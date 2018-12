Mirko Ahrens (Mitte) steuerte sechs Treffer zum am Ende klaren "Schwäne"-Sieg gegen TvdH Oldenburg bei. (Christian Kosak)

Schwanewede. Andreas Szwalkiewicz war auf der Bank der HSG Schwanewede/Neuenkirchen durchgeschwitzt. Ganz so, als hätte der Trainer der Verbandsliga-Handballer beim 37:25 (17:12)-Heimsieg über den TvdH Oldenburg höchstpersönlich auf der Platte gestanden. „Das war nervenaufreibender als in der Vorwoche in Achim. So klar, wie es das Ergebnis ausdrückt, war der Spielverlauf nämlich nicht“, begründete er. Gegen den Zwölf-Tore-Sieg hatte der HSG-Coach freilich nichts einzuwenden, weil er damit den zweiten Rang festigte und nebenbei auch das Torverhältnis weiter aufpeppte.

Rund 200 Zuschauer hatten sich in der „Heidehölle“ versammelt, um den Gastgeber zum sechsten Heimsieg der Saison zu klatschen – für ein Spiel am Freitagabend um 20.30 Uhr eine klasse Kulisse. Die Huntestädter erwiesen sich dabei als die erwartet harte Nuss und gönnten der HSG-Flügelzange Karlo Oroz und Tim Paltinat nach deren 26 Toren aus der Vorwoche kaum einen Zentimeter Raum. Da der Kreisläufer Fabian Hartwich jedoch im „Schwäne“-Angriff starke Sperren stellte, verschaffte das seinen Mitspielern im Rückraum viel Platz. Die wussten den zu nutzen und setzten sich schon nach sieben Minuten durch den Treffer des Kapitäns Mirko Ahrens auf 5:1 ab. Mit seinem Tor zum 10:4 erhöhte der Linkshänder Tim Paltinat den Vorsprung nach einer Viertelstunde sogar auf sechs Tore.

Konzentrationsschwächen

Eine Vorentscheidung war das aber noch lange nicht, da der Tabellenzweite gegen die Harentorer immer wieder Konzentrationsschwächen zeigte und dadurch den Ball verlor oder seine Torchancen nicht clever genug nutzte – mit demselben Resultat. Dadurch gab er dem Sechstplatzierten immer wieder die Chance, das Ergebnis zu verkürzen (10:6).

Schlimmeres verhinderte Rene Steffens im HSG-Tor mit guten Paraden, außerdem stand in der Abwehr Fabian Hartwich dem litauischen Ex-Nationalspieler Andrius Gervé am Kreis förmlich auf den Füßen und gestattete dem Gäste-Torjäger nur magere zwei Tore.

Frischen Wind brachte aber auch die Einwechslung von Niklas Mechau ins Spiel, nachdem Marc Blum am Vorabend seines 21. Geburtstags eine kurze Schwächephase zeigte. Der Blondschopf beförderte das Spielgerät mit seiner ersten Aktion von halblinks zum 12:7 in die Maschen, beim 16:11 schlug sein nächster Kracher im Netz des TvdH ein. Damit ließ er die Ladehemmung der Vorwoche wieder vergessen. „Bei seinen fünf Toren hatte er nur einen Fehlwurf, außerdem hat er seinen Mannschaftskameraden zusätzlich einiges an Platz verschafft“, lobte ihn der Schwaneweder Coach. Mechau war dabei zu Gute gekommen, dass er diesmal eben nicht von Anfang an auflaufen musste. „Dadurch musste ich mich nicht gleich selbst unter Druck setzen, abliefern zu müssen, und konnte mir außerdem noch die gegnerische Abwehr anschauen“, sagte der linke Rückraumspieler. „Wenn dann noch die ersten beiden Dinger direkt reingehen, dann hast du automatisch Selbstvertrauen.“

Der 17:12-Pausenstand ließ den Oberliga-Absteiger trotzdem die Nase rümpfen. „Was wir da machen, ist ein gefährliches Spiel“, meinte HSG-Co-Trainer Dennis Graeve, dem die vielen erkämpften Abpraller des TvdH gar nicht schmeckten. Obwohl der Ex-Grambker Erik Brandt (5/1 Tore) gleich auf 13:17 verkürzte, sollte sich das ungute Bauchgefühl des B-Lizenz-Inhabers nicht ganz bestätigen.

Die Entscheidung fiel nach Brandt’s Doppelschlag zum 21:26, als die Hausherren in der finalen Viertelstunde ihre ausgeglichenere Ersatzbank und damit auch ihre konditionellen Vorteile gnadenlos ausspielten. Dadurch wurden die Oldenburger mit einem 11:4-Lauf komplett auseinander genommen.