu leichte Gegentore zugelassen worden. „Im Großen und Ganzen wäre mit Sicherheit mehr als nur dieser eine Punkt drin gewesen“, betonte Ulf Dremel.

HSG Schwanewede/Neuenkirchen: Pein, Garstka; Frank, Neumann, Hanke (2), Klenner (2), Dremel, Deters (10), Meierhöfer (8), Augustiniak, Buth (1), Jäger (2).

SG Buntentor/Neustadt – HSG Lesum/St. Magnus 25:16 (15:7): „Wir hatten uns für dieses Spiel so viel vorgenommen. Nach den ordentlichen Leistungen der vergangenen Spiele ist meine Mannschaft hoch motiviert angetreten“, ließ HSG-Coach Jutta Junge wissen. Ihre Schützlinge hätten aber zu keiner Zeit an die Darbietungen der vergangenen Spiele anknüpfen können. „Das war ein ganz schlechter Auftritt“, ärgerte sich Junge.

Buntentor/Neustadt ging gleich mit 3:0 und 4:1 in Führung. „Wir konnten das Spiel aber dennoch bis zur Mitte der ersten Halbzeit offen gestalten. Ich hatte auch die Hoffnung, dass die Mannschaft sich noch fangen wird“, sagte Jutta Junge. Aber dann schraubten die Gastgeberinnen ihren Vorsprung zur Pause auf acht Tore in die Höhe und hatten das Spiel damit bereits so gut wie gewonnen. „Auch in der zweiten Halbzeit haben wir keinen Zugriff auf das Spiel bekommen. In der Abwehr waren wir viel zu passiv. Dazu erlaubten wir uns technische Fehler im Spielaufbau und zu harmlose Abschlüsse“, stellte Junge fest. Der Gast kam nicht mehr näher als bis auf sieben Treffer an seinen Kontrahenten heran.

HSG Lesum/St. Magnus: Jung; Fleckenstein (6/4), Ullrich, Schubert (1), Boll, Bultmann (1), Steinwede (3), Losch, Messer (4), Weßels, Kim Anik Kempf (1).