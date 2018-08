Auch gegen Werder III möchten die Vegesacker, hier mit Mirko Jankowski und Marius Bosse (von links), wieder jubeln. (Christian Kosak)

Bremen-Nord. Vor fünf Tagen erst standen sich bei dem sehr spannenden Bremen-Liga-Auftakt die Kicker des Blumenthaler SV und der SG Aumund-Vegesack (1:2) gegenüber. Nun wartet auf die Nordteams an diesem Mittwoch (Anpfiff 19 Uhr) bereits der zweite Spieltag, bevor am Wochenende der Großteil der ersten Lotto-Pokal-Runde im Mittelpunkt steht.

SG Aumund-Vegesack – SV Werder Bremen III: Die Vegesacker wollten gerne mit einem Dreier in die Bremen-Liga-Saison starten, das tat das SAV-Team um Trainer Björn Krämer bekanntlich auch mit dem 2:1-Auswärtserfolg im Burgwallstadion. Die Werderaner hatten beim Auftakt daheim auf dem Kunstrasenplatz gegen den Zweitplatzierten BTS Neustadt überraschend hoch mit 0:4 das Nachsehen und wollen sich nun in Bremen-Nord sicherlich rehabilitieren.

In den Reihen der Grün-Weißen gegen die siegreichen Neustädter stand auch Antony Dornyo, der in der vergangenen Saison noch für die Krämer-Elf spielte – Dornyo wurde nach der Pause ausgewechselt. So könnte es im Vegesacker Stadion für Antony Dornyo ein schnelles Wiedersehen geben. Gastgeschenke möchte die SG Aumund-Vegesack natürlich nicht verteilen und so möglichst gegen Werders dritte Garnitur den zweiten Saisonsieg einfahren – um so schnell wie möglich den Tabellenplatz im vorderen Bereich zu festigen.

Die personelle Situation hat sich beim SAV-Team etwas verbessert. "Es muss aber noch mit dem Niedersächsischen Fußball-Verband geklärt werden, ob Clifford Stecher nach seiner Roten Karte bei der TuSG-Sportwoche spielberechtigt ist", meinte der SAV-Trainer Björn Kramer. So sind auch Lennart Kettner und Alexander Schlobohm wieder im Kader. "Werder III wird nach der Niederlage gegen Neustadt bei uns bestimmt anders auftreten. Was ich hörte, ist – dass, die Niederlage etwas zu hoch ausgefallen ist. Ich hoffe, dass wir mit den drei gewonnenen Punkten in Blumenthal etwas leichter in dieses zweite Spiel gehen werden", so Krämer, der auf Christian Kolek (Beruf) verzichten muss.

Bremer SV – Blumenthaler SV: Ein leichtes Auftaktprogramm sieht anders aus. Nach dem Nachbarschlager gegen die SG Aumund-Vegesack muss das stark verjüngte Burgwall-Team nun ausgerechnet gegen einen heißen Titelanwärter bestehen – und zwar beim Bremer SV. Für den Burgwall-Schlussmann Jascha Tiemann, der beim 1:2 gegen SAV in der 57. Minute die Rote Karte sah, wird wieder Neuzugang Thomas Büttelmann das Tor der Blau-Roten hüten, die bis auf den gesperrten Tiemann aus dem Vollen schöpfen können.

Blumenthals Trainer Denis Spitzer, der sich auch das Spiel des Bremer SV gegen Schwachhausen angesehen hat, wird zum SAV-Spiel auf jeden Fall im personellen Bereich Umstellungen vornehmen. „Ich war wirklich sehr unzufrieden nach dem Vegesack-Spiel. Da wird es sicherlich die eine oder andere Veränderung geben. So warte ich erst einmal das Abschlusstraining ab. Spielsystemtechnisch wird sich nichts verändern“, so Spitzer, der durchaus Chancen sieht, vom Bremer SV etwas mitzunehmen. „Man muss sehen, wie das Spiel so läuft. Und dann kann man nach dem Abpfiff sagen, ob ich mit einer Punkteteilung gut leben kann. Ich bin Fußballer und eigentlich möchte ich jedes Spiel gewinnen. Ich will aber auch nicht so viel Druck auf meine Mannschaft aufbauen“, meinte Denis Spitzer.

Die Stadtbremer um Trainer Ralf Voigt mühten sich am ersten Spieltag auswärts gegen TuS Schwachhausen zum 2:1-Sieg. Neben dem Ex-Blumenthaler Schlussmann Malte Seemann liefen hier Malte Tietze und Dallas Sikes Aminzadeh bei der Panzenberg-Elf von Beginn an auf, und Tim Pendzich wurde in der 83. Minute eingewechselt.