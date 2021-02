Der RC General Rosenberg, hier mit Kristian Göbel, verfügt über eine lange Tradition. (Christian Kosak)

Der Schwaneweder Klub verfügt auch über eine lange Tradition. Schließlich wurde dieser bereits im Jahre 1905 in Blumenthal gegründet. „Damit ist er heute Bremens ältester und zugleich mitgliederstärkster Reitverein“, berichtet Rosenbergs Vorsitzende Katharina Egeling-Oeßel stolz. Das besondere Interesse des Vereins gelte der vielseitigen Ausbildung seiner Reiter in allen Altersklassen.

„Spring- und Dressurunterricht wird dabei ebenso angeboten wie das Voltigieren und therapeutisches Reiten“, informiert Egeling-Oeßel. Der in professionelle Hände verpachtete Schulbetrieb des Vereins, die Centaura Reitakademie von Kirsten Stier, stelle den Reitern eine breite Palette gut ausgebildeter Schulpferde und -ponys zur Verfügung.

„Ob mit oder ohne eigenem Pferd werden regelmäßig Lehrgänge angeboten, die für Interessierte mit der Abnahme der verschiedenen Reitabzeichen enden“, sagt die Vereinschefin. Der Klub sei sowohl im Breiten- als auch im Leistungsport aktiv. Dieser richtet auch mehrere Turniere in jedem Jahr aus: Das Vereins-Hallenturnier im Winter, das Outdoor-Open-Late-Entry-Springturnier im Frühjahr und das traditionelle Augustturnier, in dessen Rahmen über Jahre hinweg auch die Bremer Landesmeisterschaften ausgetragen wurden.

„Die Austragung der Bremer Landesmeisterschaften hat uns aber im Hinblick auf die Ausschreibung auch sehr eingeschränkt“, gibt Rosenbergs früherer zweiter Vorsitzender und Sportwart Jochen Oeker zu bedenken. So sei die Zahl der Nennungen für das August-Turnier während seiner Zeit als Sportwart innerhalb von nur drei Jahren von 1300 auf 3200 angestiegen.

Ein paar Jahre in Oberneuland

„Das war dann fast nicht mehr zu schaffen“, so Oeker. Also habe dieser seinen besten Freund, den Präsidenten des Bremer Pferdesportverbandes, Walter Kind, darüber informiert, dass die Schwaneweder nicht mehr für die Ausrichtung der Bremer Titelkämpfe zur Verfügung stünden. So wich der Bremer Verband gezwungenermaßen für ein paar Jahre nach Oberneuland aus. Währenddessen vergrößerten die Rosenberger die Angebotsbreite bei einer wesentlich niedrigeren Nennungszahl beim Sommerturnier. „Wir mussten dann auch keine drei S-Springen mehr für den Verband austragen“ (Oeker).

Doch seit dem Jahre 2010 finden die Bremer Landesmeisterschaften wieder auf der Anlage am Hamfährer Weg in Schwanewede statt. „Der Bremer Verband unterstützt uns jetzt ein bisschen mehr“, teilt Jochen Oeker mit. Es handele sich zwar dennoch für die Rosenberger nach wie vor um viel Stress und richtig viel Arbeit bei der Austragung der Meisterschaften. „Aber dafür haben wir am Ende auch ein wenig Geld über“, betont das Ex-Vorstandsmitglied, das im Jahre 2006 unter dem Vorsitz von Christiane Smidt zum Stellvertreter gewählt wurde. Selbst wollte Oeker aber nicht Vorsitzender werden. „Dafür bin ich einfach nicht diplomatisch genug“, sagt Jochen Oeker.

Walter Kind ist froh darüber, dass die Bremer Meister im Spring- und Dressursport wieder in Schwanewede ermittelt werden. Schließlich verfügt kein anderer Bremer Verein gleich über sieben Plätze. „Wir sind mit einem fantastischen Außengelände ausgestattet – wir haben eine Gras-Rennbahn, die ein Trainingsgelände umfasst, das den Reitern feste Hindernisse für Springübungen im Gelände bietet, einen Reit-Teich, zwei Springplätze sowie drei Dressurvierecke mit Abreiteplätzen“, schwärmt Katharina Egeling-Oeßel. Regelmäßig würden dort Vielseitigkeitslehrgänge mit renommierten Trainern angeboten. Im Winter und bei schlechtem Wetter können die Aktiven in zwei großen Hallen Unterschlupf finden. Angeschlossen an die Reithallen sind 40 Pferdeboxen mit diversen Paddocks. „Im vereinseigenen Casino treffen sich Reiter und Angehörige zu einem geselligen Miteinander. Das idyllische Gelände in Schwanewede mit kilometerlangen Reitwegen lädt zum Erkunden der Umgebung ein“, berichtet Egeling-Oeßel. Regelmäßig würden geführte Ausritte sowie diverse Veranstaltungen mit Pferden im Gelände angeboten. Darunter befänden sich ein Osterausritt, ein Herbstausritt, Ernteritte und Verschiedenes mehr.

„Ein Weihnachtsreiten und ein Neujahrsspringen fehlen bei den Rosenbergern ebenfalls nicht“, äußert sich Katharina Egeling-Oeßel. Der Verein sei auch in der Jugendarbeit sehr aktiv und böte monatliche Jugendtreffs, Zeltlager und andere Veranstaltungen unter Leitung der Jugendvertreter an. Ein junger und engagierter Vorstand, eingebunden in bewährte Traditionen, stelle die Mischung dar, die dem „Rosenberg“ zu seinem Erfolg verhelfe, so die 46-Jährige, die selbst hauptsächlich in der Dressur unterwegs ist. „Ich nehme aber auch Springtraining bei Kristian Göbel“, lässt die Ärztin wissen. Während Tochter Franziska Oeßel sich dem Vielseitigkeitsreiten verschrieben hat, konzentriert sich Sohn Philipp Oeßel aufs Springen. „Das macht ihm mehr Spaß, weil es mehr Action gibt“, sagt Katharina Egeling-Oeßel. Diese begann bereits im Alter von vier Jahren in einem privaten Stall in Leuchtenburg mit dem Reiten. Doch mit 16 Jahren legte sie erst schul- und dann studienbedingt eine Pause ein.

Vor 15 Jahren trat sie schließlich dem RC General Rosenberg bei und übernahm vor knapp zwei Jahren den Vorsitz im Verein. „Wir haben hier in Schwanewede schon eine tolle Truppe beisammen“, schwärmt Egeling-Oeßel, die eine eigene Praxis in Lesum mit Zweitsitz in der Innenstadt besitzt. Wegen der Corona-Pandemie finden derzeit keine öffentlichen Veranstaltungen bei den Rosenbergern statt.