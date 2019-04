Rönnebeck. Ibrahim Almohammad schoss den Gastgeber per Freistoß in Front. Stefan Rothermund und Shirwan Khalef gelang gegenüber bis zur Halbzeit bereits die Wende. Serbest Mirzou setzte nach vierjähriger Fußball-Pause mit einem Joker-Tor den Schlusspunkt, nachdem Mehmed Almohammad zuvor ein DJK-Eigentor unterlaufen war. Shirwan Khalef verfehlte im Derby per Foulelfmeter das Tor der Platzherren (38.).