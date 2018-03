Schwanewede. Nun ließen sich die „Schwäne“ von ihren Fans feiern.

„Heute dürfen wir die Früchte unserer harten Arbeit ernten“, freute sich auch HSG-Coach Andreas Swalkiewicz. Er hatte nach eigenen Worten eines der besten Saisonspiele seiner Mannschaft gesehen. Die vor allem in der hitzigen Endphase Nerven und Übersicht behielt. Und dem Meisterschaftsfavoriten zwei Punkte abknöpfte, die am Ende der Saison Gold wert sein könnten.

Es war eine intensive und hoch spannende Partie, die rund 350 Zuschauer in der Heidehalle fesselte und begeisterte. In der sich der angereiste Tabellenführer vom Jadebusen und der gastgebende Tabellenzehnte über weite Strecken auf Augenhöhe begegneten. Gleichwohl gelang es den „Schwänen“, sich in der zweiten Hälfte der ersten Halbzeit etwas Luft zu verschaffen und einen Drei-Tore-Vorsprung herauszuwerfen (10:7/19.). Eine kleine Vorentscheidung zugunsten der Gastgeber schien sich anzubahnen, weil die Vareler Probleme mit deren 5:1-Deckung hatten.

Doch der Vorsprung schmolz wie Butter in der Sonne, weil die Unparteiischen Mirko Ahrens und Fabian Rojahn unmittelbar nacheinander für zwei Minuten auf die Strafbank beorderten. Immerhin konnten die Schwaneweder einen knappen 12:11-Vorsprung in die Halbzeitpause retten. Der allerdings nach dem Neustart dahin war, weil Varels Jochen Toepler innerhalb von drei Minuten drei Treffer erzielte: In der 38. Minute lagen die Gäste mit 17:15 und 18:16 in Front. Und das Schwaneweder Trainergespann Andreas Szwalkiewicz/Dennis Grave musste befürchten, dass ihrer Mannschaft die Partie aus den Händen glitt.

Doch sie habe in dieser kritischen Phase große Moral und taktische Cleverness gezeigt, lobte Andreas Szwalkiewicz. Sichtbares Zeichen: Die von Fabian Rojahn und Mirko Ahrens organisierte 5:1-Deckung der Gastgeber verurteilte Altjührdens torgefährlichen Spielmacher Oliver Staszewski zum Statisten. Er erzielte zwar insgesamt sechs Tore, davon allerdings vier vom Siebenmeterpunkt.

Eine Viertelstunde vor Spielende brachten die Gastgeber den nun mächtig auf Tempo und Ergebniskorrektur drückenden Spitzenreiter wiederum mit einer taktischen Variante aus dem Rhythmus. Die „Schwäne“ stellten auf die herkömmliche 6:0-Deckung um und führten letztlich sieben Minuten vor Schluss mit 25:22.

Nun versuchten die Vareler Akteure, die Wende mit einer kompletten Manndeckung zu erzwingen. Ihre Torchancen häuften sich, doch im gleichen Maße steigerte sich der Mann im Kasten der Gäste: Rene Steffen, der zuvor einige ungewohnte Schwächen gezeigt hatte, machte ein paar Großchancen der Altjührdener mit spektakulären Paraden zunichte.

Als Niels Huckschlag in der 59. Minute das Tor zum 28:25 für die „Schwäne“ erzielte, war der berühmte Drops gelutscht. Den Gästen wurde nur noch die Ergebniskosmetik durch ihren 26. Treffer gegönnt.

Andreas Szwalkiewicz sprach nach der Schlusssirene von einer herausragenden Mannschaftsleistung und einem weiteren Anstieg der Formkurve. Zu dem Lukas Feller mit zwölf Toren „weltmeisterlich“ beigetragen hatte. Aber auch Spieler wie Niels Huckschlag, Torben Pilger, Mirko Ahrens, Jorrit Latacz und Fabian Rojahn hätten gegen den Spitzenreiter herausragend agiert, bilanzierte Andreas Szwalkiewcz. Der „Leistungsexplosion“ seiner Mannschaft hatten die Gäste letztlich nichts mehr entgegenzusetzen. Fazit von Altjührdens Trainer Ivo Warnicke nach der Schlusssirene: „Das muss ich erst einmal verdauen.“