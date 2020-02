Lemwerders Faustball-Bundesliga-Trainer Arthur Dick zieht ein zufriedenstellendes Fazit und hat jetzt mit seiner Mannschaft noch ein Highlight vor der Brust. (Christian Kosak)

Arthur Dick: Ich war schon nervös, weil man daheim doch mindestens immer einen Sieg einfahren möchte. Weil das Publikum da ist, und weil man auch die Vorteile eines Heimspieltages nutzen möchte. Wir wissen zum Beispiel, wie unsere Halle ist. Aber wie auch Saskia (Gelhaus, Anm. d. Red.) im Vorfeld super beschrieben hat, war bei uns vor der Saison personell doch einiges durcheinander. Erst fiel Andrea Besser aus und dann auch noch „Steffi“ Suhren. Da mussten wir Trainer Sandra Weigt, Patrick Bartelt und ich erst einmal schlucken. Von daher haben wir unsere sportlichen Ansprüche natürlich erst einmal etwas heruntergeschraubt. Aber die gesamte Saison verlief für alle Mannschaften sehr durchwachsen und anfangs habe ich dann unseren Abschlussspieltag gar nicht so richtig realisiert.

Zuerst war ich superglücklich, dass wir zwei Spiele gewonnen hatten, und die Mädels bis zum Schluss die Leistung abgerufen haben. Und wir durch den Neuzugang (Kathi Jacobs, Anm. d, Red.) auch dominieren und gut auftreten konnten. Das war mir irgendwie wichtiger, als dass ich die Tabelle im Blick hatte. Als man im Nachgang des Spieltages dann die Ergebnisse eintrug, war ich schon recht glücklich und zufrieden mit der Leistung der Mannschaft.

Wir haben in der Mannschaft angefragt und auf alles hingewiesen, was damit verbunden ist. Mehr Training, vor allem intensivere Einheiten. Aber auch die Bereitschaft an den Wochenenden, damit man dann auch fit für die Spieltage ist. Ich hoffe, dass dieses dann bei Andrea Besser auch der Fall ist. Bei „Steffi“ Suhren müssen wir nach ihrer Verletzung gucken. Sie muss vor dem Saisonstart auch in Sachen Muskelaufbau nach dem Kreuzbandriss extrem viel tun. Aus diesem Grund habe ich auch einen Höllenrespekt davor, wenn man dann wieder einsteigt. Ich denke, sie muss erst einmal langsam anfangen. Und deswegen kann ich mir auch nicht vorstellen, dass sie sofort die Leistung abruft, die sie im Vorfeld hatte. Aber das ist ja auch eine Kopfsache. Man hat sich schon einmal bei einer Angabe verletzt, und dann muss man erst einmal diese kleine Hemmung überwinden. Ich möchte mit niemanden, der sich schon einmal verletzt hat, tauschen.

Ja, wir haben uns entschieden. Auch unsere Nachwuchs-Spielerinnen sind bereit, dabei zu sein und uns zu unterstützen. Von daher sind wir genug Spielerinnen, vielleicht nicht mit der Leistung, die erforderlich ist. Ich denke, dass wir so nicht sofort an unsere Leistung anknüpfen können. Aber ich sehe Potenzial, dass wir mithalten können – und uns dementsprechend auch entwickeln werden. Wir wollen die Aufstiegsrunde auch wahrnehmen, damit die jüngeren Spielerinnen hier Erfahrungen sammeln können. Die Motivation innerhalb der Mannschaft ist da und am Ende entscheidet das Team auch als Ganzes – und da waren alle sehr erfreut, und werden uns auch alle begleiten.

