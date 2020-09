Jonas Paeslack (rechts, hier im Spiel gegen JFV Weyhe-Stuhr) war gegen FC Oberneuland ein ständiger Antreiber. (Christian Kosak)

Bremen-Nord. „Die Jungs sind leider nicht konstant genug und noch nicht auf dem Level, wie wir es erwartet hatten. Es gilt weiter zu arbeiten, um die individuellen Fehler zu minimieren und die Konstante zu festigen“, meckerte Sven Wolfram. Dabei feierte der Coach des JFV Bremen II in der Bremer Fußball-Verbandsliga der B-Junioren einen 5:4-Sieg über den SC Borgfeld II. Der Blumenthaler SV festigte mit einem 6:1-Erfolg über den FC Oberneuland den ersten Platz in der Winterrunde.

JFV Bremen II – SC Borgfeld II 5:4 (3:3): „In der Anfangsphase lief fast alles nach Plan. Meine Jungs haben den Ball gut nach vorne gespielt, und sich die Chancen gut herausgespielt“, so Wolfram. Die Gastgeber führten relativ schnell mit 2:0, hätten aber sogar 4:0 führen können. „Dann wäre die Partie gelaufen gewesen“ (Wolfram). Aber wie aus dem Nichts habe sich in seinem Team der Schlendrian eingeschlichen. „In der Phase des Spiels haben wir zu leichtfertig, zu locker gespielt und den Gegner unnötig stark gemacht“, kritisierte Wolfram. Der Ausgleichstreffer zum 2:2 sei ein kleiner Weckruf gewesen. Semil Saliu erzielte dann das 3:2 für das Heimteam. „Leider unterlief uns ein individueller Fehler, der das 3:3 zur Folge hatte“, bedauerte Wolfram.

In der Pause sprach dieser einige Sachen an und erinnerte seine Akteure daran, dass 80 Prozent nicht ausreichen. In der zweiten Halbzeit hatten die Nordbremer zunächst auch wieder alles im Griff. Semil Saliu mit Treffer Nummer vier und Keanu Marks erhöhten auf 5:3. „Es hätte aber auch gerne 6:3 oder 7:3 stehen können“, versicherte Wolfram. Dann schalteten die Gastgeber erneut in den Verwaltungsmodus. Nach einem Fehler im Aufbauspiel kam der Gast auf 4:5 heran. „Es wurde auch noch einmal brenzlich, da Borgfeld II alles nach vorne warf“, ließ Wolfram wissen. Und die eine oder andere Konterchance vermochte die Regionalliga-Reserve nicht zu verwerten.

Blumenthaler SV – FC Oberneuland 6:1 (1:1): „Das Spiel war in der ersten Halbzeit nicht so gut wie geplant. In einem sehr zerfahrenen Match ist vieles Stückwerk geblieben“, ärgerte sich Blumenthals Trainer Peter Moussalli. Florian Brahtz nutzte nur eine der sechs ganz großen Chancen für die Hausherren. Dabei verfehlten Jonas Paeslack, Paul Suckow sowie Berkay Yilmaz ihr Ziel.

„In der zweiten Halbzeit haben wir eine deutliche Leistungssteigerung an den Tag gelegt. Nun kamen auch unsere körperlichen Vorteile zum Tragen“, freute sich Moussalli. Seine Formation habe sich fortan Gelegenheiten im Minutentakt erarbeitet, und dann auch sehr schön herausgespielte Tore erzielt.

„Besonders gut hat mir Florian Brahtz gefallen, der immer wieder mit seiner Dynamik und guten Technik Lücken gerissen hat“, lobte Moussalli seinen Torschützen zum 1:0. Jonas Paeslack wartete zudem mit drei Buden auf und war ansonsten ein ständiger Antreiber. Berkay Yilmaz traf zweimal ins Schwarze, davon einmal sogar mit dem Kopf. Berkay hat auch eine gute Leistung gezeigt“, betonte Moussalli. Als Einwechselspieler hätten in seiner Mannschaft Diyar Ferho und Daniel Seidel sofort Akzente gesetzt. „Wir haben uns in der Spitzengruppe festgesetzt. Meine Mannschaft war läuferisch auch top“, schwärmte Moussalli. Am Sonntag steigt nun das Spitzenspiel beim ebenfalls noch verlustpunktfreien Dritten JFV Bremerhaven II (13 Uhr).