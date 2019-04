Trainer Bahadir Kilickeser kassierte mit dem Fußball-Bezirksligisten SV Türkspor, nach 19 Siegen in Folge, mal wieder eine Niederlage. (von Lachner)

Bremen-Nord. Nach dem bereits vor Ostern gesicherten Wiederaufstieg in die Fußball-Landesliga Bremen hat der SV Türkspor seine Bezirksliga-Meisterschaft vertagt. Nach 19 Siegen in Folge unterlagen die Blumenthaler nun beim SC Weyhe mit 0:2. Auch für den Blumenthaler SV II und der SG Aumund-Vegesack II blieb am 25. Spieltag nichts Zählbares. BSV II verlor bei ATS Buntentor mit 2:3 und Vegesacks Zweite musste sich beim FC Roland Bremen mit 2:4 geschlagen geben – die TSV Farge-Rekum war spielfrei.

SC Weyhe – SV Türkspor 2:0 (1:0): Den Aufstieg haben sie schon sicher in der Tasche, doch auf dem Weg zur Meisterschaft hat der SVT einen Dämpfer erhalten. „Irgendwann ist die Luft raus. Wir sind zwar personell auf dem Zahnfleisch gegangen und haben verdient verloren, aber ich bin nicht angefressen“, sagte SVT-Coach Bahadir Kilickeser.

Die Gastgeber wollten den Sieg gegen den Aufsteiger umso mehr und überzeugten mit einer kämpferischen Leistung. Nachdem Ismail Kök für die Gäste eine hundertprozentige Torchance liegengelassen hatte und auch Weyhe mehrfach an SVT-Keeper Gökhan Kara gescheitert war, senkte sich der Ball in der 38. Minute nach einem von Dirk Dennis Lampe vollstreckten Freistoß aus 20 Metern unhaltbar ins Türkspor-Tor – 1:0.

Im zweiten Durchgang igelten sich die Weyher ein und verteidigten die knappe Führung. „Wir haben dann natürlich alles nach vorne geworfen“, berichtete Bahadir Kilickeser von der Schlussphase. Doch statt des Ausgleichs fiel in der 91. Minute nach einem Konter der Treffer zum 2:0 durch Weyhes Goalgetter Gordy Mumpese. „Umso spannender ist jetzt der Aufstiegskampf“, stellte Kilickeser beim Blick auf das Verfolgerfeld fest.

ATS Buntentor – Blumenthaler SV II 3:2 (2:2): Erneut hat sich der BSV II eine knappe Niederlage eingefangen. Auf der Bezirkssportanlage Kuhhirten sahen die Zuschauer ein schwaches Spiel beider Teams mit wenig spielerischen Elementen und vielen langen Bällen. „Wir sind an kleinere Plätze gewöhnt und spielen oft auf Kunstrasen. Das war heute etwas anderes“, sagte BSV-Spielertrainer Daniel Rosenfeldt, der gerade seine Tätigkeit bei den Blumenthalern verlängert hat.

Nach sechs Minuten klingelte es durch Flankenverwerter Patrick Wolny zum 1:0 der Platzherren (6.). Sieben Minuten später erhöhte Ibrahim Runge für Buntentor auf 2:0 (13.). Den Anschlusstreffer des BSV II markierte nach einer halben Stunde per Kopf Andreas Beutelsbacher (32.), nachdem Leandro Zanatto Borges einen Freistoß verlängert hatte. In der vierten Minute der Nachspielzeit – und damit zu einem psychologisch äußerst günstigen Zeitpunkt – gelang Blumenthals Torjäger Mirko Leppek mit einem Kopfballtor der 2:2-Ausgleich – noch vor dem Wechsel (45. +4).

Doch im zweiten Durchgang machte Tamy Khalil für Buntentor mit einem Slapstick-Treffer alles klar: Einem Angriff über außen folgte sein platzierter Schuss, den Blumenthals Schlussmann Maximilian Braun abprallen ließ – im Nachsetzen erzielte Khalil den 3:2-Endstand (54.).

Da half auch die Großchance des nach einer dreiwöchigen Verletzung genesenen BSV-Rückkehrers Torben Vopalensky nichts, der knapp den ATS-Kasten verfehlte. „Ein Unentschieden wäre schon gerecht gewesen“, urteilte Daniel Rosenfeldt, der mit seiner Mannschaft nun auf die Partie gegen SC Weyhe blickt, die man nach dem Hinrundensieg erneut schlagen möchte.

FC Roland Bremen – SG Aumund-Vegesack II 4:2 (2:2): Es war einfach zu wenig, was die SAV-Reserve gegen Roland zeigte. „Wir konnten leider nicht an die Leistungen der letzten Wochen anknüpfen und haben ein schwaches Spiel gemacht. In der Defensive zu anfällig, in der Offensive zu harmlos – die alte Leier, wir machen unsere Chancen nicht rein“, bemängelte SAV-Spielertrainer Manuel Broekmann.

Zwar ging Vegesack II nach zwölf Minuten mit Veysel Yasaks Treffer zum 1:0 in Führung, aber dies brachte keine Ruhe. Zu allem Überfluss war die SAV-Truppe nur mit 13 Mann angereist und da kein etatmäßiger Torhüter dabei war, musste sich Marcel Niemczyk zwischen die Pfosten stellen. „Er war der Einzige, der für die Niederlage nichts konnte“, betonte Broekmann im Anschluss. „Wir haben den Gegner eingeladen und in der ersten Halbzeit überhaupt nicht dagegengehalten und kaum Zweikämpfe gewonnen“, so der SAV-Coach.

Tormöglichkeiten hatte die SAV-Reserve dennoch genug, ging teilweise aber zu kläglich damit um. So gelang zunächst Howanes Johnny Titizian für Roland der 1:1-Ausgleich (16.), ehe kurz darauf Lennart Kuhfuss auf 2:1 erhöhte (21.). In der 26. Minute leistete sich Rolands Keeper einen fatalen Fehler, sodass Ghandi Mohamad zum 2:2 egalisierte (26.). „Danach müssen wir in Person von Nils Dettmering und Ahmet Atris nachlegen, doch beide schieben aus freier Schussposition den Ball am Tor vorbei“, beschrieb Manuel Broekmann den Spielverlauf, den er gerne mit einer Führung belohnt gehabt hätte.

Nach der Halbzeitpause war es erneut Nils Dettmering, der die Führung auf dem Fuß hatte, den Ball jedoch nicht aufs Tor bringen konnte. Als schließlich Lennart Kuhfuss erneut traf (3:2/59.), „fehlte langsam der Glaube an die eigene Stärke und wir haben nur noch den Ball hin- und hergeschoben“, sagte Manuel Broekmann. Es folgte das 4:2 durch Artur Filizoglu in Minute 84., der laut Broekmann eine verdiente, aber unnötige Niederlage besiegelte.