Ja, das Niveau in der ersten Bundesliga oder in der Aufstiegsrunde ist natürlich ein anderes. Die Spielerinnen haben bisher in der Bezirksoberliga gespielt und da auch mehr just for fun. In die zweite Bundesliga haben wir sie schon etwas herangeführt. Sie haben schon anfangs festgestellt, dass man hier eine andere Leistung zeigen muss. Man erwartet auch als Trainer einen gewissen Biss – auch dass sie dahinterstehen. Klar wird es bei ihnen eine Lernkurve geben, die gibt es wohl bei jedem. Aber die drei Mädels werden sich sicherlich dorthin entwickeln und ihr Bestes geben, da gehe ich ganz stark von aus.

Die Stukes sind gerade 18 Jahre geworden und Kathi Jacobs ist 16.

Oft ist da auch die Eigenleistung entscheidend, die beim Faustball erwartet wird. Wir haben ja nur eine begrenzte Trainingszeit, wo wir natürlich auch nicht nur auf einzelne Spielerinnen achten müssen, sondern irgendwie auf das gesamte Team. Deswegen bin ich superzuversichtlich, dass die erfahrenen Spielerinnen auch die Jüngeren weiter an die Hand nehmen und auch unterstützen. So können wir bestimmte Trainingseinheiten nicht nur über die Trainer laufen lassen. Zusätzlich haben wir am Freitag immer noch die Möglichkeit, am Mixed-Training teilzunehmen, wo man auch von der Erfahrung der Herrenspieler profitieren kann.

Ja, ich weiß natürlich nicht wie die private Planung bei den einzelnen Spielerinnen aussieht. Irgendwann möchte man vielleicht auch Kinder bekommen oder den Job wechseln. Das sind alles so Risiken, die bei so einer Randsportart mehr ins Gewicht fallen. Ich weiß auf jeden Fall, dass die Mädels aber weiter beim Lemwerder TV bleiben.

Man war aufgrund der Verletzungen doch schon sehr auf die jüngeren Spielerinnen angewiesen und man hat dann schnell feststellen können, dass die halt Bock haben, dabei zu sein. Das freut mich persönlich sehr, dass man Nachwuchs bekommen kann, auch für die höheren Spielklassen. Auch dass man die jüngeren Spielerinnen noch motivieren kann, weiterhin Teamsport zu betreiben. Ich bin auch insgesamt sehr zufrieden mit der Leistung der Spielerinnen. Auch fand ich gut, dass die verletzten Spielerinnen Andrea Besser und Steffi Suhren uns gut unterstützt haben. Zudem konnte ich mich auf meine beiden Trainingspartner Sandra Weigt und Patrick Bartelt immer verlassen.

Wir werden da anknüpfen, wo wir aufgehört haben. Wir müssen gucken, dass das Team weiterhin so gut miteinander spielt. Die Feldsaison ist natürlich wieder eine andere Situation für alle, weil wir keine Decken oder Wände haben, die wir ausnützen können. Und es gibt natürlich viel mehr Laufwege. Wir müssen aber wieder die Mannschaft auf ein sportliches Niveau bringen. Es wird laufintensiver, und dementsprechend müssen wir uns auf jeden Fall gut vorbereiten. Es ist aber auch mit der eigenen Leistung verknüpft. Da muss jeder an sich selber noch arbeiten.

Es wird auf jeden Fall ein Turnier in Berlin gespielt, aber wohl eher mit einer Mixed-Mannschaft. Und bestimmt ist bei uns auch Uelzen wieder im Fokus.

Eigentlich sagen wir immer nach Ostern, weil dann das Eröffnungsturnier bei 1875 Bremen oder in Blumenthal stattfindet. Nur weiß ich halt nicht, wie das Wetter dann mitspielt. Deshalb habe ich bereits meine Mannschaft angesprochen, dass wir unsere Leistung in der Halle jetzt noch einmal fokussieren und ausbauen müssen, um sich dann in der Feldsaison im Mai auf dem neuen Untergrund zu konzentrieren.

Zur Person

Arthur Dick (29)

ist schon fast 15 Jahre beim Lemwerder TV in der Faustball-Sparte aktiv. Als Trainer ist er seit dem 18. Lebensjahr im Einsatz und auch als Spieler. .