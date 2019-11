Gewann gegen Blind Gewinnt Dortmund und Lumberjacks Salzgitter seine beiden Einzel: Christian Bober vom DC Vegesack. (Christian Kosak)

Vegesack. Torsten Wöhlk, Raoul Kanitz, Tomas „Shorty“ Seiler, Christian Löffelmann, René Berndt, Olaf Tupuschis und Gerd Patzel – so könnte eine Mannschaft besetzt sein, die in der Dart-Bundesliga Nord eine gute Rolle spielt. Diese sieben Spieler waren allerdings die, die dem DC Vegesack beim Spieltag in Dortmund nicht zur Verfügung standen. Und trotzdem kehrten die Nordbremer dank ihrer großen Qualität und Quantität mit zwei Siegen aus Nordrhein-Westfalen zurück: 8:4 gegen Blind Gewinnt Dortmund und 9:3 gegen Lumberjacks Salzgitter.

„Wir haben wiederum gezeigt, dass wir über einen sehr ausgeglichenen Kader verfügen und dass mit uns auch in dieser Saison zu rechnen ist“, stellte Teamchef Detlef Dolinski fest. Der DC Vegesack hat jetzt 10:2 Zähler auf dem Konto und bildet punktgleich mit DC Bulldogs Wolfenbüttel und 1. DSC Goch die Spitzengruppe. Mit diesem freundlichen Tabellenbild begeben sich die Vegesacker bereits in die Weihnachtspause. Bei der Fortsetzung des Spielbetriebs am Sonnabend, 11. Januar, steht dann das Gipfeltreffen gegen den DSC Goch auf dem Programm.

DC Vegesack – Blind Gewinnt Dortmund 8:4: Neuzugang Maikel Venema, der in seinen zwei Einzeln und zwei Doppeln ungeschlagen blieb, zeigte gleich einmal seine Klasse. Beim 3:1 gegen Udo Krone gelang ihm eine 180 und zwei Shortlegs (jeweils 14). Parallel kassierte Rene Länder ein 1:3. Alexander Patz und Christian Bober brachten Vegesack anschließend mit überzeugenden Siegen (beide mit zwei Shortlegs, Bober mit einen 138er Highfinish) mit 3:1 in Führung. Danach wurden noch einmal die Punkte geteilt (Sieg für Andree Welge, Niederlage für Ralf Krießmann), ehe Lars Erkelenz (zwei Shortlegs) und Michael Klönhammer mit ihren 3:0-Siegen und einem daraus resultierenden 6:2-Vorsprung die Weichen auf Sieg für den siebenfachen deutschen Meister stellten.

Es fehlte also noch ein Punkt zum Sieg – und der ließ zunächst einmal auf sich warten. Bober/Welge verloren knapp, Klönhammer/Kampmann glatt, es hieß nur noch 6:4. Das große Nervenflattern blieb aber aus. Länder/Venema machten mit einem 3:1 den Gesamtsieg perfekt, Patz/Erkelenz erhöhten noch zum 8:4-Endstand.

DC Vegesack – Lumberjacks Salzgitter 9:3: „Gegen Salzgitter haben wir uns in der vergangenen Saison sehr schwergetan. Aufgrund ihrer Verstärkungen und der Resultate aus dem Vorjahr haben sie sich auch etwas aus gegen uns ausgerechnet“, erklärte Detlef Dolinski. Aber die hoch motivierten Vegesacker erstickten die Hoffnungen der Niedersachsen im Keim. Alexander Patz und Maikel Venema brachten Vegesack mit 3:0-Siegen mit 2:0 in Front, danach kassierte Rene Länder eine Niederlage. Sein 0:3 sollte der einzige Einzelpunkt für Salzgitter bleiben.

Christian Bober, Andree Welge, Volker Kampmann, Lars Erkelenz und Michael Klönhammer, die allesamt ein oder zwei Shortlegs aufs Board brachten, sorgten für einen uneinholbaren 7:1-Vorsprung. Der siebte Zähler ging auf das Konto von Klönhammer, der sich mit Salzgitters Neuzugang Frank Bruns (aus Oldenburg) ein packendes Match lieferte. „Michael spielte auf hohem Niveau“, erklärte Detlef Dolinski. Eine 180 und zwei Shortlegs unterstreichen das.

Die bedeutungslosen Doppel hielten dann noch zwei Highlights parat. Venema/Kampmann spielten ihre Gegner mit drei Shortlegs (17/13/18) förmlich an die Wand und erhöhten auf 8:1. Patz/Erkelenz ließen wenig später bei ihrem abschließenden 3:1 einen 11-Darter folgen. Klönhammer/Bober und Krießmann/Welge gestatteten Salzgitter die Zähler Nummer zwei und drei.