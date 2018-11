Vegesack. Da der Post SV Stade II (10:2 Zähler), der ärgste Verfolger der Vegesacker, nach dem 9:5 gegen ATSV Habenhausen II, eine überraschende 2:9-Niederlage folgen ließ, baute das SAV-Team die Tabellenführung etwas aus (11:1).

Eigentlich wollten die Gastgeber in der Sporthalle Gerhard-Rohlfs-Oberschule in der Stammformation antreten, doch Klaus-Peter Lenz klagte bereits am Mittwoch über eine leichte Erkältung, zwei Tage später musste Lenz dann krankheitsbedingt passen. Da Arno Seichter aber bereits informiert war und quasi schon seine Sporttasche gepackt hatte, erfüllte Seichter den Lenz-Part – „mit Bravour“, so SAV-Mannschaftsführer Gregor Grzesik. Im Doppel kam Seichter an der Seite von Tobias Burkhardt zum Einsatz, „mit dem er schon damals jahrelang in der zweiten Mannschaft erfolgreich spielte“, meinte Grzesik.

Dieser Erfolg setzte sich nun auch gegen das Elmer Duo Kahrs/Müller fort, wo sich Burkhardt/Seichter mit 3:0 durchsetzten (11:9, 12:10, 12:10). Da sich das SAV-Spitzendoppel Guzmann/Grzesik ebenfalls mit 3:2 gegen Hilken/Dahling (11:9, 10:12, 9:11, 11:7, 11:8) behauptete, führten die Vegesacker nach den Doppeln mit 2:1 – Jahic/Kunte mussten sich gegen Gerdes/Fahlke knapp mit 2:3 beugen (5:11, 12:14, 11:4, 11:7, 8:11). „Entscheidend in dieser Partie war, dass wir im mittleren Paarkreuz 4:0 Punkte holten“, freute sich Grzesik.

So bezwangen in Eintracht Patrick Jahic (11:9, 11:8, 11:6) und Marcus Kunte (11:4, 6:11, 14:12, 11:7) den Elmer Mike Fahlke. Auch gegen den zuvor starken MTV-Spieler Stephen Kahrs (8:2-Bilanz, jetzt 8:4) ließen Jahic (14:16, 11:8, 11:7, 11:9) und Kunte (11:7, 11:6, 11:13, 14:12) dann nicht viel anbrennen.

„Sehr gut spielte auch Tobias Burkhardt im oberen Paarkreuz nach dem 2:3 im ersten Einzel beim folgenden 3:1-Sieg gegen Andre Gerdes“, berichtete Gregor Grzesik, der sein Einzel im unteren Paarkreuz aber abgeben musste (1:3), wie auch sein Teamkollege Arno Seichter (1:3).

„Ich erwischte nicht meinen besten Tag. Ich musste gegen Hermann Dahling aber auch angreifen – das geht bei mir noch nicht“ (Grzesik). Seine Pflichtaufgaben erfüllte Vegesacks Spitzenkraft Jakob Guzmann gegen Andre Gerdes (11:7, 11:7, 11:4) und Markus Hilken (7:11, 11:8, 12:10, 11:8).

SG Aumund-Vegesack – MTV Elm 9:4: Guzmann/Grzesik – Hilken/Dahling 3:2 (11:9, 10:12, 9:11, 11:7, 11:8), Jahic/Kunte – Gerdes/Fahlke 2:3 (5:11, 12:14, 11:4, 11:7, 8:11), Burkhardt/Seichter – Kahrs/Müller 3:0 (11:9, 12:10, 12:10), Guzmann – Gerdes 3:0 (11:7, 11:7, 11:4), Burkhardt – Hilken 2:3 (11:9, 3:11, 5:11, 11:9, 5:11), Jahic – Fahlke 3:0 (11:9, 11:8, 11:6), Kunte – Kahrs 3:1 (11:7, 11:6, 11:13, 14:12), Grzesik – Dahling 1:3 (6:11, 9:11, 11:8, 10:12), Seichter – Müller 1:3 (13:11, 9:11, 7:11, 9:11), Guzmann – Hilken 3:1 (7:11, 11:8, 12:10, 11:8), Burkhardt – Gerdes 3:1 (11:5, 13:11, 3:11, 11:3), Jahic – Kahrs 3:1 (14:16, 11:8, 11:7, 11:9), Kunte – Fahlke 3:1 (11:4, 6:11, 14:12, 11:7) OSH