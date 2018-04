Vegesacks Kasim Uslu (grünes Trikot, hier im Spiel gegen Habenhausen) konnte mit seinen Teamkollegen das Bremen-Liga-Auswärtsspiel in Grolland gerade noch so drehen. (Kosak)

Vegesack. So richtig kalt erwischt wurde der Fußball-Bremen-Ligist SG Aumund-Vegesack beim Gastspiel gegen das Schlusslicht TSV Grolland. Anscheinend waren die Schützlinge von Trainer Björn Krämer noch mit den Gedanken in der Kabine. Dem stark abstiegsbedrohten Gastgeber konnte es natürlich egal sein. So führte das Team nach zwölf Minuten bereits mit 3:0. Doch letztlich konnte Aumund-Vegesack den Spieß noch umdrehen (6:4).

Das sehr frühe 0:1 mussten die Nordbremer Akteure bereits in der dritten Minute hinnehmen. Nach einer Ecke stand der Grollander Arthur Schulz in der SAV-Defensivabteilung völlig blank und konnte so den machtlosen Vegesacker Torwart Florian Schäfers per Kopfball überlisten.

Das zweite Tor der Hausherren folgte bereits zwei Minuten später. Nach einer Ecke konnten die Gäste diese brenzlige Situation anschließend nicht klären. Das Ende vom Lied war, dass der TSV-Goalgetter Bashkim Toski gefoult wurde. Den fälligen Elfmeter verwandelte Arthur Schulz in sicherer Manier zum 2:0-Zwischenstand. Weil dann die Vegesacker sieben Minuten später komplett zu weit aufgerückt waren, erhöhte Grolland sogar überraschend auf 3:0. Per Konter war in dieser Szene Bashkim Toski erfolgreich, weil auch die Krämer-Elf im Mittelfeld sich leicht überrumpeln ließ.

"Nach dem klaren Rückstand haben wir dann aber endlich angefangen, Fußball zu spielen", berichtete der SAV-Co-Trainer Issam El-Madhoun. Sinan Alija hatte bereits in der 20. Minute für die Vegesacker eine gute Möglichkkeit. Besser machte es zehn Minuten später Nils Husmann. Mit seiner enormen Schnelligkeit tauchte er alleine vor dem Gastgeber-Keeper Ercan Vayvalako auf und ließ ihm keine Abwehrchance (30.). Fünf Minuten später jubelten die Nordbremer wieder. Dieses Mal hieß Sinan Alija der Torschütze, der von der Strafraumgrenze erfolgreich war.

Für das 3:3 zeigte sich nur kurze Zeit später Kasim Uslu verantwortlich. Nach Zuspiel von Muhamed Hodzic traf Uslu aus der Nahdistanz zum 3:3-Ausgleich. Und es wurde aus Vegesacker Sicht noch besser. Nach einer sehenswerten Ecke von Hodzic konnte am langen Torpfosten Nils Husmann per Volleyschuss mit seinem zweiten Tor die erste SAV-Führung in dieser abwechslungsreichen Begegnung markieren (41.).

Nach dem Pausentee hätten dann die Gäste den Deckel drauf machen können – taten sie aber nicht, weil zum Beispiel Nils Husmann und Kasim Uslu (Schuss an den Querbalken) auch am starken Grollander Torwart scheiterten. "Wir hätten nach dem Wechsel diese Partie frühzeitig entscheiden müssen" (El-Madhoun). So wurde es noch einmal spannend, weil Oguzhan Dalan in der 73. Minute für den 4:4-Ausgleich sorgte.

Nur war aus Sicht der Vegesacker guter Rat teuer, doch der SAV-Trainer Björn Krämer hatte ein sehr gutes Händchen und wechselte Matthias Märtens ein. Sechs Minuten brauchte dann Märtens um den wichtigen Treffer zum 5:4 per Elfmeter (Foul an Nick Enghardt) zu markieren. Nach einer sehr schönen Rechtsflanke von Nils Husmann stand Matthias Märtens am kurzen Pfosten goldrichtig und war schließlich auch für den verdienten 6:4-Endstand in der 82. Minute verantwortlich.