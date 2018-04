Lemwerder. Für viele Aktive ist der Familalauf bereits zu einer festen Größe im Laufkalender geworden. Bei der elften Auflage ging es wieder um gute Platzierungen im Einkaufsland in Wechloy. Dies galt auch für einige Läufer der SG akquinet Lemwerder.

Die Strecke führte über einen fünf Kilometer langen Kurs weitläufig um das Gelände des Einkaufszentrums auf einem durchweg asphaltierten Boden herum. Die Laufstrecken über die fünf, zehn und 21,0975 Kilometer wurden vom Niedersächsischen Leichtathletikverband amtlich vermessen und waren damit bestenlistenfähig. Den Anfang machte das jüngste SGaL-Vereinsmitglied Natnael Bereket über die 1,2 Kilometer-Strecke. Mit seiner Zeit von 6:09 Minuten und Platz drei ließ der Fünfjährige etliche ältere Teilnehmer hinter sich (U 8).

Obwohl sein Vater, Bereket Ah Ferem, zurzeit kein regelmäßiges Training absolvieren kann, sicherte sich Ah Ferem in guten 36:35 Minuten den ersten Platz in der Männer-Hauptklasse über die zehn Kilometer. „Der Halbmarathon war fest in unseren Beinen“, sagte Lemwerders Trainer Karl Spieler. Hier gewann der Afrikaner Brhane Tsegay in 1:15:17 Stunden vor Yonas Abadi (1:18:49). Schnellste Frau war erneut Anita Ehrhardt (1:36:04). „Brhane hatte nach elf Kilometern große Probleme mit der Ferse und war schon 100 Meter am Gehen, als der Vereinskollege Yonas Abadi ihn aufforderte, doch weiterzulaufen“, informierte Spieler. Abadi brachte Tsegay also sozusagen wieder in der Spur, sodass Letzterer schließlich sogar einen deutlichen Vorsprung von mehr als drei Minuten im Ziel vor seinem Klubkameraden hatte.

Während Anita Ehrhardt nicht nur in ihrer Altersklasse W40 einem ungefährdeten Start-Ziel-Sieg entgegenlief, errang ihre Vereinskollegin Silvia Muchow den vierten Rang in der Gesamtwertung aller Frauen und den Sieg in ihrer Altersklasse der Frauen W45 (1:42:33). Auch Lemwerders Helge Schweers trug sich in der Siegerliste über den Halbmarathon ein. Er überquerte nach 1:36:21 Stunden die Ziellinie und triumphierte als 14. des Gesamtklassements bei den Männern M55. „Für Silvia Muchow und Helge Schweers stehen schon am Sonntag die Landesmeisterschaften über die 5000 Meter auf dem Programm“, so Spieler.