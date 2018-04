Schwanewede. Die männliche C-Jugend der HSG Schwanewede/Neuenkirchen war der strahlendes Gewinner des 14. Spieltages in der Handball-Oberliga West. Während die unmittelbare Konkurrenz der „Schwäne“ patzte, setzte sie sich bei der HSG Delmenhorst mit einem lockeren 41:24 (19:12)-Erfolg durch.

Damit genügen dem Team des HSG-Trainers Jens Meinhold maximal zwei Siege aus den letzten vier Spielen, um sich den Meistertitel endgültig zu sichern. „Wir wollen aber möglichst ungeschlagen Meister werden. Das ist ein Ziel, für das es sich lohnt, bis zum Schluss 120 Prozent zu geben“, kündigte Meinhold an.

Es dauerte einige Zeit, bis die HSG Schwanewede/Neuenkirchen in der Delmestadt auf Betriebstemperatur kam, schließlich ­hatte jeder von vornherein einen Sieg gegen den Tabellenvorletzten einkalkuliert. Dadurch fanden die Gäste etwas schwerer in die Partie, letztlich genügte ihnen aber schon eine durchschnittliche Leistung, um den schwachen Gegner deutlich zu distanzieren. Nach dem 13:5 von Daniel Paltinat nach nur einer Viertelstunde nutzten die „Schwäne“ die Chance, allen Spielern reichlich Praxisanteile einzuräumen, was auch zu zehn verschiedenen Torschützen führte.

Dabei hatte sich mit Henning Schomann auch der neue Coach des Teams für die kommende Saison unter die Zuschauer gemischt. Er nutzte die Chance, seine künftigen Talente einmal genauer unter die Lupe zu nehmen und sich ihnen nach dem Abpfiff als neuer Übungsleiter vorzustellen. Damit ist für alle Beteiligten auch hinsichtlich der Zukunft des Teams auf der Trainerbank Klarheit geschaffen worden. Am Sonntag erwartet der Spitzenreiter den Sechsten HSG Grönegau-Melle in der Heideschule (13 Uhr).

HSG Schwanewede/Neuenkirchen: Koppenstein, Schröder; Schütte (2), Winter (6), Wendte (5), Luhrmann, Stelter (7), Paltinat (7), Lois (1), Kleppsch (3), Dreßen (5), Keller, Meinhold (3), Sievers (2).