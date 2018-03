Fest angepackt: Niels Huckschlag, der mit der HSG Schwanewede/Neuenkirchen eine 25:32-Niederlage bei der SG Achim/Baden kassierte. (Sebi Berens)

Schwanewede. Andreas Szwalkiewicz hatte es befürchtet und seine Mannschaft vor zu großer Euphorie nach dem 28:26-Sieg über den Oberliga-Spitzenreiter Varel/Altjührden gewarnt. Zu Recht, wie sich in der Handball-Auswärtspartie bei der SG Achim/Baden herausstellen sollte. Weil sich die „Schwäne“ nach den Worten ihres Trainers zu oft und zu lange mit „umstrittenen Schiedsrichterentscheidungen“ beschäftigten und sich deshalb zu wenig auf den Gegner konzentrierten, verloren sie mit 25:32 und stecken nun wieder mittendrin im Abstiegskampf.

Ohne Schiedsrichter lässt sich auch ein Handballspiel nicht regelkonform über die Bühne bringen. Weil aber der tempogeladene Kampf um Ball und Tore trotzdem nie ohne Haken und Ösen über die Bühne geht, machen Unparteiische bisweilen Fehler. Darüber wollte Andreas Szwalkiewicz nach der Partie "mit den Pfeifenmännern in Ruhe“ reden, wurde aber nach seinem Empfinden „arrogant“ aus der Kabine gewiesen.

Seinen Spielern musste so manche Entscheidung der Schiedsrichter in der mit 350 Zuschauern besetzten Halle an der Achimer Bergstraße ebenfalls befremdlich vorkommen. Gleichwohl beschäftigten sie sich nach dem Geschmack ihres Trainer zu ausgiebig damit. Mit der Folge, dass den Gastgebern insbesondere im zweiten Durchgang Tempogegenstöße am Fließband gewährt wurden. Wobei immer wieder der ehemalige Schwaneweder Jan Mühlbrandt seinem Ex-Verein Nackenschläge verpasste und sich insgesamt achtmal als Torschütze feiern ließ. „Wir haben leider unser Gesicht der Hinrunde“ gezeigt, übte Andreas Szwalkiewicz nach der Schlusssirene auch Kritik am Auftritt seiner jungen Mannschaft. Das Kräftemessen in der Schwaneweder Heidehalle war ebenfalls deutlich mit 34:25 für die Achimer ausgegangen. Damals mussten die „Schwäne“ nicht mit den Schiedsrichtern hadern, sondern die Überlegenheit des Gegners akzeptieren. Am Sonnabend aber machten sie den Fehler, sich nach dem Sieg gegen Altjührden zu selbstsicher zu fühlen – das sollte sich rächen.

Da auch die Achimer noch nicht weit genug von den Abstiegsrängen entfernt sind, war ihr Heimsieg „Pflicht“. Und die erfüllten sie mit Bravour, weil sie in spielentscheidenden Phasen ein Stück mehr an Cleverness in die Waagschale werfen konnten. Insbesondere in den Szenen, in denen sich die Gäste über die Schiedsrichter empörten, weil sie zum Beispiel keine Schrittfehler der Achimer ahndeten. Die aber münzten die Unkonzentriertheit des Gegners gnadenlos in Tore um. Andreas Szwalkiewicz formulierte es so: „Ein Handballspiel wird oft durch Nuancen entschieden. Wir haben sie am Sonnabend ins Klo geworfen.“

Auswirkungen auf den Spielverlauf hatte selbstredend auch die Verbannung von Akteuren auf die Bank. Während die „Schwäne“ sechs Zeitstrafen kassierten, mussten die Gastgeber dreimal in Unterzahl klarkommen. Und wie so häufig in der Vergangenheit, zeigte die HSG Schwächen am Siebenmeterpunkt. Von ihren zehn Strafwürfen verwandelten sie sieben – allesamt durch Lukas Feller.

Zur Halbzeit führten die SG Achim/Baden 13:11. Der defensiv wie offensiv starke Jorrit Latacz konnte sofort nach Wiederbeginn auf 12:13 verkürzen (31.), doch danach ließen sich die Gäste durch Tempogegenstöße überrollen. Sie schöpften zwar noch einmal Hoffnung, als Tim Paltinat den Rückstand auf 19:21 reduzierte (46.) und Lukas Feller zum 20:22 einnetzte (48.). Die Schlussphase aber gehörte den Gastgebern, und den Schlusspunkt setzte Jan Mühlbrandt mit dem Tor zum 32:25 in der 59. Minute. Blickte Andreas Szwalkiewicz angesichts der Tabellenlage voraus: „Das nächste Heimspiel gegen den ATSV Habenhausen muss gewonnen werden.“