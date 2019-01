Vegesacks Spitzenakteur Jakob Guzmann konnte in der entscheidenen Phase gegen das Bezirksoberliga-Team TV Oyten keinen Zähler mehr beisteuern. (M. von Lachner)

Vegesack. Nach der überraschenden 7:9-Auswärtsniederlage gegen den abstiegsgefährdeten TSV Bremervörde erreichte die SG Aumund-Vegesack in der Tischtennis-Bezirksoberliga Herren West zwei Tage später gegen den Tabellenführer TV Oyten ein 8:8-Unentschieden. In diesem Heimspiel führte das SAV-Team bereits mit 6:2.

TSV Bremervörde – SG Aumund-Vegesack 9:7: „Es geben bei uns alle ihr Bestes, aber irgendwie ist der Wurm drin. Die Stimmung war nach dem Spiel ganz okay, dennoch waren das zwei verlorene Punkte“, äußerte sich Vegesacks Kapitän Gregor Grzesik.

In dieser Auswärtsbegegnung sah es für die Vegesacker nach fünf Vergleichen noch blendend aus. Zu diesem Zeitpunkt führte der Gast schon mit 4:1, weil gleich zwei Doppel und die beiden Einzelpartien im oberen Paarkreuz siegreich gestaltet wurden. So setzten sich Guzmann/Grzesik gegen das TSV-Duo Stelling/Mayer (12:10, 9:11, 10:12, 11:3, 11:4), Kunte/Lenz gegen Wilkens/Schröder (11:7, 11:7, 7:11, 11:4) sowie im Einzel Kunte gegen Lieschewski (11:4, 11:9, 7:11, 5:11, 11:5) und Guzmann gegen Brandt (11:2, 11:9, 13:11) durch. Dagegen konnten die Hausherren sich in dieser Phase nur über den Sieg des Duos Lieschewski/Brandt gegen Burkhardt/Jahic (9:11, 10:12, 11:8, 11:3, 11:9) freuen – alles war noch ganz entspannt.

Dumm war nur aus Nordbremer Sicht, dass hiernach die folgenden vier Partien an Bremervörde gingen. Stelling bezwang den SAVer Jahic mit 3:2 (6:11, 7:11, 11:3, 16:14, 13:11), Wilkens Burkhardt mit 3:0 (11:5, 11:5, 11:8), Schröder mit 3:2 Lenz (11:5, 11:7, 9:11, 7:11, 17:15) und auch Mayer behauptete sich gegen Vegesacks Mannschaftsführer Grzesik mit 3:1 (11:5, 11:3, 5:11, 13:11). Somit war das Spiel beim Stand von 5:4 für das TSV-Team wieder offen. Wenigstens hielt im Spitzenspiel Vegesacks Jakob Guzmann dem Druck, nach einem 1:2-Satzrückstand, stand und zwang Sascha Lieschewski noch mit 3:2 Sätzen in die Knie (6:11, 11:9, 8:11, 11:7, 11:3).

Doch nach dem 5:5-Gleichstand gerieten die Gäste wieder mit 5:7 in Rückstand, weil Marcus Kunte gegen Sebastian Brandt (6:11, 7:11, 6:11) und sein Teamkollege Tobias Burkhardt gegen Axel Stelling (11:9, 5:11, 11:5, 7:11, 14:16) verloren. War es das schon für die Vegesacker? Nicht ganz, weil Patrick Jahic gegen Arno Wilkens (11:3, 4:11, 14:12, 12:10) und Gregor Grzesik gegen Udo Schröder (4:11, 12:10, 11:9, 5:11, 11:7) jeweils ein Happy End feierten.

Da in der vorletzten Partie im unteren Paarkreuz Klaus-Peter Lenz sich aber gegen Curt Mayer nicht durchsetzen konnte (10:12, 6:11, 10:12), hatten es im Abschlussdoppel Guzmann/Grzesik im Spitzenduell gegen die Bremervörder Lieschewski/Brandt auf dem Schläger, wenigstens einen Punkt mit nach Bremen-Nord zu nehmen. Doch am Ende musste das SAV-Duo eine verdiente 0:3-Satzniederlage hinnehmen (6:11, 9:11, 2:11). „Es waren hier gute Ballwechsel dabei, aber da hat eben schon etwas gefehlt“, meinte Grzesik.

SG Aumund-Vegesack – TV Oyten 8:8: Die Oytener reisten ohne ihre Nummer eins, Peter Igel, und Nummer sieben, Frank Müller, an. So führten die Vegesacker Akteure schnell mit 6:2. „Mein Einzelspiel gegen Frank König hatte ich im dritten Satz, nach einem 3:9-Rückstand, mental eigentlich schon abgegeben. Ich habe dann komplett etwas lockerer gespielt und servierte weiche Bälle. Und dann hat mein Gegner aufgehört zu spielen“, freute sich im mittleren Paarkreuz, Patrick Jahic, der immer noch mit seiner Knieverletzung zu tun hat. „Ich muss mit den Bewegungen schon noch etwas aufpassen, aber ich stehe jetzt einen halben Schritt näher am Tisch – das klappt ganz gut“, so der Linkshänder, der auch in seinem zweiten Einzel erfolgreich war. Vor dem Abschlussdoppel lag der Gastgeber somit mit 8:7 in Front, doch Guzmann/Grzesik hatten wie gegen Bremervörde erneut das Nachsehen (2:3).

