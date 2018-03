Im Sechser-Kunstradsport gab es zudem noch eine Bronzemedaille für den RS Schwanewede. Platz 14 für den Schülerinnen-Vierer aus Neuenkirchen und Rang acht für den Schwaneweder Zweier Wallrabe/Allkämper vervollständigten das gute Ergebnis für die Kunstradsportler der Großgemeinde.

Den Auftakt machten am ersten Wettkampftag die beiden Teams im Vierer-Kunstradsport der Schülerinnen. Zunächst ging das Nachwuchsteam des RV Vorwärts auf die Wettkampffläche. Annika Peaslack, Emely Lüehrsen, Marthe Steengrafe und ­Josephine Krewer hatten sich zum ersten Mal für eine deutsche Meisterschaft qualifiziert. Nach der eingereichten Kür stand die Mannschaft von Trainerin Jana Lürssen auf Platz 17. Die jungen Radsportlerinnen zeigten bei ihrer DM-Premiere eine tolle Kür. Ohne große Fehler kamen sie durch ihr Programm und erhielten am Ende 59,41 ­Punkte von den Wertungsrichtern. Mit diesem guten Vortrag konnten sie sich um drei Plätze auf Rang 14 verbessern.

Nach vorne geprescht

Die Schwaneweder Vertretung ging von Startplatz acht aus in den Wettkampf. Die Vorgabe des Trainerinnen-Trios Ines Petersen, Pia Tolsdorf und Kathrin Folz war es, mit einer guten Präsentation vielleicht noch auf den sechsten Rang vorzufahren, denn bei der Schüler-DM dürfen die ersten sechs Platzierten an der Siegerehrung teilnehmen. Sehr konzentriert gingen Lea Kudlik, ­Julina Pommerening, Neele Ruther und Letizia Roschke ihren Kürvortrag an.

Mit einer souveränen Ausstrahlung absolvierte das Team die Übungen. Lediglich beim Innenring Steiger rückwärts gab es einen erkennbaren Wackler. Doch die strengen Kampfrichter fanden dennoch die ein oder andere kleine Abwertung. Am Ende zeigte die Videoanzeige den Wert von 80,42 Punkten für das Schwaneweder Quartett an. Das waren rund zehn Zähler mehr als die bisherige Bestmarke der Mannschaft.

Wie gut diese ausgefahrenen 80 Punkte waren, sollte sich erst im Laufe des Wettkampes herausstellen. Zufrieden mit der eigenen Leistung gingen die Schwanewederinnen von der Fläche und verfolgten nun von der Tribüne die restlichen Auftritte der sieben Teams – alle hatten mehr Zähler eingereicht. Zunächst starteten die Mannschaften aus Worms (77,25) und Ebnat II (66,91) und blieben unter 80 Punkten.

Es folgten die Mannschaften der erfolgreichen Klubs aus Aach plus Steinhöring I und II. Auch sie kamen nicht fehlerfrei durch ihre Küren und schließlich blieben auch ­diese Teams unter der 80-Punkte-Marke. Jetzt lag Schwanewede bereits auf dem Bronzeplatz. Die Freude war riesengroß, denn mit einer Medaille hatte niemand aus Schwanewede gerechnet. Als vorletztes Team startete Ebnat I und patzte ebenfalls.

Damit waren die Schwanewederinnen schon deutscher Vizemeister. Einzig die Favoriten aus Mainz-Ebersheim vermochten die 80 Punkte der Schwaneweder zu überbieten. Mit 88,23 Zählern holten sie sich den Titel. Doch Schwanewede war mit dieser Aufholjagd eine der größten Überraschungen der Meisterschaft gelungen.

Im Sechser-Kunstradsport gingen die Schwaneweder aussichtsreich von Startplatz vier aus in den Wettkampf. Lea Kudlik, ­Leena Nielsen, Julina Pommerening, Bennet Trede, Neele Ruther und Letizia ­Roschke hatten gleich nach Kürbeginn eine Schrecksekunde, denn es gab einen Radsenker, der für Punktabzug sorgte. Dennoch ließen sich die Schwaneweder nicht aus der Ruhe bringen und fanden schnell zu alter Stärke zurück. In gewohnt sicherer Manier fuhren sie die restliche Kür durch. Ihr Resultat von 73,52 Punkten war ein gutes Ergebnis. Auch im Sechser war es wieder die Mannschaft aus Ebnat, die Probleme mit ihrer Kür hatte. Und wieder hagelte es für dieses Team einen deutlichen Punktabzug.

Obwohl ­diese Mannschaft fast 20 Punkte mehr eingereicht hatte als Schwanewede, schmolz der Vorsprung im Laufe des Vortrags immer mehr. Als dann schließlich das Ergebnis von 73,48 Zählern bestätigt wurde, war der Jubel bei RS Schwanewede groß. Sie hatten um hauchdünne 0,04 Punkte die Bronzeme­daille gewonnen. Einen so geringen Punkteunterschied gibt es im Kunstradsport nur sehr selten.

Schwierigkeiten erhöht

Am zweiten Wettkampftag gingen Mika Wallrabe und Pia Allkämper im Zweier-Kunstradsport an den Start. Das Schwaneweder Duo hatte zu Saisonbeginn seine Kür noch einmal um einige Schwierigkeiten erhöht. Und die beiden starteten auch gut in ihren Vortrag. Beim Übergang vom Lenkersitzsteiger zum Steuerrohrsteiger rutschte Mika jedoch von der Pedale ab und stürzte. Zwar wiederholte er eiskalt diesen Übergang, doch es gingen einige Punkte verloren. Mit ausgefahrenen 37,84 Zählern behaupteten die beiden Schwaneweder jedoch ihren achten Platz, den sie in der Startaufstellung auch eingenommen hatten.