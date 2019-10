Voll motiviert geht sicherlich auch der BSV-Schlussmann Jascha Tiemann in die Lotto-Pokalpartie. So soll er in Hemelingen im Viertelfinale nach seiner Sperre wieder das Blumenthaler Tor hüten. (Christian Kosak)

Blumenthal. Als der Unparteiische am 12. Oktober das Bremen-Liga-Spiel im Burgwallstadion abpfiff, machte schnell das Wort von der Revanche die Runde. Schließlich hatte der Blumenthaler SV recht unglücklich mit 2:4 gegen den Aufsteiger SV Hemelingen verloren. Doch schon an diesem Mittwoch können sich die Nordbremer rehabilitieren. Um 18.30 Uhr treffen sie im Viertelfinale des Lottopokals auf der Bezirkssportanlage Hemelingen erneut auf die Ostbremer. „Wir wollen alles reinhauen, um im Rennen zu bleiben“, lautet die Kampfansage von BSV-Trainer Denis Spitzer.

Der attraktive Pokalwettbewerb ist für den ambitionierten Verein vom Burgwall momentan die einzige realistische Chance für eine erfolgreiche Saison. Der Meisterschaftszug dürfte bei einem Rückstand von elf Punkten auf den FC Oberneuland abgefahren zu sein. Und auch hinter dem von Spitzer und dem Blumenthaler Vereinsvorsitzenden Peter Moussalli ausgegebenen Klassenziel, nach 30 Punktspielen zumindest als Tabellendritter durchs Ziel zu gehen, steht angesichts der starken Konkurrenz von TuS Schwachhausen, SFL Bremerhaven, Brinkumer SV und Bremer SV ein dickes Fragezeichen.

Ein gutes Stück aus der Spur ist Blumenthal vor allem wegen personeller Probleme geraten. Weil Stammkräfte über längere Zeit verletzt ausfielen, musste der Burgwall-Coach vor allem in der Abwehr improvisieren und sich bisweilen selbst das Trikot überstreifen. Dem Spielrhythmus und den einstudierten Bewegungsabläufen taten die Ausfälle von Stammkräften natürlich nicht gut.

Umstrittene Entscheidung

Schwer im Magen liegt der Burgwall-Elf schließlich noch immer die umstrittene Entscheidung des Schiedsrichters, der dem Blumenthaler Torwart Jascha Tiemann am 12. Oktober in der 28. Minute die Rote Karte gezeigt hatte. Völlig zu Unrecht, wie die Blumenthaler Verantwortlichen versicherten und auf Videoaufnahmen verwiesen. Tiemann war beim Kampf um den Ball mit Hemelingens Abubacar Ceesay zusammengeprallt und für zwei Spiele gesperrt worden.

„Die Entscheidung des Unparteiischen hat uns drei Punkte gekostet“, zeigte sich Vereinsvorsitzender Peter Moussalli damals höchst verärgert. Allerdings lässt er das Argument nicht gelten, allein die Verletzungen von einigen Stammkräften hätten der Mannschaft einen Strich durch die Rechnung gemacht. Der Kader sei eigentlich gut genug besetzt, um Ausfälle kompensieren zu können, konstatiert Moussalli und fügt an: „Wenn wir jetzt im Pokal ausscheiden, ist die Saison eigentlich gelaufen.“

Vor zwei Wochen mussten nicht nur der Platzverweis für Tiemann, sondern auch die Gegentore die Verantwortlichen des Traditionsvereins frustrieren. „Es waren unglaubliche Eierdinger“, erinnert sich Denis Spitzer. Zwei Hemelinger Treffer entsprangen nicht etwa gekonnten Spielzügen, sondern waren dem Umstand geschuldet, dass der Ball ungehindert durch die vielbeinige Abwehr der Blumenthaler rollte und im Netz landete. Und einmal musste BSV-Ersatzkeeper Thomas Büttelmann die Kugel nach einem Freistoß passieren lassen, den der Schiedsrichter den Hemelingern nach dem Platzverweis für Tiemann zugesprochen hatte.

Der glückliche Auswärtserfolg im Burgwallstadion hat dem Neuling freilich großes Selbstvertrauen eingeimpft. Denn auch in den beiden folgenden Meisterschaftsspielen ließ er aufhorchen. Zunächst musste sich der Tabellenzweite TuS Schwachhausen in Hemelingen mit 0:4 geschlagen geben, eine Woche später kam der ruhmreiche Bremer SV nicht über ein 1:1 gegen den Neuling hinaus.

Ergebnisse, die für den Blumenthaler Trainer deutliche Warnsignale sind. Der SV Hemelingen spiele als Aufsteiger inzwischen eine starke Rolle in der Bremen-Liga, sagt Denis Spitzer, der an diesem Mittwoch ein enges Match erwartet, in dem Nuancen den Ausschlag geben würden. Seine Botschaft an die eigene Mannschaft, die den jüngsten 3:1-Heimsieg gegen den SV Werder Bremen III nur mit Mühe unter Dach und Fach bringen konnte, lautet deshalb: „Wir müssen die Personalprobleme in der Abwehr als kompaktes Team kompensieren, alle Kräfte mobilisieren und die Zweikämpfe gewinnen, um im Pokal zu überwintern.“ Heiß auf eine erfolgreiche Revanche ist verständlicherweise auch Jascha Tiemann, der in Hemelingen wieder das Blumenthaler Tor hüten soll.