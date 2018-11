Jennifer Meyerhöfer (Archivbild) traf für die "Schwäne" nach Belieben. Sie erzielte gegen die HSG Lesum/St. Magnus 15 Treffer. (Christian Kosak)

Bremen-Nord/Schwanewede. Das Aluminium verhinderte kurz vor Schluss den Ausgleich. Somit fuhren die Handballerinnen des SV Grambke-Oslebshausen II gegen TS Woltmershausen II einen wichtigen 19:18-Heimsieg im Kampf gegen den Abstieg aus der Bremenliga ein. Die HSG Vegesack-Hammersbeck verbesserte sich mit einem 27:16-Sieg bei der SG Buntentor/Neustadt auf Position vier.

HSG Schwanewede/Neuenkirchen – HSG Lesum/St. Magnus 34:21 (13:12): „Wir haben wie in den letzten Spielen auch schon nicht gut begonnen und sind nur sehr schwer in die Zweikämpfe gekommen“, stellte Schwanewedes Coach Ulf Dremel fest. Dadurch hätte seine Team Lesum das Torewerfen zu leicht gemacht. „Glücklicherweise haben wir im Angriff aber anders als in den vorausgegangenen Spielen das Ziel getroffen“, so Dremel.

Deshalb drehten die Gastgeberinnen auch nach einer Veränderung in der Abwehr einen zwischenzeitlichen Vier-Tore-Rückstand in eine knappe Halbzeitführung um. „In Halbzeit zwei haben wir dann endgültig wieder zu unserem Spiel gefunden und die komplette restliche Spielzeit konzentriert weitergespielt“, sagte Ulf Dremel und führte aus: „Im Angriff haben wir besonders durch Marissa Deters und Jennifer Meierhöfer fast nach Belieben getroffen.“ Thrun und Katja Dremel gaben nach längerer Verletzungspause ein Comeback bei den „Schwänen“.

„Wir sind motiviert in Schwanewede angetreten und haben von Anfang an auch gut gespielt. Die Angriffsleistung stimmte im ganzen Spiel“, fasste Lesums Trainerin Jutta Junge zusammen. In der ersten Halbzeit habe ihre Mannschaft das Spiel völlig offen gestaltet und zeitweise sogar leichte Vorteile gehabt. „Unser Problem war, dass wir für Jennifer Meierhöfer und Marissa Deters in unserer Abwehr keine Lösungen gefunden und diese beiden Spielerinnen uns im Alleingang abgeschossen haben“, bedauerte Junge.

Ein Knackpunkt im Nachbarschaftsduell war auch die Zwei-Minuten-Strafe gegen Lesums Claudia Losch nach 40 Minuten. Der Titelaspirant nutzte seine Überzahl zu zwei Toren und erarbeitete sich somit eine vorentscheidende 21:15-Führung.

HSG Schwanewede/Neuenkirchen: Rohde-Niehaus, Wenko; Frank, Woelke (1), Neumann (1), Hanke (3), Klenner (1), Dremel, Deters (11), Meierhöfer (15), Sivanathan, Augustiniak (1), Buth (1), Thrun.

HSG Lesum/St. Magnus: Jung; Fitschen (5), Flierbaum, Rass (1), Fleckenstein (7/4), Ullrich (3), Boll (2), Bultmann, Steinwede, Losch, Schubert (1), Piprek, Kim Anik Kempf (2).

SG Buntentor/Neustadt – HSG Vegesack-Hammersbeck 16:27 (8:15): „Wir legten von Anfang an ordentlich los und führten schnell mit 4:0“, berichtete HSG-Übungsleiter Carsten Blum. Nur beim 6:4 wurde es noch einmal etwas eng. „Doch das tat unseren Angriffswirbel keinen Abbruch.“ Im zweiten Abschnitt habe sich das gute Spiel seiner Mannschaft weiter fortgesetzt.

„Unser Gegner versuchte, durch eine offensive Abwehr unseren Rückraum in Schach zu halten. Gelang das, wurde unsere gut aufgelegte Kreisläuferin Valeska Zielonka angespielt“, ließ Blum wissen. Mit einem 6:0-Lauf eilten die Gäste nach einem 12:8 auf 18:8 davon. Der Gast kassierte im gesamten zweiten Durchgang nur acht Gegentore. „Es war ein rundum guter Auftritt meiner Mannschaft, auch wenn die Abwehr ein ums andere Mal zu viele Chancen zuließ. Spielerisch konnten wir dafür wieder überzeugen“, resümierte Blum.

HSG Vegesack-Hammersbeck: Marlies Kuls, Ludemann; Jasmin Kuls, Gerber (7), Rattai (1), Zielonka (7), Anders (2), Lamcke (1), Schacht (5), Weiß (4).

SV Grambke-Oslebshausen II – TS Woltmershausen II 19:18 (11:10): „Wir haben den lang ersehnten Heimsieg eingefahren“, frohlockte Anna Retzlaff vom SVGO. Es sei bis zum Schluss ein spannendes Spiel auf Augenhöhe gewesen. „Wir hatten in den ersten Minuten Schwierigkeiten in der Abwehr, haben uns dann aber wieder gefangen“, sagte Retzlaff. In der Anfangsphase habe die starke Torfrau Sonja Trostmann ihr Team im Spiel gehalten. Das Heimteam brachte nur zwei seiner insgesamt acht Siebenmeter im gegnerischen Kasten unter. Dies rief Heimtrainer Eik Hapke auf den Plan: „Am Donnerstag werden nur Siebenmeter-Würfe trainiert.“

Woltmershausen bereitete den Nordbremerinnen teilweise Probleme mit einer vorgezogenen Spielerin. „Als der Wurf von Woltmershausens Saskia Stomberg in den letzten Sekunden beim Stand von 19:18 an das rechte Lattenkreuz krachte, war die Erleichterung und die Freude in allen Gesichtern groß“, versicherte Anna Retzlaff. Diese lobte den Zusammenhalt der kompletten Mannschaft: „Jeder hat für jeden und den Sieg gekämpft.“

SV Grambke-Oslebshausen II: Trostmann; Frese (2), Rabenhold (2/2), Retzlaff (4), Feldermann, Fislage (4), Hapke (1), Schmidt (3), Fricke, Voß (2), Burdorf, Siuts (1).