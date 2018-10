Vegesacks Trainer Björn Krämer hat gute Erinnerungen an das Spiel beim Bremer SV. (Christian Kosak)

Vegesack. Die Endabrechnung erfolgt zwar erst in knapp acht Monaten. Doch schon jetzt, nach acht Spieltagen, kann eine erkenntnisreiche Zwischenbilanz gezogen werden. Sie besagt, dass die neu formierte Mannschaft des Blumenthaler SV im Bremer Fußball-Oberhaus noch fremdelt, während die SG Aumund-Vegesack zu Recht zu den Teams mit einer zweistelligen Punktzahl gehört. Sie zu verbessern, wird an diesem Sonnabend um 13 Uhr beim Spitzenreiter Bremer SV freilich einer besonderen Kraftanstrengung bedürfen. Möglichst alle Register muss auch der Blumenhaler SV ziehen, um am Sonntag ab 15 Uhr nach dem Kellerduell beim KSV Vatan Sport nicht weiter im Dunkeln zu tappen.

Bremer SV – SG Aumund-Vegesack: Gerne erinnert sich SAV-Trainer Björn Krämer an die Begegnung auf dem Panzenberg am 14. Oktober 2017. Ebenfalls an einem Sonnabend um 13 Uhr wurde damals die Partie beim Bremer Abonnement-Meister angepfiffen. Die Vegesacker verloren zwar mit 3:5, hatten den Gastgebern in einem hoch spannenden Spiel aber über weite Strecken Paroli geboten. Damals, so Krämer in der Rückschau, sei die Entwicklung der Mannschaft trotz der Niederlage unverkennbar gewesen.

Daran sollen sich seine Schützlinge auch an diesem Sonnabend erinnern, wenn es gilt, ein weiteres Mal eine Spitzenleistung auf dem Panzenberg abzurufen. Dass sie dazu in der Lage sei, davon ist Björn Krämer überzeugt. Dennoch gibt ihm das Team bisweilen noch Rätsel auf. Zum Beispiel zuletzt im Lottopokal-Achtelfinale beim Landesligisten FC Union 60. Eine Stunde lang dominierten die Vegesacker die Begegnung auf dem Rasenplatz am Jürgensdeich und führten 3:0. Dann aber, als die Gastgeber konsequent die Offensiv-Karte zogen, geriet die Struktur ihres Spiels ins Wanken.

„Wer die Leistung um 20 Prozent reduziert, gerät auch bei einem Landesligisten in Schwierigkeiten“, sagt Krämer. Seiner Mannschaft will er damit signalisieren, dass sie sich beim Bremer SV diesen Luxus ganz und gar nicht leisten könne. Wie es geht, haben die Vegesacker am 22. September gegen den Titelanwärter FC Oberneuland gezeigt. Sie verloren im eigenen Stadion zwar unglücklich 0:2, besaßen aber ein Plus an hochkarätigen Torchancen und waren um keinen Deut schlechter als der Tabellenzweite.

Auch beim Bremer SV, so Björn Krämer, müsse seine Mannschaft mutig agieren und ständig versuchen, offensiv Akzente zu setzen sowie defensiv nichts zuzulassen. Und wenn es dann noch gelingt, 90 Minuten lang die optimale Leistung zu bringen, könnte der Bremer SV erstmals die optimale Punktausbeute verpassen. Bislang besitzen die Westbremer eine makellose Weste, haben sie doch alle acht Pflichtspiele gewonnen. Die personellen Voraussetzungen, um diese Serie zu beenden, sind bei der SAV gut. Bis auf die Langzeitverletzten, seien alle Mann an Bord, vermeldet der Trainer.

Sonnabend, 13 Uhr, Panzenberg

KSV Vatan Sport – Blumenthaler SV: „Jetzt sind wir echt einmal dran“, beschwört der Co-Trainer des Blumenthaler SV, Rainer Raute, höhere Mächte. Die seit nunmehr sechs Wochen dazu beigetragen haben, dass die Burgwall-Elf nicht mehr als Sieger vom Platz ging. Vor allem vor dem Kasten des Gegners fehlte oft das Quäntchen Glück.

Außerdem schafften sie es bislang in keinem Punktspiel, in Führung zu gehen. „Das würde der Mannschaft gut tun und die Pechsträhne abreißen lassen“, ist Cheftrainer Denis Spitzer überzeugt.

Im Training der Blumenthaler werden alle erdenklichen Hebel in Bewegung gesetzt, um unter die bislang magere Bremen-Liga-Bilanz einen Schlussstriche zu ziehen. Ein Erfolgserlebnis im Pflichtspiel werde auch die Bremse im Kopf lösen, glaubt Rainer Raute. Schließlich sei es frustrierend, guten Fußball zu bieten, Lob von vielen Seiten zu erhalten und trotzdem zu verlieren, blickt er auf die vergangenen Wochen zurück.

Am 19. August hat der Blumenthaler SV sein erstes und bislang einziges Spiel in dieser Saison gewonnen. Mit 3:2 gegen die BTS Neustadt, die zurzeit einen Rang hinter den Nordbremern und die Rote Laterne trägt. Danach gab es noch zwei Unentschieden. Gleichwohl bedeutet die magere Ausbeute von fünf Punkten in acht Spielen nicht, dass die Nichtabstiegsplätze meilenweit entfernt sind. Und am Sonntag bietet sich die Chance, den Abstiegsplatz zu verlassen und den KSV Vatan Sport zu überholen, der einen Pluspunkt mehr als die Blumenthaler auf dem Konto hat.

Im Angriff haben die Westbremer bislang ebenso wenig überzeugt wie die Burgwall-Elf und mit acht Toren sogar noch eines weniger erzielt als sie. Zudem konnten die Vatanesen seit 2014 in keinem Pflichtspiel gegen die Nordbremer auch nur einen Punkt gewinnen. So gesehen, könnte die Burgwallelf eigentlich und guten Mutes beim KSV Vatan Sport auflaufen. Allerdings muss Denis Spitzer weiterhin auf Patrick Chwiendacz (Kreuzbandriss), Yasin Chaaban (Bänderverletzung) und Lukas Warm (Schambein) verzichten. Nicht mehr zum Kader gehören Damir Begic und Ibram Soriba Soumah, die erst im Sommer zum Burgwall kamen, aber angeblich keinen Draht zum Team fanden.

Rainer Raute hofft am Sonntag im Übrigen auf eine souveräne Leistung des Unparteiischen. Vor allem müssten taktische Fouls in der Bremen-Liga konsequenter geahndet werden. Allzu oft, so der Co-Trainer, seien in den vergangenen Wochen die jungen Blumenthaler Spieler durch sie entscheidend aus dem Rhythmus gebracht worden.“

Sonntag, 15 Uhr, Lissaer Straße