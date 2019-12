Beim Nikolaus-Cross der LG Bremen-Nord gab es als Belohnung auch etwas Süßes. Hier wird 4000-Meter-Siegerin Klara Zidlicky beschenkt. (Matthias Thode)

Bremen-Nord. Christoph Freudenfeld aus Worpswede drückte dem 35. Nikolaus-Crosslauf der LG Bremen-Nord am Burgwall seinen Stempel auf. Der 45-Jährige sicherte sich erst den Sieg über die 4000 Meter lange Mittelstrecke und anschließend in beeindruckender Weise auch den Gesamtsieg über die Zehn-Kilometer-Langdistanz.

Bei den Frauen kam die Zehn-Kilometer-Siegerin mit Janka Twisterling ebenfalls aus Worpswede. Einen Erfolg für den Ausrichter strich Klara Zidlicky über die 4000 Meter ein. Freudenfeld, Twisterling und Zidlicky standen allesamt erstmalig ganz oben auf dem Siegerpodest im Burgwall-Stadion.

Am meisten Spannung hatte im Vorfeld das Rennen über die Mittelstrecke versprochen, und die Spitzenläufer enttäuschten diese Erwartung nicht. Als Quintett absolvierten Ingo Müller (ATS Buntentor), Christoph Freudenfeld (TSV Worpswede) sowie Moritz Marciniak, Paul Pundt und Lars Sonnberg (LG Bremen-Nord) gemeinsam die erste von zwei Runden. Beim Gefälle eingangs der zweiten Runde setzte dann Christoph Freudenfeld zum entscheidenden Vorstoß an und vermied damit einen Zielsprint. „Ich kann gut bergab laufen. In der ersten Runde habe ich gesehen, wo man es gut rollen lassen kann. Ich war jetzt 14 Jahre nicht mehr hier, aber die Strecke liegt mir“, erklärte Orientierungsläufer Christoph Freudenfeld seine Taktik.

Mit seiner Schnelligkeit setzte sich dahinter Moritz Marciniak im Kampf um Platz zwei durch und hielt in 15:44 Minuten Ingo Müller um 14 Sekunden auf Distanz. Auf den Plätzen vier und fünf liefen Paul Pundt (16:15) und Lars Sonnberg (16:19) durchs Ziel.

Klara Zidlicky zeigte eine beeindruckende Laufleistung im Alleingang über die zwei schweren welligen Runden. Lediglich sechs männliche Starter durchquerten vor ihr das Zieltor. Klara Zidlicky lief mit ihrer Zeit von 18:33 Minuten einen Vorsprung von 40 Sekunden auf ihre zweitplatzierte Vereinskollegin Martina Pundt heraus.

Keine halbe Stunde nach dem Zieleinlauf über die Mittelstrecke stand Christoph Freudenfeld wieder am Start zur Langstrecke über fünf weitere Runden durch den Burgwall-Wald. Trotz des harten Rennens zuvor ergriff er sofort wieder die Initiative und hatte bereits nach einer Runde alle Verfolger abgehängt. Nach 38:45 Minuten stand der Doppelsieg des Worpsweders fest. Frank Themsen (LG Bremen-Nord) erkämpfte sich in 39:30 Minuten den zweiten Platz vor seinem Vereinskollegen Frank Minge (39:49). Minge arbeitete sich mit einer optimalen Renneinteilung vom anfänglichen fünften Platz auf Rang drei nach vorne. „Ich bin hier erstmals unter 40 Minuten gelaufen“, freute sich Frank Minge. In der zahlenmäßig stärksten Altersklasse M 50 lagen die beiden Nordbremer damit vorn.

Bei den Frauen siegte Janka Twisterling von einer Hobbylaufgruppe aus Worpswede überraschend in 47:20 Minuten. Platz drei ging durch Sandra Werner (49:21) ebenfalls an den Lauftreff unter den ausgedachten Namen Hitradio Namibia. Klara Zidlicky absolvierte wie der Männersieger Freudenfeld ebenfalls insgesamt sieben Runden. Für die Nordbremerin stand bei ihrem Start aber die läuferische Unterstützung für ihre Trainingskollegin Maren Huckschlag im Vordergrund. In 50:46 Minuten belegten die beiden die Plätze fünf und sechs und gewannen zugleich ihre Altersklassen W 40 beziehungsweise W 50.

Dramatisch verlief der Zieleinlauf bei den Schülern über die 1000 Meter. Tomke Böltau vom TV Schwanewede verpasste im Sprint bei seiner Endzeit von schnellen 4:50 Minuten um lediglich eine Sekunde den Sieg und wurde Dritter. Als Zweiter der Altersklasse M 11 bekam er aber ebenso einen Pokal wie die beiden besten der M 8 Harlan Becker (5:14) und Tom Sperling (5:17). Für die LG Nord gewann Hades Sandner in 5:45 Minuten die M 7.

Bei den Schülerinnen sicherte sich Leni Becker vom TV Schwanewede in 5:20 Minuten den Pokal für Platz eins in der W 10. In der jüngsten Altersklasse der W 7 holte sich Rabea Haas (8:14) den Siegerpokal ab.

Beim Jugendrennen über 2100 Meter waren durch Peter Rothaupt (8:40) als Sieger und Noah Welker (9:41) als Laufzweiter ebenfalls der TV Schwanewede und die LG Bremen-Nord auf dem Siegerpodest vertreten.

Mit insgesamt 171 jungen und älteren Läuferinnen und Läufern blieb die Teilnehmerzahl beim 35. Nikolaus-Cross aufgrund von vielen Konkurrenzveranstaltungen zahlenmäßig hinter den Vorjahren zurück. Mit einer bestens mit Hütchen, Absperrband und Sägemehl markierten Strecke und gleich 26 Helfern von der Freiwilligen Feuerwehr und Jugendfeuerwehr Blumenthal zur Streckensicherung warb die veranstaltende LG Bremen-Nord für eine Fortführung des Nikolaus-Cross auch im 36. Jahr.