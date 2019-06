Schwanewede. Die männliche C-Jugend der HSG Schwanewede/Neuenkirchen hat den sofortigen Aufstieg in die Handball-Oberliga verpasst. Sie landete in ihrer Gruppe in Schiffdorf mit 2:4 Punkten auf dem dritten Platz und muss ihr Glück am Sonntag, 16. Juni, in einer abschließenden Runde ein zweites und letztes Mal versuchen.

„Bis auf vier Spieler gehören alle meine Jungs dem jüngeren Jahrgang an. Insofern stehen wir auch nicht unter Aufstiegsdruck“, erklärte der HSG-Trainer Michael Wallrabe. Die Landesliga hat sein Team auf jeden Fall schon in der Tasche. Die „Schwäne" waren dem TV Schiffdorf im Auftaktspiel sowohl körperlich als auch spielerisch klar unterlegen, sodass es an der 9:21-Niederlage gegen den Gastgeber nichts zu rütteln gab.

Dafür spielte das Wallrabe-Team seine körperliche Überlegenheit gegen den VfL Horneburg nicht aus und leistete sich zu viele technische Fehler (16:19). Die „Schwäne“ hatten hier zwar ein 12:16 beim 16:17 von Jonah Goldbach fast wieder wettgemacht – sie trafen jedoch in den verbleibenden 87 Sekunden nicht mehr ins Schwarze. Während damit Schiffdorf und Horneburg bereits als Oberliga-Aufsteiger feststanden, ging es im abschließenden Duell zwischen dem ebenfalls sieglosen ATSV Habenhausen und den „Schwänen“ um das Weiterkommen in die nächste Runde.

Die Niedersachsen fanden mit den Treffern von Kristian Schauer (2), Jacob Dageförde (2), Moritz Helmke und Thies Zweschper mit 6:1 (7.) ausgezeichnet ins Spiel und ließen die Zügel danach schon fast einen Tick zu sehr schleifen. Nachdem sie ihre 11:6-Führung beim 11:11 komplett verspielt hatten (20.), sorgten die Paraden von Lukas Helmke in der heißen Phase für eine Initialzündung.

Der klug die Regie führende Jonah Goldbach nutzte die Gunst der Stunde zu drei wichtigen Toren, er war am Ende auch der zweitbeste Werfer des gesamten Turniers. Außerdem legten Fabian Thies und Jacob Dageförde weitere Treffer zum vorentscheidenden 16:11-Vorsprung nach (25.). Am Ende sicherten sich die Wallrabe-Youngster mit dem 19:14-Erfolg den wichtigen dritten Platz, der ihnen weiterhin Hoffnungen auf den möglichen Aufstieg macht.

HSG Schwanewede/Neuenkirchen: L. Helmke, Hoevermann; Goldbach (14/1), Thalmann (1), Hohorst (1), Bötjer, Meyer (1), Zweschper (7/1), M. Helmke (2), Thies (9), Schauer (2), Dageförde (7).