Der "Schwäne"-Akteur Torben Lemke zog in Delmenhorst das Tempo mal an oder nahm es wieder heraus – je nach Bedarf. Letztlich siegte die HSG Schwanewede/Neuenkirchen in Delmenhorst mit 33:31. (Samuel Czerniak)

Schwanewede. Tim Paltinat traf nach dem 33:31 (17:14)-Sieg über die HSG Delmenhorst der Bannstrahl seines Trainers. „Palle, du trainierst nie wieder!“ kündigte Andreas Szwalkiewicz nach dem gelungenen Jahresabschluss in der Handball-Oberliga an. Zu Schulden kommen lassen hatte sich der „Schwäne“-Rechtsaußen nichts, aber auch rein gar nichts. Außer, dass er die vergangenen beiden Wochen nicht trainieren konnte, weil er sich vor allem studienbedingt in Thüringen aufgehalten hatte; und nun trotzdem zehn Mal bei elf Versuchen ins Schwarze traf.

„Die Pause hat mir auf alle Fälle gutgetan, weil ich in der Zeit meine schmerzende Schulter etwas auskurieren konnte“, versuchte der Linkshänder seine Top-Leistung zu erklären. Insofern hat die von „Andi„ Szwalkiewicz scherzhaft ausgesprochene Suspendierung ja eigentlich sogar ihre Berechtigung. „Düsternort heißt die Straße, in der die Stadionhalle in Delmenhorst steht. Für die HSG Schwanewede/Neuenkirchen war das jedoch alles andere als ein düsterer Ort. Sie schraubten dort ihr Punktekonto auf 16:8 Zähler und marschierten flugs am Gastgeber vorbei auf den vierten Tabellenplatz. Auf dem geht es nun auch in die Weihnachtspause, was Andreas Szwalkiewicz „sehr, sehr schön“ findet. „Ich hätte nicht gedacht, dass wir so weit oben stehen würden“, schob er hinterher.

Schließlich war das bei neun Neuzugängen und dem Verletzungspech nicht zu erwarten. Aber auch das half dem Liga-Neuling letztendlich weiter, weil sich damit der Rest des Teams zwangsläufig finden, und in dieser Konstellation weiterentwickeln musste. „Besonders erstaunlich finde ich an unserer Leistung in Delmenhorst, dass wir unseren Sieg mit nur vier Rückraumspielern geschafft haben", ergänzte Tim Paltinat zufrieden. Schon der Start der Gäste verlief ganz nach ihrem Geschmack, als sie durch ihren Kreisläufer Fabian Hartwich binnen zehn Minuten zum 7:4-Vorsprung trafen.

Da hatten Andrej Kunz sowie Torben Lemke im Rückraum und eben dieser Fabian Hartwich die Herausforderung mit der anfänglichen Manndeckung bei Niels Huckschlag ausgezeichnet gelöst. Die Schwaneweder Abwehr stellte die Gastgeber ihrerseits mit wechselnden Deckungsformationen im gesamten Match vor ständig wechselnde Aufgaben. Dahinter war Niklas Planck im Tor erneut gut aufgelegt, sodass die Halbzeitführung der „Schwäne“ sogar noch einen Tick höher, als das auf der Anzeigetafel ausgewiesene 17:14 hätte sein können.

In dem zweiten Durchgang wurde es für die „Schwäne“ sehr knifflig, als die Hausherren auf die Tube drückten und die Partie zur eigenen 24:22-Führung drehten (42.). „Meine Mannschaft hat das aber taktisch intelligent gelöst„, lobte „Andi“ Szwalkiewicz, denn von nun an zogen Niels Huckschlag und Torben Lemke das Tempo mal an oder nahmen es wieder heraus – je nach Bedarf. Marc Blum und Torben Lemke glichen keine eineinhalb Minuten später zum 24:24 aus. Rund 13 Minuten vor Schluss betrog die Schwaneweder Führung nach dem Treffer von Niels Huckschlag wieder drei Tore (29:26).

Am Ende kam den Gästen zupass, dass sich die Delmestädter bei der 31:29-Führung aus Sicht der sogenannten „Sahneschnitten„ hintereinander drei Zeitstrafen einhandelten, sodass die HSG Schwanewede/Neuenkirchen die finalen sechs Minuten fast durchgehend in Überzahl bestreiten konnten. „Das hat uns die nötige Luft verschafft“, meinte Andreas Szwalkiewicz. Daher war der Drops endgültig gelutscht, als Karlo Oroz und Tim Paltinat zweieinhalb Uhrzeigerumdrehungen vor dem Abpfiff zum 33:30-Vorsprung trafen.

Weitere Informationen

Oberliga Männer

HSG Delmenhorst – HSG Schwanew./Nk. 31:33 (14:17)

HSG Schwanewede/Neuenkirchen: Tholen, Planck; Paltinat (10), Helfers, Huckschlag (1), Hartwich (3), Goepel (1), Lemke (6), Cagliani, Blum (4), Wünsch, Oroz (7/5), Kunz (1)

Siebenmeter: 3/2 - 5/5

Zeitstrafen: 3 - 3 ELO