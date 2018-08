Mirko Ahrens geht für die "Schwäne", mit denen er in die zweite Pokalrunde einzog, jetzt aus dem Rückraum auf Torejagd. (Olaf Kowalzik)

Schwanewede. Spannung pur bei den Verbandsliga-Handballern der HSG Schwanewede/Neuenkirchen. Das Team von Trainer Andreas Szwalkiewicz musste in der ersten Pokalrunde Niedersachsen/Bremen in Schiffdorf gegen den punktgleichen Oberligisten TSV Bremervörde (beide 5:1) ins Siebenmeterstechen gehen, um tatsächlich in die nächste Runde einzuziehen.

Neuzugang Karlo Oroz, Mohammed Nedal Alibrahim und Niklas Mechau ließen das Leder beim Nachsitzen vom Punkt aus im Netz zappeln. Tim Paltinat schepperte den Ball an den Pfosten und Niels Huckschlag scheiterte am Keeper. Im Gegenzug parierte aber auch der Schwaneweder Schlussmann Rene Steffens einen Strafwurf und „guckte“ einen weiteren ans Torgestänge. Damit kam alles auf den fünften Strafwurf des Bremervörder Goalgetters Adnan Salkic an, normalerweise der Mister Zuverlässig im TSV-Team. Das Backeverbot machte ihm offenbar einen Strich durch die Rechnung: Er warf den Ball neben das Tor, und die „Schwäne“ feierten mit ihrem 3:2-Erfolg den Einzug in die nächste Runde, die am 13./14. Oktober ausgetragen wird. 15 Euro Gewinn aus den Zuschauereinnahmen gab‘s zum Weiterkommen obendrauf.

„In der zweiten Runde würde ich gerne auf meinen Ex-Verein OHV Aurich treffen“, wünschte sich der neue HSG-Linksaußen Karlo Oroz. „Zum Siebenmeterwerfen hätte es eigentlich gar nicht kommen müssen“, konstatierte Andreas Szwalkiewicz. „Wir hätten die Partie schon in den regulären 30 Spielminuten für uns entscheiden müssen.“

Hätte, wäre, wenn – der Oberliga-Absteiger erlaubte sich gegen Bremervörde eben zu viele Fahrkarten und stand sich damit selbst im Weg. Das galt unter anderem nach dem Doppelschlag von Tim Paltinat zum 9:7, als Bremervörde den Spieß bei den nächsten HSG-­Ballverlusten binnen 103 Sekunden zur eigenen 10:9-Pausenführung umdrehte.

Das Spiel blieb auch im zweiten Durchgang spannend, denn obwohl sich die „Schwäne“ nach dem 15:15 durch die Treffer von Karlo Oroz und Mirko Ahrens (in Unterzahl) auf 17:15 absetzten, reichte das wieder nicht, um diesen Vorsprung in den finalen 105 Zeigerstrichen ins Ziel zu retten. Als Niels Huckschlag knapp eine halbe Minute vor Ultimo zu früh in den Zweikampf ging und dabei das Leder verlor, rettete sich der Oberligist aus Bremervörde mit dem Treffer zum 17:17 noch ins Siebenmeterwerfen. Das war notwendig geworden, da beide Teams am Ende 5:1 Punkte aufwiesen und in diesem Fall dem Reglement entsprechend die Strafwurfserie über den Turniersieger entscheiden musste.

Die vorherigen Gegner waren für die HSG Schwanewede/Neuenkirchen keine besonderen Prüfsteine. Sie ließ dem ersatzgeschwächten Landesliga-Aufsteiger TV Schiffdorf beim 13:8 (6:4)-Erfolg ebenso keine Chance wie dem Landesklasse-Team des VfL Oldenburg beim 24:12 (14:5)-Sieg. Gerade in solchen Spielen nutzte das Trainergespann Andreas Szwalkiewicz/Dennis Graeve die Möglichkeit zum Ausprobieren. Neben einer guten Abwehr sah das Duo aber auch Schwächen im Torabschluss und beim Rückzugsverhalten.

In der Deckung bildeten Fabian Hartwich und Mirko Ahrens einen starken Innenblock, wobei sich „Batman“ Ahrens auch in der Angriffsmitte als souveräner Leader zeigte. Niklas Mechau machte wiederum in der Offensive den nächsten Schritt nach vorne. Beim Turnier in Rastede hatte er mit dem Spielen ohne Backe noch einige Probleme, in Schiffdorf war davon bei ihm überhaupt nichts zu sehen. Er machte weiter positiv auf sich aufmerksam.

HSG Schwanewede/Neuenkirchen: Steffens, Sivanathan; Oroz (13/1), Paltinat (12/1), Mechau (8/3), Hartwich (6), Pilger (6), Huckschlag (4), Alibrahim (3), Blum (3), Ahrens (2).