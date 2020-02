Sie gewannen die Regionalliga-Spiele gegen den ttc berlin eastside II 8:1 sowie beim TuS Germania Schnelsen 8:2 und verbesserten sich mit 16:10 Punkten auf den vierten Tabellenplatz. Resümee von Trainer und Teammanager Thomas Bienert: „Wir sind als klarer Favorit in die Begegnungen gegangen und haben das durch konzentrierte Leistungen unterstrichen.“

SG Marßel – ttc berlin-eastside II 8:1: Zum Auftakt des Doppelspieltages gelang dem Marßeler Quartett Elina Vakhrusheva, Jennifer Bienert, Sofia Stefanska und Klara Bruns am Sonnabend ein ungefährdeter 8:1-Erfolg über das Schlusslicht ttc berlin eastside II. Die Heimpartie, die erstmals in der Halle der Borchshöher Schule ausgetragen wurde, dauerte nur zwei Stunden. Und auch das Satzverhältnis von 24:11 unterstrich die Überlegenheit des Teams von Thomas Bienert.

Die Nordbremerinnen machten bereits in den beiden Doppelbegegnungen deutlich, dass sie sich nicht nur für die Heimpleite gegen Braunschweig, sondern auch für die 5:8-Hinspielniederlage in der Bundeshauptstadt revanchieren wollten. Am 1. Dezember 2019 konnte die SG Marßel nur mit drei Spielerinnen antreten und musste vier Punkte kampflos abgeben, weil Jennifer Bienert aus beruflichen Gründen kurzfristig hatte absagen müssen.

In der Borchshöher Sporthalle legten Elina Vakhrusheva und Sofia Stefanska gegen Arina Spektor und Josephine Plonies sowie Jennifer Bienert und Klara Bruns gegen Johanna Salzmann und Lea Haupt mit ungefährdeten 3:1-Erfolgen in den beiden Doppeln den Grundstein für den späteren Kantersieg. Marßels Nummer eins, Elina Vakhrusheva, zeigte anschließend Arina Spektor (Berlins Nummer zwei), beim 3:1 und Eastside-Spitzenspielerin Johanna Salzmann beim 3:0-Erfolg die Grenzen auf.

Auch Jennifer Bienert (jeweils 3:1 gegen Salzmann sowie gegen Spektor) verbuchte zwei ungefährdete Einzelerfolge. Ebenso wie Marßels Nummer drei, Sofia Stefanska, die sich gegen Lea Haupt (Nummer vier) in vier Sätzen behauptete und für den entscheidenden achten Punkt der Nordbremerinnen in fünf Sätzen gegen Josephine Plonies ihren Kampfgeist in die Waagschale werfen musste. Die einzige Niederlage der Heimmannschaft kassierte Klara Bruns (Nummer vier) beim 0:3 gegen Plonies. Fazit von Thomas Bienert: „Wir haben in Normalform gespielt und eastside keine Chance gelassen.“

TuS Germania Schnelsen – SG Marßel 2:8: Ebenfalls nur zwei Stunden benötigte die SG Marßel am Sonntag, um im Hamburger Bezirk Eimsbüttel zwei weitere Punkte einzusacken. Dabei ließen sich die Gäste auch nicht von der Auftaktniederlage im ersten Doppel beeindrucken, das Jennifer Bienert und Klara Bruns in fünf hart umkämpften Sätzen gegen Jana Fernholz und Daniela Hennig mit 2:3 verloren. Schon Elina Vakhrusheva und Sofia Stefanska gelang im zweiten Doppelmatch mit einem 3:1 über Viet Than Tran und Julietta Gez der Ausgleich.

Danach setzte sich Marßels Nummer zwei, Jennifer Bienert, gegen Schnelsens Spitzenspielerin Jana Fernholz in vier Sätzen durch, während Marßels Nummer eins, Elina Vakhrusheva, drei Sätze benötigte, um Viet Than Tran (Position zwei) zu bezwingen. Dann aber musste das Bienert-Team seine zweite Niederlage an diesem Sonntag hinnehmen. Klara Bruns (Position vier) unterlag Schnelsens Nummer drei, Daniela Hennig, mit 2:3, obwohl sie die Sätze drei und vier klar gewonnen und den Ausgleich erzielt hatte.

Doch im entscheidenden fünften Durchgang wurde nach den Worten ihres Trainers einmal mehr deutlich, dass die 20-Jährige bisweilen Konzentrationsprobleme hat. Freilich nicht im letzten Match des Tages. Das entschied Klara Bruns in nur drei Sätzen gegen Schnelsens Nummer vier, Julietta Gez, deutlich für sich. Problemlos in der Erfolgsspur waren zuvor auch Sofia Stefanska (jeweils 3:1 gegen Julietta Gez sowie gegen Daniela Hennig), Elina Vakhrusheva, die im Spitzenspiel Jana Fernholz ebenfalls 3:1 bezwang, und Jennifer Bienert gegen Viet Than Tran (3:0) geblieben.

Freute sich Thomas Bienert: „Die zweite Hälfte der insgesamt zehn Begegnungen haben wir ausnahmslos und relativ deutlich für uns entschieden.“ Und auch das Satzverhältnis von 28:11 machte die Überlegenheit der Gäste deutlich.

SG Marßel - ttc berlin eastside II 8:1: Vakhrusheva/Srefanska - Spektor/Plonies 3:1 (11:6, 10:12, 11:9, 11:6); Bienert/Bruns-Salzmann/Haupt 3:1 (11:4, 9:11, 11:7, 13:11); Vakhrushave – Spektor 3:1 (12:10, 11,6, 9:11, 11:5); Bienert – Salzmann 3:1 (5:11, 11:9, 12:10, 11:3); Stefanska – Laub 3:1 (12:10, 11:7, 8:11, 11:6); Bruns – Plonies 0:3 (7:11, 8:11, 10:12); Vakhrusheva – Salzmann 3:0 (11:5, 11:5, 11:8); Bienert – Spektor 3:1 (11:5, 11:9, 9:11, 11:8); Stefanska – Plonies 3:2 (11:3, 11:13, 11:9, 11:13, 11:7)

TuS Germania Schnelsen – SG Marßel 2:8: Fernholz/Hennig – Bienert/Bruns 3:2 (11:8,13:11, 9:11, 6:11, 11:7); Tran/Gez – Vakhrusheva/Stefanska 1:3 (9:11, 11:7, 3:11, 6:11); Fernholz – Bienert 1:3 (5:11, 6;:11, 11:5, 4:11); Tran – Vakhrusheva 0:3 (6:11, 8:11, 11:13); Hennig – Bruns 3:2 (11:8, 11:7, 3:11, 8:11, 11:6); Gez – Stefanska 1:3 (10:12, 8:11, 11:4, 2:11); Fernholz – Vahriúsheva 1:3 (12:10, 7:11, 7:11, 10:12); Tran – Bienert 0:3 (10:12, 5:11, 7:11); Hennig – Stefanska 1:3 (11:8, 4:11, 7:11, 8:11); Gez – Bruns 0:3 (4:11, 10:12, 4:11) GRU