Maret Jäger (links) und Jennifer Meierhöfer (rechts) packen zu. Die "Schwäne"-Spielerinnen verhindern einen Torerfolg von Pia Messer, die mit der HSG Lesum/St. Magnus im Derby chancenlos war. (Maximilian von Lachner)

Bremen-Nord/Schwanewede. Die HSG Schwanewede/Neuenkirchen hat ihre Hausaufgaben im Kampf um den Titelgewinn in der Handball-Bremenliga der Frauen gemacht. Der Zweite behauptete sich klar mit 28:15 im Nachbarschaftsderby beim Schlusslicht HSG Lesum/St. Magnus. Spitzenreiter TuS Komet Arsten II gab sich aber auch keine Blöße. Dem SV Grambke-Oslebshausen II gelang es nicht, sich weiter von unten abzusetzen (20:29 beim TS Woltmershausen II). Die HSG Vegesack-Hammersbeck eroberte sich dank eines 22:20-Sieges über die SG Buntentor/Neustadt Rang vier von der SG Findorff II zurück.

HSG Lesum/St. Magnus – HSG Schwanewede/Neuenkirchen 15:28 (7:14): „Wir hatten keine Chance gegen den Titelaspiranten“, räumte Lesums Coach Jutta Junge ein. Der Beginn des Derbys sei aber gar nicht so schlecht gewesen. „Das Problem in der ersten Viertelstunde war aber der Angriff. Wir waren zu harmlos und haben nur ein Tor geworfen. Damit war das Spiel dann auch schon gelaufen“, bilanzierte Junge. Erst nach 13 Minuten wartete die vierfache Torschützin Jana Bultmann mit dem ersten Treffer für den Außenseiter auf. Im Anschluss mussten die Gastgeberinnen sogar einem 2:10-Rückstand hinterherlaufen. „Die Einstellung meiner Mannschaft war jedoch auf jeden Fall besser, als noch ein paar Tage zuvor bei der deutlichen Niederlage im Match bei der SG Buntentor/Neustadt“, betonte Jutta Junge.

„Wir haben das gesamte Spiel kein Zweifel daran gelassen, dass wir dieses Spiel gewinnen wollen“, sagte „Schwäne“-Trainer Ulf Dremel. Sein Team habe in Durchgang eins stark begonnen und gleich eine komfortable Führung herauswerfen können. „Wir haben in der ersten Halbzeit gut in der Abwehr gestanden, als Abwehrverbund gut gearbeitet und nur wenig Torchancen zugelassen“, schwärmte Dremel. Mit zunehmender Spieldauer habe der Titelanwärter den Gegner aber besser in die Partie kommen lassen, weil er im Angriff nicht konzentriert genug spielte. „Wir haben unsere Bälle zu einfach mit zu riskanten Pässen hergeschenkt“, kritisierte Ulf Dremel. Lesums Stefanie Fleckenstein kassierte die einzige Zwei-Minuten-Strafe der Partie und Jennifer Meierhöfer ragte mit ihren zehn Toren beim Zweiten leicht heraus.

HSG Lesum/St. Magnus: Jung; Fleckenstein (3/3), Ullrich (3), Boll (2), Bultmann (4), Steinwede (1), Losch (1), Messer, Weßels (1).

HSG Schwanewede/Neuenkirchen: Pein, Rohde-Niehaus; Frank (1), Neumann (2), Hanke (2), Klenner (2), Dremel (2), Deters (6), Meierhöfer (10), Augustiniak (1), Buth (1), Jäger (1), Thrun.

TS Woltmershausen II – SV Grambke-Oslebshausen II 29:20 (10:9): Die schwache Ausbeute bei den Siebenmetern bleibt ein großes Thema bei den Nordbremerinnen. Kim Burdorf und Sabrina Grieme scheiterten jeweils zweimal. Der Gast erwischte keinen guten Start. Nach zwölf Minuten lag das Team von Trainer Eik Hapke mit 1:5 zurück. Doch im Anschluss fingen sich die Akteurinnen um Lara Feldermann und glichen zum 7:7 aus. „Wir kamen nun endlich ins Spiel und zeigten, dass wir ebenfalls schnelle Tore machen können“, sagte SVGO-II-Akteurin Guanita De Jonge. Dies lag auch an den sehr guten Anspielen an den Kreis zu Stephanie Siuts, die sich häufig stark durchsetzte und Siebenmeter für die Mannschaft herausholte.

Die Gäste standen nun deutlich besser in der Abwehr. Auch Torhüterin Jana Pahler wehrte einige Bälle ab, so auch zwei Siebenmeter. „Dies gab uns viel Aufschwung“, versicherte De Jonge. Nach dem Pausentee nutzte Woltmershausen II die Flüchtigkeitsfehler des Gastes aber wieder durch Tempogegenstöße. „Auch eine direkte Fraudeckung verhinderte nicht, dass wir das Spiel aus der Hand gaben“, bedauerte Guanita De Jonge.

SV Grambke-Oslebshausen II: Pahler; Jana Voß, Rabenhold (2), Feldermann (4), Fricke, Hapke (1), Schmidt (1), De Jonge, Burdorf (3/1), Grieme (6/1), Bergmann (1), Siuts (2).

HSG Vegesack-Hammersbeck – SG Buntentor/Neustadt 22:20 (9:10): „Die erste Halbzeit war ein Kopf-an-Kopf-Rennen“, erklärte HVH-Trainer Carsten Blum. Seine Mannschaft habe sich aber im Vergleich zu den vergangenen Begegnungen verbessert präsentiert. „Unsere Abschlussschwäche konnten wir aber nicht so richtig“, stellte Blum fest. In der zweiten Hälfte gerieten die Nordbremerinnen mit 12:14 (41.) in Rückstand. „Dann aber kam unsere stärkste Phase. Wir konnten vier Tore hintereinander erzielen“, berichtete Blum. Somit drehte der Fünfte den Spieß zu einer eigenen 16:14-Führung um. „Danach spielten wir es souverän runter und gewannen verdient“, freute sich Blum. Er hob die Treffsicherheit von Kristina Gerber hervor, die auch fünf von fünf Siebenmetern verwandelte. Insgesamt steuerte sie neun Treffer zum neunten Saisonsieg im 17. Match bei.

HSG Vegesack-Hammersbeck: Marlies Kuls, Ludemann; Anders (1), Lamcke (1), Haase (1), Gerber (9/5), Rattai (4), Jasmin Kuls (1), Weiß (2), Junge (2), Schacht (1).