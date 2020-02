Nicole Wohlert entschied ihr Einzel und Doppel für sich und trug so zum 5:3 der SAV gegen die SG Arbergen-Mahndorf bei. (Christian Kosak)

Mit zwei Siegen beendete die SG Aumund-Vegesack I die Punktspielsaison in der Badminton-Weserliga. Nach einem 6:2 gegen die BTS Neustadt und einem 5:3 gegen die SG Arbergen-Mahndorf belegt SAV am Ende einer turbulenten Serie mit einer Bilanz von 15:13 Zählern den vierten Tabellenrang. „Unsere Stärke lag dieses Mal in den Doppeln und im Mixed. Sie waren oft die Garanten für den Erfolg und haben der Mannschaft Sicherheit und Rückhalt gegeben“, lautete das Resümee von Teamchef Carsten Flöter nach dem letzten Heimspiel.

SG Aumund-Vegesack - BTS Neustadt 6:2: Ihre Doppelstärke bewiesen die Vegesacker im vorletzten Punktspiel der Saison auch gegen BTS Neustadt. Die SAV-Herren gewannen beide Partien in zwei Sätzen, taten sich dabei aber schwer. „Gegen das junge Duo Markus/Stechow war es wie schon im Hinspiel unangenehm. Die beiden agieren unorthodox. Hop oder top war die Devise. Da kamen keine langen Spielzüge zustande“, berichtete Carsten Flöter, der das erste Doppel an der Seite von Udo Bätjer bestritten hatte.

Ihre Teamkollegen Jörg Rathmann und Philipp Manuel Bätjer siegten im ersten Durchgang gegen Kröger/Ohldebusch souverän (21:8). „Danach haben sie das Ganze wohl auf die leichte Schulter genommen, und das Spiel kippte“, sagte der Mannschaftskapitän. Erst in der Verlängerung hatten die Vegesacker wieder die Nasen vorn (25:23).

Nach zwei Durchgängen hatten die SAV-Damen Ines Reinhardt und Nicole Wohlert ihr Match gegen Mielczarek/Lambart gewonnen. Und gegen die Stadtbremer punkteten die Gastgeber auch in allen drei Herren-Einzeln: Dabei freute sich Carsten Flöter riesig über sein erstes Erfolgserlebnis in der Rückserie. Im Spitzeneinzel behielt er gegen seinen langen Gegner Lars Kröger in drei Sätzen die Oberhand. Spannend machte es Philipp Manuel Bätjer beim 21:19, 15:21 und 24:22 gegen Tobias Markus. Dagegen dominierte Udo Bätjer seinen Kontrahenten Alexander Steckow ganz klar.

Niederlagen mussten am vorletzten Spieltag nur Nicole Wohlert im Einzel und das SAV-Mixed Rathmann/Reinhardt einstecken.

SG Aumund-Vegesack - SG Arbergen-Mahndorf 5:3: Zum Saisonabschluss glänzten die Vegesacker Damen mit einer makellosen Bilanz. „Ich hatte meine Aufschlagprobleme heute gut im Griff“, verriet Nicole Wohlert, die sowohl ihr Einzel gegen Claudia Grahs, als auch das Doppel mit Ines Reinhardt klar in zwei Sätzen gewonnen hatte. Reinhardt präsentierte sich nach der Schlappe am Vortag auch im Mixed mit Jörg Rathmann gegen das gegnerische Duo Pardun/Huntemann souverän.

Bei den Herren-Doppeln eroberten dieses Mal nur Carsten Flöter und Udo Bätjer einen Zähler für die Hausherren. „Wir haben unsere Gegner gar nicht erst ins Spiel kommen lassen“, erzählte Carsten Flöter nach dem 21:11-, 21:15-Erfolg gegen Karsch/Pardun. Ohne Punktgewinn blieben Jörg Rathmann und Philipp Manuel Bätjer. Dafür lieferten die Vegesacker und deren Gegner Torben und Jesper Vajhoj den Zuschauern ein packendes Duell. „Das war eine schöne Partie mit tollen Spielzügen. Da hat man für beide Seiten mitgefiebert“, begeisterte sich Hans-Herbert Wohlert von der SAV. Nicht ganz so begeistert war Jörg Rathmann nach dem nervenaufreibenden Spiel: „Wir haben uns im dritten Satz zu dumm angestellt.

Das Gespann Vajhoj blieb auch in den Einzeln ungeschlagen. Da zogen aufseiten der Gastgeber Vater und Sohn Bätjer jeweils den Kürzeren. Nur Carsten Flöter setzte den Ritt auf einer sich gerade aufbauenden Erfolgswelle fort und verzeichnete mit dem 21:15, 21:14 gegen Timo Krasch einen weiteren Sieg im ersten Herren-Einzel.

Weitere Informationen

SG Aumund-Vegesack - BTS Neustadt 6:2: 1. HD: Flöter/Udo Bätjer - Markus/Stechow 21:18, 21:18; 2. HD: Rathmann/Philipp Manuel Bätjer - Kröger/Ohldebusch 21:8, 25:23; DD: Reinhardt/Wohlert - Mielczarek/Lambart 21:11, 21:17; 1. HE: Flöter - Kröger 21:17, 22:24, 21:18, 2. HE: Udo Bätjer - Stechow 21:18, 21:18; 3. HE: Philipp Manuel Bätjer - Markus 21:19, 15:21, 24:22; DE: Wohlert - Mielczarek 15:21, 15:21; Mixed: Rathmann/Reinhardt - Ohldebusch/Lambart 19:21, 20:22

SG Aumund-Vegesack - SG Arbergen-Mahndorf 5:3: 1. HD: Flöter/Udo Bätjer - Karsch/Pardun 21:11, 21:15; 2. HD: Rathmann/Philipp Manuel Bätjer - Torben Vajhoj/ Jesper Vajhoj 25:27, 21:14, 15:21; DD: Reinhardt/Wohlert - Grahs/Huntemann 21:16, 21:10; 1. HE: Flöter - Karsch 21:15, 21:14; 2. HE: Udo Bätjer - Torben Vajhoj 15:21, 15:21; 3. HE: Philipp Manuel Bätjer - Jesper Vajhoj 21:16, 18:21, 11:21; DE: Wohlert - Grahs 21:15; 21:16; Mixed: Rathmann/Reinhardt - Pardun/Huntemann 21:12, 21:10 LAN