SVGO-Spielerin Alina von Leesen markierte beim entscheidenden über die SG Buntentor/Neustadt sechs Tore. (Christian Kosak)

Bremen-Nord. Dieser machte den Titelgewinn mit einem 29:22-Erfolg über die SG Buntentor/Neustadt drei Begegnungen vor dem Saisonende vorzeitig unter Dach und Fach. „Es ist vollbracht“, kommentierte SVGO-Trainer Stephan Rix den Aufstieg. Er musste sich nach der Partie einer Sektdusche unterziehen. Zuvor hatte die HSG Lesum/St. Magnus eine 21:27-Pleite in der Neustadt kassiert. Der SV Grambke-Oslebshausen II dürfte hingegen nach einem 22:16-Sieg über Bremen 1860 gerettet sein.

SV Grambke-Oslebshausen II – Bremen 1860 22:16 (9:9): „In der ersten Halbzeit konnte sich keine der beiden Mannschaften absetzen“, berichtete die Akteurin der Gastgeberinnen, Rieke Hapke. Nach 22 Minuten war der Gast aber drauf und dran, das Spiel in seine Richtung zu lenken. Doch die Heimsieben glich nach einem 6:8 zum 8:8 aus und erwischte dann den besseren Start in die zweite Hälfte. „Wir haben uns mit einer stabilen Abwehr und einer gut aufgelegten Charline Ruete im Tor auf 17:13 abgesetzt“, so Hapke. Entschieden war das Match damit aber noch nicht. Schließlich verkürzten die Gäste noch einmal auf 16:17 (49.). Direkt im Anschluss kassierte Rieke Hapke auch noch eine Zwei-Minuten-Strafe. „Dennoch haben wir noch souverän die letzten Tore für den 22:16-Sieg erzielt“ (Hapke). Anna Schultze setzte 35 Sekunden vor dem Ende den Schlusspunkt.

SV Grambke-Oslebshausen II: Ruete; Schultze (2), Hänisch, Jana Voß, Jung (5), Fricke, Albrecht (9/8), Hapke, Grieme (5), Alina Voß, Pahler (1), Siuts.

TS Woltmershausen II – HSG Vegesack/Hammersbeck 18:14 (11:7): „Durch das Fehlen unserer Haupttorschützin Kristina Gerber und den kurzfristigen Ausfall von Claudia Weiß gingen wir wieder einmal personell eng besetzt ins Spiel“, stellte HSG-Trainer Carsten Blum fest. „Beim Stande von 5:5 leisteten wir uns einige technische Fehler und Fehlwürfe“, bedauerte Blum. Deshalb geriet seine Formation zur Pause auch mit vier Toren in Rückstand. „Die erste Halbzeit zeigte schon, dass es schwer sein würde, hier zwei Punkte mitzunehmen“ (Blum). Im zweiten Durchgang hätten sich beide Teams sehr zerfahren präsentiert.

„Meine Spielerinnen kämpften zwar. Aber irgendwie wollte so gar nichts richtig klappen“, sagte Blum. Wenngleich seine Sieben den zweiten Abschnitt für sich entschieden habe, hätte die Leistung nicht, um den Gegner noch ernsthaft zu gefährden. „Unsere Abwehr stand gut. Aber der Angriff hatte einfach keine Durchschlagskraft. Insgesamt war es eine ärgerliche Niederlage“, betonte Carsten Blum.

HSG Vegesack/Hammersbeck: Rasch; Kuls (1), Rattai (3), Zielonka (2/2), Anders (3/1), Stork, Schacht (4), Lamcke (1).

SG Buntentor/Neustadt – HSG Lesum/St. Magnus 27:21 (13:11): Bis zum ersten Tor dauerte es immerhin fast 200 Sekunden. Doch dann schlug Stefanie Fleckenstein per Siebenmeter für den Gast zu. „In den ersten Minuten haben wir einige schöne Tore herausgespielt und gut mitgespielt“, teilte HSG-Coach Oliver Bergmann mit. Die Neustädterinnen hätten vorne sehr schnell gespielt.

„Dieses hohe Tempo hielten wir nur in der ersten Halbzeit durch. Vorne fiel uns zu wenig ein“, sagte Bergmann. Beim 4:3 nach zwölf Minuten drehten die Gastgeberinnen den Spieß aber erstmals um. Gleich nach dem Wiederanpfiff verringerte Merle Piprek den Abstand auf 12:13. Doch dann eilten die Buntentorerinnen mit einem 8:1-Lauf vorentscheidend auf 20:13 davon. „Wir kämpften uns aber wieder bis auf drei Tore heran. Doch leider reichte es am Ende nicht zu einem Punkt“, stellte Oliver Bergmann fest. Als erwähnenswert empfand der Coach die Leistung von Viviane Fitschen, die aus der Deckung herausgeragt und im Angriff unermüdlich geackert habe.

HSG Lesum/St. Magnus: Kirsten Yvonne Kempf, Witte; Fitschen (5), Rass, Fleckenstein (6/6), Jung, Volkmer, Losch (1), Gerber (1), Schubert (1), Weßels (2), Piprek (4), Kim Anik Kempf (1).

SV Grambke-Oslebshausen – SG Buntentor/Neustadt 29:22 (17:9): „Hatten wir uns im Hinspiel noch sehr schwergetan, begannen wir diesmal mit einem fulminanten Start. Tempohandball und eine kompakte Abwehr bestimmten die ersten 15 Minuten“, berichtete Stephan Rix. Nach sechs Minuten führte der Klassenprimus bereits mit 6:1. Diesen Vorsprung baute der Favorit noch auf 13:6 nach 18 Minuten aus. Durch viele Wechsel sei dann etwas Sand ins Getriebe geraten.

„Doch der unbändige Wille ließ mich zumindest für einen Großteil des Spiels häufig schwärmen“, so Rix. Der Klassenbeste ließ auch nach dem Pausentee nicht locker. Erst nach einem 26:17 schaltete der Erste ein wenig in den Verwaltungsmodus. „Nun wollen wir auch ohne Verlustpunkte Meister werden“, so Rix. Ein Wermutstropfen hätte diesen Erfolg jedoch auch noch begleitet. Die bestellten Meistershirts seien im Versand hängen geblieben und deshalb einen Tag zu spät eingetroffen.

SV Grambke-Oslebshausen: Drees, Zachow; Feldermann, Stämmerling, Schwenkler (2), Piepjohn (2), Libchen (1), Hett, Iordanidis (6/3), von Leesen (6/1), Tesch (4/1), Schultze (3), Czernek (3), Voß (2).