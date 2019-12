Bremen-Nord. Unter der Leitung der verletzten Alena Sievers gewannen die Nordbremerinnen beim Mittelfeldteam an der Elbe mit 97:28 (52:18) und behaupteten die Tabellenführung.

Nach der gewonnenen Spitzenbegegnung in der Vorwoche gegen den BC-VSK Osterholz-Scharmbeck ist die Stimmung im Team weiterhin prächtig. Nun konnten die Schützlinge von Headcoach Ronny Arnoldt auch ihre Schwäche, die Wurfquote, trainieren und sahen in Stade wesentlich besser aus. „Wir haben ein bisschen was umgestellt, und die Würfe fielen“, analysierte der BLV-Trainer.

Mit der 14:2-Führung (8.) gelang auch der Start ins Spiel, danach bauten die Gäste ihren Vorsprung kontinuierlich aus. In der zweiten Halbzeit legten sie auch in der Verteidigung noch eine Schippe drauf und ließen nur noch zehn Punkte in 20 Spielminuten zu. Saskia Goll und Klara Engert markierten indes unter dem gegnerischen Korb mehr als die Hälfte aller BLV-Zähler.

Damit zeigen sich die BLV-Ladies gewappnet für das nächste Spitzenspiel, das Bremer Derby gegen die BTS Neustadt an diesem Sonnabend um 16.45 Uhr in der Sporthalle Heisterbusch. Der Gast rekrutiert sich aus ehemaligen Mannschaftskameradinnen, die vom Regionalliga-Absteiger Weser Baskets nicht nach Bremen-Nord, sondern in die Neustadt gewechselt sind.

Basketball Lesum/Vegesack: Ellberg (8), Engert (29), Jessica Goll (7), Saskia Goll (30), Koopmann, Kropp-Büttner (12), Mach, Sommer (11/1 Dreier).